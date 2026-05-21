Martina Gelenčir

21. svibanj 2026.

Kakvo vrijeme čeka maturante na norijadi? Dvije učenice imaju odlične vijesti

Učenice ŠDŠK Karlovac otkrivaju prognozu za norijadu | foto: srednja.hr

Učenice smjera meteorološki tehničar Šumarske i drvodjeljske škole u Karlovcu otkrivaju kakvo će biti vrijeme na ovogodišnjoj norijadi.

Ovaj petak bit će jedan od najvažnijih dana u dosadašnjem životu maturanata - proslava zadnjeg dana nastave i norijade. Pa sve i da padne snijeg, mnoge to ne bi omelo u slavlju. No snijega neće biti, a kakvo nas vrijeme očekuje, otkrile su za srednja.hr Lucija i Ana, učenice smjera meteorološki tehničar Šumarske i drvodjeljske škole u Karlovcu.

- U kontinentalnoj Hrvatskoj minimalna temperatura bit će 13 °C, a maksimalna 24 °C. Na Jadranu će minimalna temperatura biti 10 °C, a maksimalna 27 °C. U Istri će minimalna temperatura biti 16 °C, a maksimalna 26 °C. Tako da mislim da se svi možemo okupati... ako idemo u Istru, rekle su Lucija i Ana.

Otkrile su i kakvo će vrijeme biti u njihovoj, Karlovačkoj županiji, a našalile su se i na račun maturanata svoje škole. Cijelu prognozu pogledajte u videu: 

