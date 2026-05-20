VIDEO Krenulo 'ludilo' na ulicama! Maturanti već slave kraj, pogledajte prizore s prve norijade

Tradicionalna trodnevna Maturantika, kako se naziva norijada u Varaždinu, već je započela. Maskirani maturanti prošetali su ulicama grada.

Nema tko ne bi htio ovih dana biti maturant u Varaždinu jer ondje norijada traje čak tri dana, a započela je ove srijede. Tradicionalna Maturantika 2026., kako se naziva ova proslava, otvorena je povorkom maskiranih maturanata koji su prošetali ulicama Varaždina. Ondje je običaj da se svaki razred maskira u određenu temu.

- Mladosti naša, hvala vam na ovoj predivnoj energiji! Vaše najljepše priče tek se počinju pisati! Budite hrabri i ustrajni, ostvarite svoje snove! Sretno maturanti, poručili su iz Grada Varaždina uz video povorke koji možete vidjeti u nastavku.

Inače, mimohod od Parka mladih preko centra grada i natrag bio je uvod Maturantiku, a danas su proglašeni i maturanti s najboljim odorama - pobjednički razred dobiva izlet u adrenalinski park Vručina kod Ludbrega. Kako smo pisali, u četvrtak u Varaždinu slijedi sportski dan u Parku mladih, uz poklon bonove i pehare koje su za najizdržljivije maturante pripremili Zaklada Sveti Mihael i Sveučilište Sjever.

U petak u 12 sati više od 600 maturanata će na Kapucinskom trgu zajednički zaplesati quadrillu. Sva tri dana u popodnevnim satima maturante će u Parku mladih zabavljati DJ, pri čemu će u petak drugu godinu zaredom biti održano karaoke natjecanje, a najbolji pjevači i pjevačice bit će prigodno nagrađeni ulaznicama za Kvart festival.

Najviše maturanata očekuje se na norijadi u Zagrebu u petak, gdje s Trga bana Jelačića u podne kreće povorka prema Bundeku, na središnji dio događaja.