Čitav dan pratili smo norijadu: Pogledajte kako su maturanti slavili svoj veliki dan

22. svibanj 2026.
Ovaj petak posljednji je dan srednjoškolskog obrazovanja za maturante. Uživo pratimo norijade diljem Hrvatske.
Gotovo je - odzvonilo je posljednje zvono za maturante, a ovog petka diljem Hrvatske održavaju se norijade. Najviše učenika očekuje se na norijadi u Zagrebu, a na terenu je i naša novinarska ekipa koja prati događanja.
Čitav dan naša je ekipa provela s maturantima u Zagrebu, a najbolje trenutke zabilježio je naš fotoaparat. Veliku galeriju možete pronaći na linku.
Učenici Pomorske škole Bakar na norijadi su nosili transparent s porukom da njihov preminuli vršnjak Luka Milovac neće biti zaboravljen. Fotografije pogledajte ovdje.
Iz Policijske uprave zagrebačke potvrdili su nam da su tijekom dana zaprimili četiri dojave vezane uz ponašanje na norijadi te da su četiri osobe privedene zbog remećenja javnog reda i mira. Doktor Galić s Nastavnog zavoda za hitnu medicinu, koji je trenutačno na Bundeku, rekao nam je da su do 16:50 sati imali petnaestak intervencija. Kakvo je stanje u ostalim većim županijama pročitajte u našem članku na linku.
Kao i ranijih godina, zagrebački su maturanti bili vrlo kreativni po pitanju natpisa na majicama, a mnogi su njima pokazali i da prate politiku. Neke od najboljih izdvojili smo u fotogaleriji na linku.
Oko devet tisuća maturanata prodefiliralo je ovog petka zagrebačkim ulicama, a prvotno su se okupili na Trgu bana Jelačića. Grad Zagreb pohvalio je putem Facebooka djelatnike Čistoće, ističući kako je Trg očišćen u rekordnom roku.
- Dok zagrebački maturanti slave uspješan završetak srednjoškolskog obrazovanja, gradske službe ponovno su na visini zadatka. Radnici Čistoće Zagrebački holding u rekordnom su roku očistili Trg bana Josipa Jelačića i cijelu trasu do jezera Bundek, središnje lokacije proslave. Čestitke maturantima, bravo Čistoća!, poručili su iz Grada Zagreba.
Učenici Tehničke škole Zadar nastavnici su pripremili nevjerojatno iznenađenje - za oproštaj su joj poklonili auto. Više čitajte na linku.
Posljednje zvono za maturante oglasilo se u III. gimnaziji Osijek, nakon čega su se maturanti spustili niz glavno stubište gimnazije. Mlađi učenici ispratili su ih već tradicionalno glasnim pljeskom, a kako je to izgledalo, pogledajte u videu.
S terena nam pristiže još fotografija veselja maturanata na Bundeku u Zagrebu, gdje ostaju do 20 sati.
Maturanti smjera agrotehničar Srednje strukovne škola Antuna Horvata u Đakovu provozali su se traktorom i prikolicom i tako obilježili svoj posljednji dan srednjoškolskog obrazovanja.
Umjesto gradonačelnika Zagreba Tomislava Tomaševića, ove je godine maturante na Bundeku obišla njegova zamjenica Danijela Dolenec.
- Upravo sam obišla dežurne službe koje kažu da je sve okej, sve su to već 'uigrane' ekipe, a i sam način proslave. Grad Zagreb sam organizira i financira događaj kako bi maturantima omogućili što bolju zabavu. Samo u Gradu Zagrebu je to gotovo devet tisuća koji danas zatvaraju jedno veliko poglavlje u svom životu i otvaraju novo. Za sada je sve okej, nadajmo se da će tako i ostati. Ja bih im poručila da se dobro zabave, ali da pritom paze na sebe, rekla je Dolenec.
