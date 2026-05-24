Ovih 5 stvari trebate napraviti prije mature: Spremite si linkove koji će vam najviše trebati

Objavljen novi kalendar državne mature u 2026. godini
Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je kalendar državne mature za 2026. godinu. Prvi rok započet će 1. lipnja.
15:19 158 d 17.12.2025
24. svibanj 2026.
Gotova je norijada, a pred maturantima je sada važno razdoblje mature i upisa. Evo što biste trebali napraviti u tjednu prije tog procesa.
Proteklog petka maturanti diljem Hrvatske proslavili su posljednji dan svog srednjoškolskog obrazovanja. I dok neki od njih planiraju tražiti posao, za druge kreće razdoblje ispita mature i upisa na fakultete. Niz je rokova i pravila, a ovo su neki od koraka koje biste trebali poduzeti u tjednu prije mature.
Već ste se trebali upoznati s rasporedom pisanja ispita mature i kalendarom upisa na fakultete. Međutim, ako to niste obavili, krajnje je vrijeme da to sada učinite. Prvi ispiti mature pišu se 1. lipnja, a od ispita s tradicionalno više prijava prva je na redu Biologija 3. lipnja. Test i sažetak iz Hrvatskog jezika pišu se 15. lipnja, a dan kasnije na rasporedu je esej. Engleski jezik polaže se 19. lipnja, a Matematika 25. lipnja. Datumi vezane uz prijave studija koje ne smijete zaboraviti su objava privremenih rezultata 8. srpnja i objava konačnih rezultata 15. srpnja, s time da istog dana u 13:59 završavaju prijave studija. Dakako, dobro proučite i redoslijed kojim ste prijavili studije, tako da je na vrhu studij koji najviše želite upisati.
Imamo zadatak s prvog većeg ispita koji se piše na maturi, lani je 'izludio' učenike
Prvi među ispitima mature koje tradicionalno polaže više pristupnika je Biologija, a jedno je pitanje lani stvaralo probleme.
13:23 10 d 14.05.2026
Svake godine Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavljuje ispitne kataloge na svojoj web stranici. Riječ je o dokumentima u kojima se nalaze primjeri ispita i detaljne upute o tome kako se najbolje pripremiti za ispit i kako ga najbolje riješiti. Najbitnije je poglavlje vezano uz obrazovne ishode jer je ondje tablično prikazano gradivo koje se može naći u ispitu i koje je nužno naučiti. Sve kataloge detaljno smo analizirali na poveznicama:
Oni koji namjeravaju uspješno riješiti ispite, glavninu gradiva već su ponovili. Pripremu je dobro zaključiti rješavanjem ranije provedenih ispita da se upoznate s formatom pitanja, a ponekada se dogodi i da se neka pitanja kroz godine ponove. Svi ispiti provedeni ranijih godina mogu se pronaći na web stranici Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja, a brojna pitanja nalaze se i u sustavu kvizovi.srednja.hr u kojem odmah dobivate povratnu informaciju jeste li odgovorili točno. Dovoljno je nakon registracije u tražilicu upisati pojam 'državna matura' nakon čega vam se prikazuju podteme po predmetima.
Matura iz Matematike na jednoj razini? Nismo za to, a imamo i dobar razlog
Već godinama se poteže rasprava treba li se i matura iz Matematike, kao ona iz Hrvatskog pisati na jednoj razini. Na PMF-u nisu skloni toj ideji.
13:24 10 d 14.05.2026
Matura počinje za dva i pol tjedna: Pogledajte kolika vam je konkurencija na svakom faksu
Uskoro započinje državna matura, a objavljena je i nova lista s brojem prijava na svaki od studija. Maturanti trebaju pripaziti na njihov poredak.
11:59 11 d 13.05.2026
Neki fakulteti, poglavito oni koji imaju dodatne provjere na upisima, prijave zaključuju ranije pa je krucijalno da u narednom razdoblju često pratite obavijesti na webu fakulteta koji želite upisati. Osim toga, važno je i da se informirate putem službene mrežne stranice NCVVO-a, Postani student, a korisna će vam biti i web stranica Studij.hr putem koje možete doznati sve o upisima. Dakako, sve najvažnije vijesti o maturi i upisima pronaći ćete i na portalu srednja.hr, poglavito u rubrikama Matura i Faks, a imamo i Kalkulator mature s pomoću kojega možete računati bodove za upis. I društvene mreže mogu vam biti korisne u ovom slučaju, a sve novosti o maturi naći ćete na Instagram profilu drzavna.matura, WhatsApp kanalu Maturanti 2026. i istoimenoj Facebook stranici i grupi.
Maturantima štekale prve rang-liste upisa na studije, o plasmanima iskreno kažu: 'Ogroman stres'
Maturanti su nam otkrili koliko su zadovoljni stanjem na prvim orijentacijskim listama upisa na studije. Većina navodi da su - pod stresom.
12:05 25 d 29.04.2026
Hrvatski apsurd: Država u pet godina dala 68.006 eura za privatne instrukcije za ispite koje je sama uvela
Ministarstvo branitelja u pet je godina potrošilo 68.006 eura državnog novca za privatne pripreme maturanata za ispite koje uvela upravo - država.
12:27 39 d 15.04.2026
Određena količina treme prije ispita sasvim je normalna pojava. Međutim, prijašnja iskustva maturanata govore nam da je najteže na prvom ispitu, a nakon što se upoznate s principom pisanja, stvari počinju teći glatko. Nedavno smo o temi stresa prije mature razgovarali i s profesorom psihologije i specijalistom kliničke psihologije Sinišom Brlasom koji ističe kako je najvažnije za vrijeme ispita koncentrirati se, prvo riješiti ono što znaš, misliti pozitivno, pripaziti na preostalo vrijeme i disati mirno, a više savjeta možete pronaći na poveznici. Uostalom, ako i padnete maturu, nije kraj svijeta – postoji i drugi rok tih ispita, kao i drugi rok upisa na studije. A i uvijek možete pauzirati godinu, privremeno se zaposliti i dogodine sve pokušati ponovno.
