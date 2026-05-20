VIDEO Krenulo 'ludilo' na ulicama! Maturanti već slave kraj, pogledajte prizore s prve norijade

Sve više studenata bira ovaj smjer: Pripremaju te za posao, a omogućen je i online studij
Dva dana predavanja, panela i startup natjecanja otkrila su što studij informatike danas stvarno znači i zašto Pula nije slučajan izbor.
11:30 2 d 18.05.2026
20. svibanj 2026.
Tradicionalna trodnevna Maturantika, kako se naziva norijada u Varaždinu, već je započela. Maskirani maturanti prošetali su ulicama grada.
Nema tko ne bi htio ovih dana biti maturant u Varaždinu jer ondje norijada traje čak tri dana, a započela je ove srijede. Tradicionalna Maturantika 2026., kako se naziva ova proslava, otvorena je povorkom maskiranih maturanata koji su prošetali ulicama Varaždina. Ondje je običaj da se svaki razred maskira u određenu temu.
- Mladosti naša, hvala vam na ovoj predivnoj energiji! Vaše najljepše priče tek se počinju pisati! Budite hrabri i ustrajni, ostvarite svoje snove! Sretno maturanti, poručili su iz Grada Varaždina uz video povorke koji možete vidjeti u nastavku.
Inače, mimohod od Parka mladih preko centra grada i natrag bio je uvod Maturantiku, a danas su proglašeni i maturanti s najboljim odorama - pobjednički razred dobiva izlet u adrenalinski park Vručina kod Ludbrega. Kako smo pisali, u četvrtak u Varaždinu slijedi sportski dan u Parku mladih, uz poklon bonove i pehare koje su za najizdržljivije maturante pripremili Zaklada Sveti Mihael i Sveučilište Sjever.
U petak u 12 sati više od 600 maturanata će na Kapucinskom trgu zajednički zaplesati quadrillu. Sva tri dana u popodnevnim satima maturante će u Parku mladih zabavljati DJ, pri čemu će u petak drugu godinu zaredom biti održano karaoke natjecanje, a najbolji pjevači i pjevačice bit će prigodno nagrađeni ulaznicama za Kvart festival.
Najviše maturanata očekuje se na norijadi u Zagrebu u petak, gdje s Trga bana Jelačića u podne kreće povorka prema Bundeku, na središnji dio događaja. Kako će izgledati program norijade u Zagrebu, pročitajte ovdje.
Sve više studenata bira ovaj smjer: Pripremaju te za posao, a omogućen je i online studij
Dva dana predavanja, panela i startup natjecanja otkrila su što studij informatike danas stvarno znači i zašto Pula nije slučajan izbor.
11:30 2 d 18.05.2026
Ovako će izgledati norijade diljem Hrvatske: U Šibeniku odaju počast preminulom prijatelju
Maturanti u petak završavaju srednju školu, a gradovi diljem Hrvatske za 22. svibnja pripremaju norijade. U Šibeniku odaju počast preminulom Luki.
15:40 3 h 20.05.2026
Poznati datumi prijemnih za sve studije logopedije u Hrvatskoj, evo rasporeda
Ove godine maturanti mogu prijaviti studije logopedije u čak pet gradova diljem Hrvatske. Ukupno je na njima 175 upisnih mjesta.
12:24 1 d 19.05.2026
Maturanti gimnazije imaju važne poruke za mlađe generacije: 'Što možete odgoditi, odgodite'
Maturanti V. gimnazije 'Vladimir Nazor' Split imaju poruke za mlađe generacije. 'Nemoj da ti život pati zbog škole' jedna je od njih.
14:01 5 d 15.05.2026
Matura iz Matematike na jednoj razini? Nismo za to, a imamo i dobar razlog
Već godinama se poteže rasprava treba li se i matura iz Matematike, kao ona iz Hrvatskog pisati na jednoj razini. Na PMF-u nisu skloni toj ideji.
13:24 6 d 14.05.2026
Matura počinje za dva i pol tjedna: Pogledajte kolika vam je konkurencija na svakom faksu
Uskoro započinje državna matura, a objavljena je i nova lista s brojem prijava na svaki od studija. Maturanti trebaju pripaziti na njihov poredak.
11:59 7 d 13.05.2026
Kraj godine je blizu, maturanti već 'žicaju' ocjene: 'Pijem kavu i čekam da stres prođe'
Maturanti s nastavom završavaju 22. svibnja, a već su počeli sa 'žicanjem' ocjena. Nikola i Jan priznaju nam da ocjene žicaju i u njihovim razredima.
09:26 10 d 10.05.2026
Ne znate što staviti na majicu za norijadu? Ovo su neke od najboljih iz ranijih godina
Bliži se norijada, a maturanti intenzivno razmišljaju o tome kakav natpis staviti na majice. Zavirili smo u stare galerije i pronašli najzanimljivije.
10:14 11 d 09.05.2026