Upitana o neprimjerenim uzvicima pojedinaca 'ajmo ustaše' na Trgu bana Jelačića, dodala je:
- Na razini cijele Hrvatske 30.000 mladih danas organizirano slavi. Mislim da je izoliranih incidenata bilo i ranijih godina, tako i sada. Čula sam da je u Dubrovniku bilo i nekih sukoba s policijom, to su, za sada koliko znam, izolirani incidenti i sve prolazi dobro. Ako će biti kršenja pravila i propisa, to je naravno na MUP-u da postupa. Ali ja vjerujem da će do kraja ostati dobro, kako je, izgleda, za sada, poručila je Dolenec.
U pojedinim se gradovima u unutrašnjosti Hrvatske pleše quadrilla, jedan od najpoznatijih društvenih plesova 19. stoljeća koji potječe iz Francuske. Quadrillu su, među ostalim, uvježbali i otplesali maturanti Virovitičko-podravske županije, a kako je to izgledalo, pogledajte u videu.
U nekoliko gradova, uključujući i Zagreb, došlo je do incidenata - maturanti su isticali ustaško znakovlje i pozdrav ZDS, a u Zagrebu je jednog maturanta zadržala policija. Više čitajte na linku.
Simpatična vijest stiže iz Tehničke škole Karlovac. Zahvaljujući nastavnicima, učenici na tamošnju tradicionalnu Maturijadu nisu otišli gladni.
U ovim trenucima prvi maturanti pristižu na Bundek. Ondje će ih do 20 sati zabavljati Miach, te TurkDJ, DJ Go Cut, DJ Maro & Rich, DJ Zorden, DJ Philip Jurković, bend Kings i Jakša Jordes.
Učenici Srednje škole Tina Ujevića u Kutini za ovogodišnju su norijadu pripremili zanimljive maske - od fitness instruktora iz '80-ih pa sve do izvanzemaljaca.
Dubrovački dnevnik doznaje da su dvojica maturanata Pomorsko-tehničke škole uhićena danas zbog izgreda tijekom slavlja u sklopu maturalne povorke. Isti medij piše da je jedan mladić uhićen zbog narušavanja javnog reda i mira, a kako neslužbeno doznaje Dubrovački dnevnik, policijskom je službeniku pokazivao srednji prst kojim mu se uporno unosio u lice. Drugi maturant je uhićen zbog bacanja bengalke na policijskog službenika koji se za to vrijeme vozio na službenom policijskom motoru.
Povorka maturanata oko podneva se uputila prema Bundeku. Maturanti će do Bundeka u povorci ići slijedećom trasom: Praška – Trg N.Š. Zrinskog – Strossmayerov trg – Tomislavov trg – Mihanovićeva - Miramarska - Ulica grada Vukovara - Hrvatske bratske zajednice (most Slobode) – Damira Tomljanovića-Gavrana - Bundek. Povorku će pratiti ekipa Hitne pomoći, prometna policija, vatrogasci i zaštitari. Zbog svega se očekuju promjene u trasi tramvaja i autobusa o čemu više možete čitati ovdje. Djelatnice trgovine Drniška tradicija maturantima su ponudile suhomesnate proizvode.
U mnogim je gradovima, poglavito na jugu Hrvatske, norijada započela odavanjem počasti maturantu Luki Milovcu koji je preminuo ovog vikenda nakon što ga je upucao sumještanin Kristijan Aleksić. U nekim školama održana je minuta šutnje i u zrak su pušteni bijeli baloni, a ispred zgrade šibenskog suda održan je i mirni skup s kojeg su učenici poslali znakovite poruke, o čemu više možete čitati ovdje.
Norijada na Bundeku traje do 20 sati, što je nekima kratko, a već smo pisali da zato mnogi maturanti organiziraju privatne partyje. Leo i Laura iz Veterinarske škole Zagreb, koji su trenutačno na Trgu, našoj reporterki Korani Povijač kažu da će ipak nakon proslave na Bundeku - doma.
- Vjerojatno ćemo ići na Bundek, ali i ovdje je dobro. Miach ne slušam, ali mi je okej izbor, radije bih neku stranu glazbu. Nakon Bundeka ne idemo nigdje na after nego ravno doma, dosta će mi biti cijeli današnji dan, kažu nam Leo i Laura koji se spremaju i za državnu maturu, a priznaju da ih je malo strah.
