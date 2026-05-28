Strahuju od Kiklopa, žele Glembajeve: Nisu svi maturanti spremni za esej, ali slušanje lektira moglo bi pomoći

Neki nisu pročitali sva djela na popisu za esej na maturi, a kad smo im pustili lektire u obliku audioknjiga, reakcije su bile pozitivne.

Svake godine u razgovoru s maturantima nakon napisanih ispita mature čujemo često mišljenje - najteži ispit mnogima je Hrvatski, upravo zbog eseja. Riječ je o sveobuhvatnom ispitu koji ispituje razumijevanje povijesti književnosti i književne teorije, gramatiku, pravopis, ali i poznavanje književnih djela.

Esej se na maturi ove godine piše 16. lipnja, stoga je učenicima preostalo još sasvim malo vremena za pripremu. Ključan dio tih priprema je svakako čitanje djela na popisu za esej, ali to nisu još svi obavili.

- Nismo sve pročitale, ali trebali smo barem nešto napraviti za svaku. Tako da znamo o čemu se radi u svakoj, rekle su nam dvije maturantice.

Na eseju ove godine bi voljeli vidjeti poeziju Francesca Petrarce, Gospodu Glembajeve Miroslava Krleže ili Patnje mladog Wertera Goethea, otkrili su nam maturanti s kojima smo razgovarali. Među djelima od kojih strahuju našla su se djela Život je san, Posljednji Stipančići i Kiklop.

Upravo ovaj posljednji roman kojeg je napisao Ranko Marinković jedno je od djela dostupnih na domaćoj aplikaciji za audioknjige, book&zvook. Mnogi naši sugovornici nisu ni znali da lektire mogu slušati umjesto čitati, a upravo bi im ta opcija mogla spasiti pripreme za maturu kad vremena ponestaje.

Budući da većina maturanata još uvijek nije naviknuta na taj način čitanja, pustili smo im ulomke iz romana Kiklop i Patnje mladog Werthera kako bismo doznali što misle. Audioknjige imaju neke ključne prednosti naspram tradicionalnih knjiga, smatraju naši sugovornici.

- Bilo bi mi lakše slušati lektiru, jer razumijem intonaciju lika koji govori i to bi stvarno pomoglo tome da bolje doživim to djelo, smatra jedan maturant.

S njime se složila i maturantica koja posebnu korist vidi u kombiniranju obje metode čitanja. Inače sporo čita, rekla nam je, pa bi joj odgovaralo u isto vrijeme slušati audioknjigu i čitati. Treća maturantica, pak, istaknula je kako nas slušanje audioknjiga oslobađa da istovremeno radimo i druge korisne stvari.

- Mogu si pustiti lektiru i raditi što god drugo trebam napraviti za školu. Mogu se i šetati i slušati, primijetila je maturantica.

Emocionalniji doživljaj lektire koji poboljšava koncentraciju

Slične stavove pokazalo je i istraživanje koje su nedavno proveli iz book&zvooka među gimnazijalcima. Učenici koji su imali priliku slušati lektiru djelo su doživjeli puno emocionalnije, pa čak i kompleksne tekstove mogu pročitati s više razumijevanja. Najviše učenika, njih čak 70 %, preferira hibridni model, odnosno slušanje uz čitanje, jer im to smanjuje otpor prema opsežnim djelima poput Kiklopa, ali i pomaže kod koncentracije.

Najbolje od svega, audioknjige doživljavaju više kao streaming servise na koje su naviknuti, pa slušanje knjiga postaje doživljaj sličan gledanju filmova. Tako je jedan sudionik istraživanja audioknjige opisao kao 'Netflix za mozak', a posebno im se sviđa što im audioknjige otvaraju prostor za multitasking - šetnju, trening, pospremanje ili nešto drugo.

Želite li i sami iskušati slušanje lektira za maturu, posebno ako se za taj dio ispita još uvijek niste dovoljno pripremili, ili isprobati neki od desetine naslova iz kataloga book&zvook-a, aplikaciju za Android uređaje preuzmite ovdje, a za iPhone ovdje.

Sve o tome jesu li maturanti spremni za maturu iz Hrvatskog, čega se boje, a čemu nadaju, pogledajte u videu ispod.

Sadržaj je nastao u suradnji Native studija portala srednja.hr i platforme book&zvook