Ovih 5 stvari trebate napraviti prije mature: Spremite si linkove koji će vam najviše trebati

Gotova je norijada, a pred maturantima je sada važno razdoblje mature i upisa. Evo što biste trebali napraviti u tjednu prije tog procesa.

Proteklog petka maturanti diljem Hrvatske proslavili su posljednji dan svog srednjoškolskog obrazovanja. I dok neki od njih planiraju tražiti posao, za druge kreće razdoblje ispita mature i upisa na fakultete. Niz je rokova i pravila, a ovo su neki od koraka koje biste trebali poduzeti u tjednu prije mature.

Proučite važne rokove

Već ste se trebali upoznati s rasporedom pisanja ispita mature i kalendarom upisa na fakultete. Međutim, ako to niste obavili, krajnje je vrijeme da to sada učinite. Prvi ispiti mature pišu se 1. lipnja, a od ispita s tradicionalno više prijava prva je na redu Biologija 3. lipnja. Test i sažetak iz Hrvatskog jezika pišu se 15. lipnja, a dan kasnije na rasporedu je esej. Engleski jezik polaže se 19. lipnja, a Matematika 25. lipnja. Datumi vezane uz prijave studija koje ne smijete zaboraviti su objava privremenih rezultata 8. srpnja i objava konačnih rezultata 15. srpnja, s time da istog dana u 13:59 završavaju prijave studija. Dakako, dobro proučite i redoslijed kojim ste prijavili studije, tako da je na vrhu studij koji najviše želite upisati.

Prije zadnjeg ponavljanja prođite kroz ispitne kataloge

Svake godine Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavljuje ispitne kataloge na svojoj web stranici. Riječ je o dokumentima u kojima se nalaze primjeri ispita i detaljne upute o tome kako se najbolje pripremiti za ispit i kako ga najbolje riješiti. Najbitnije je poglavlje vezano uz obrazovne ishode jer je ondje tablično prikazano gradivo koje se može naći u ispitu i koje je nužno naučiti. Sve kataloge detaljno smo analizirali na poveznicama:

Riješite pitanja s prijašnjih ispita

Oni koji namjeravaju uspješno riješiti ispite, glavninu gradiva već su ponovili. Pripremu je dobro zaključiti rješavanjem ranije provedenih ispita da se upoznate s formatom pitanja, a ponekada se dogodi i da se neka pitanja kroz godine ponove. Svi ispiti provedeni ranijih godina mogu se pronaći na web stranici Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja, a brojna pitanja nalaze se i u sustavu kvizovi.srednja.hr u kojem odmah dobivate povratnu informaciju jeste li odgovorili točno. Dovoljno je nakon registracije u tražilicu upisati pojam 'državna matura' nakon čega vam se prikazuju podteme po predmetima.

Pratite web faksa koji želite upisati, a bit će vam korisne i neke stranice na društvenim mrežama

Neki fakulteti, poglavito oni koji imaju dodatne provjere na upisima, prijave zaključuju ranije pa je krucijalno da u narednom razdoblju često pratite obavijesti na webu fakulteta koji želite upisati. Osim toga, važno je i da se informirate putem službene mrežne stranice NCVVO-a, Postani student, a korisna će vam biti i web stranica Studij.hr putem koje možete doznati sve o upisima. Dakako, sve najvažnije vijesti o maturi i upisima pronaći ćete i na portalu srednja.hr, poglavito u rubrikama Matura i Faks, a imamo i Kalkulator mature s pomoću kojega možete računati bodove za upis. I društvene mreže mogu vam biti korisne u ovom slučaju, a sve novosti o maturi naći ćete na Instagram profilu drzavna.matura, WhatsApp kanalu Maturanti 2026. i istoimenoj Facebook stranici i grupi.

Pokušajte se opustiti prije nego izađete na ispit

Određena količina treme prije ispita sasvim je normalna pojava. Međutim, prijašnja iskustva maturanata govore nam da je najteže na prvom ispitu, a nakon što se upoznate s principom pisanja, stvari počinju teći glatko. Nedavno smo o temi stresa prije mature razgovarali i s profesorom psihologije i specijalistom kliničke psihologije Sinišom Brlasom koji ističe kako je najvažnije za vrijeme ispita koncentrirati se, prvo riješiti ono što znaš, misliti pozitivno, pripaziti na preostalo vrijeme i disati mirno, a više savjeta možete pronaći na poveznici. Uostalom, ako i padnete maturu, nije kraj svijeta – postoji i drugi rok tih ispita, kao i drugi rok upisa na studije. A i uvijek možete pauzirati godinu, privremeno se zaposliti i dogodine sve pokušati ponovno.