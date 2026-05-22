FOTO Ovo su najbolje majice zagrebačkih maturanata: Dokazali su da ipak prate politiku

Maturanti su ovog petka tradicionalnom norijadom obilježili kraj svog srednjoškolskog obrazovanja. Mi smo se družili sa zagrebačkim maturantima, a svaki je razred bio odjeven u svoje majice za norijadu. Neke od najboljih uspio je zabilježiti i naš objektiv.

Šala na račun saborskih zastupnika

Iako su brojne već na samom početku norijade, na Trgu bana Josipa Jelačića, bile išarane potpisima razrednih kolega, 'puni sjaj' dobile su na Bundeku. Boje, voda, alkohol i ponešto brašne učinile su ih pravim maturantskim majicama.

Jedan razred dokazao je da mladi ipak prate politiku, jer na njihovoj je majici jasno pisalo - 'Više neopravdanih izostanaka od saborskih zastupnika'. Neki bi se u školi i pojavili, ali bi obvezno tražili da ranije odu kući, pa su tako na majicu stavili natpis svoje dobro poznate razredne rečenice 'Moram izać' ranije, idem na trening'.

'Dosta nam je učenja'

A norijadu je ipak najbolje opisala majica 'Dosta nam je učenja, prakse i struke, dajte nam svjedodžbe i čašu u ruke'. I naravno - 'Škola je gotova, kazna je prošla, naša je sloboda napokon došla'.