Proslava zadnjeg dana nastave odvija se i u nizu škola Bjelovarsko-bilogorske županije, a šarene se i ulice u Bjelovaru.
- Dragi maturanti, od srca vam čestitam završetak jednog važnog životnog razdoblja. Pred vama su novi izazovi, odluke i prilike, a vjerujem kako ste kroz školovanje stekli znanje, prijateljstva i iskustva koja će vas voditi prema uspjehu. Budite ponosni na sebe, vjerujte u svoje mogućnosti i hrabro koračajte prema svojim snovima. Želim vam puno sreće, uspjeha i lijepih uspomena u danima koji su pred vama. Danas se odgovorno zabavite i uživajte!, poručio je Bjelovarsko-bilogorski župan Marko Marušić.
Na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu oko 11 sati počeli su se okupljati maturanti. Oko podneva će povorka krenuti prema Bundeku.
Uoči ovogodišnje norijade, učenici Gimnazije A.G. Matoša u Đakovu pripremili su u školi nastup za pamćenje. Otplesali su uvježbane koreografije na niz hitova, uključujući one glazbenika Vojka V i Pekija te Magazina. Kako je to izgledalo, pogledajte na linku.
Učenici Gimnazije Sesvete odlučili su završetak srednjoškolskog obrazovanja obilježiti dobrim djelom, izvijestila je škola, organiziravši humanitarnu akciju za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi.
- Maturanti Gimnazije Sesvete dokazali su danas da mladi nisu bezvoljni i nezainteresirani za društvene probleme. Oni žele sigurno, pravedno i socijalno osjetljivo društvo. Stoga su naši maturanti odlučili humanitarno djelovati i sakupili su donaciju za Caritasovu Kuću Svetog Franje. Predstavnice maturanata posjetile su Kuću i djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi uručile školski pribor i slatkiše koje su maturanti prikupili. Kratko druženje s djecom ostavilo je na njih snažan dojam, napisali su iz škole na Facebooku.
Veselo će biti i Rijeci, a prve fotografije poslali su nam učenici tamošnje Ekonomske i Elektroindustrijske i obrtničke škole. Očekuje se da će se učenici okupljati od 10 do 13 sati na prostoru Konta, gdje se priprema se organizirana proslava, a zabavljat će ih DJ Franko.
Brojni maturanti prvo će se okupiti ispred škole pa uputiti prema gradu. Tako je i u slučaju Obrtničke i industrijske graditeljske škole Zagreb, gdje su učenici čak i 'okrenuli' roštilj.
- Danas se opraštamo od još jedne generacije maturanata. Okupljanje je započelo ispred škole uz roštilj, druženje i posljednje zajedničke trenutke u školskim klupama, a oko podne maturanti odlaze prema Bundeku gdje će nastaviti svoju proslavu. Dragi maturanti, želimo vam puno sreće, hrabrosti i uspjeha u svemu što vas čeka dalje. Pamtite prijateljstva, uspomene i godine provedene zajedno, poručili su iz ove škole.
Zagrebački maturanti će se, kao i ranijih godina, početi okupljati na Trgu bana Jelačića nešto prije podneva. Potom će se u povorci uputiti prema Bundeku. Program na Bundeku traje od 13:00 do 20:00 sati. Voditelj programa je animator Marko Petar Orešković, dok će za glazbeni dio biti zaduženi Miach, te TurkDJ, DJ Go Cut, DJ Maro & Rich, DJ Zorden, DJ Philip Jurković, bend Kings i Jakša Jordes. Detalje programa norijade u Zagrebu možete pronaći ovdje. Zbog svega se između 11 i 13 sati očekuju izmjene u javnom prometu, a kako će izgledati trase tramvaja i autobusa, možete pročitati na linku. Kako će izgledati norijade u ostatku Hrvatske, pročitajte na poveznici.
Meteorološki tehničari Šumarske i drvodjeljske škole Karlovac otkrili su nam i kakvo nas vrijeme danas očekuje.
