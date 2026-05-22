FOTO i VIDEO Najbolji trenuci norijade 2026. u Zagrebu: Tete maturante hranile pršutom, a poruke su hit

Dan smo proveli sa zagrebačkim maturantima koji su norijadu započeli na Trgu bana Jelačića, a potom povorkom nastavili do Bundeka.

Još jedna generacija zagrebačkih maturanata obilježila je kraj srednje škole norijadom na Trgu bana Josipa Jelačića i Bundeku. Povorka je s Trga krenula u 12 sati, a maturanti su uz vozilo s kojeg je DJ puštao glazbu u sat vremena došetali do Bundeka.

Tete iz trgovine nahranile maturante

Na Trgu smo razgovarali s maturantom Leom i njegovom kolegicom Laurom iz Veterinarske škole Zagreb, koji su nam rekli da će nakon proslave na Bundeku - doma.

- Vjerojatno ćemo ići na Bundek, ali i ovdje je dobro. Miach ne slušam, ali mi je okej izbor, radije bih neku stranu glazbu. Nakon Bundeka ne idemo nigdje na after nego ravno doma, dosta će mi biti cijeli današnji dan, rekli su nam Leo i Laura koji se spremaju i za državnu maturu, a priznaju da ih je malo strah.

Tijekom sat vremena povorke maturanti su zviždali iz 'petnih žila', potpisivali jedni drugima majice, razmjenjivali kontakte. Građani su izlazili s radnih mjesta kako bi ih pozdravili, mahali im i snimali ih, a tete iz jedne trgovine čak su ih poslužile i narezanim suhomesnatim proizvodima i sirom, da maturanti ne ostanu gladni.

Nastradali su putem brojni prometni znakovi koje su maturanti nosili kao ukras dobrim dijelom puta, a neke je u tome uspjela spriječiti policija. Oduzimali su znakove koje su uspijevali, a intervenirali su i još nekoliko puta, kada je neke učenike trebalo 'staviti na hlađenje'.

'Moramo malo predahnuti'

Kada su stigli na Bundek, maturanti su okupirali hidrante za vodu. Neki kako bi se osvježili, ali većina kako bi napunila vodene pištolje, koji su bili glavni dodatak uz zviždaljke. Svaka je ekipa pronašla svoje mjesto na klupicama, ili za one koji su došli prekasno - na travi. Kako nam je viknula jedna maturantica, 'moramo malo predahnuti'. Predah je trajao kratko jer su odmah nastavili s glazbom, pjevanjem, plesanjem. Čekao ih je i veliki bijeli šator s DJ-em, ali maturanti su mu se pridružili tek nešto kasnije.

Umjesto gradonačelnika Zagreba Tomislava Tomaševića, ove je godine maturante na Bundeku obišla njegova zamjenica Danijela Dolenec.

- Upravo sam obišla dežurne službe koje kažu da je sve okej, sve su to već 'uigrane' ekipe, a i sam način proslave. Grad Zagreb sam organizira i financira događaj kako bi maturantima omogućili što bolju zabavu. Samo u Gradu Zagrebu je to gotovo devet tisuća koji danas zatvaraju jedno veliko poglavlje u svom životu i otvaraju novo. Za sada je sve okej, nadajmo se da će tako i ostati. Ja bih im poručila da se dobro zabave, ali da pritom paze na sebe, rekla je Dolenec.

Upitana o neprimjerenim uzvicima pojedinaca 'ajmo ustaše' na Trgu bana Jelačića, dodala je:

- Na razini cijele Hrvatske 30.000 mladih danas organizirano slavi. Mislim da je izoliranih incidenata bilo i ranijih godina, tako i sada. Čula sam da je u Dubrovniku bilo i nekih sukoba s policijom, to su, za sada koliko znam, izolirani incidenti i sve prolazi dobro. Ako će biti kršenja pravila i propisa, to je naravno na MUP-u da postupa. Ali ja vjerujem da će do kraja ostati dobro, kako je, izgleda, za sada, poručila je Dolenec.

