Kakvo vrijeme čeka maturante na norijadi? Dvije učenice imaju odlične vijesti

Ovaj petak bit će jedan od najvažnijih dana u dosadašnjem životu maturanata - proslava zadnjeg dana nastave i norijade. Pa sve i da padne snijeg, mnoge to ne bi omelo u slavlju. No snijega neće biti, a kakvo nas vrijeme očekuje, otkrile su za srednja.hr Lucija i Ana, učenice smjera meteorološki tehničar Šumarske i drvodjeljske škole u Karlovcu.

- U kontinentalnoj Hrvatskoj minimalna temperatura bit će 13 °C, a maksimalna 24 °C. Na Jadranu će minimalna temperatura biti 10 °C, a maksimalna 27 °C. U Istri će minimalna temperatura biti 16 °C, a maksimalna 26 °C. Tako da mislim da se svi možemo okupati... ako idemo u Istru, rekle su Lucija i Ana.

Otkrile su i kakvo će vrijeme biti u njihovoj, Karlovačkoj županiji, a našalile su se i na račun maturanata svoje škole. Cijelu prognozu pogledajte u videu: