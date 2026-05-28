Profesori se slažu, ovo je uvjerljivo najteže gradivo Fizike na maturi: 'To predstavlja problem učenicima'

Profesor Danijel Pranić i profesorica Dominika Čulo-Vuković slažu se da je elektricitet i magnetizam najteža cjelina na državnom iz Fizike.

Preostalo je manje od mjesec dana do državne mature iz Fizike, najpopularnijeg i ujedno najtežeg ispita na maturi. Prošlog tjedna profesor iz Srednje škole Viktorovac u Sisku, Danijel Pranić, rekao nam je da je najteže gradivo ovog predmeta iz cjeline 'elektricitet i magnetizam', a s njegovim sudom složila se i profesorica Dominika Čulo-Vuković iz III. gimnazije u Osijeku.

Dominika Čulo-Vuković, čiji je učenik Benjamin Bojan Vojković bio drugi na ovogodišnjem državnom natjecanju iz Fizike, ističe da je riječ o jako opsežnom gradivu s puno formula i zakona koje je potrebno primijeniti na zadatke.

- Kako se u zadatku mijenjaju uvjeti tako treba znati i primijeniti određene zakone što predstavlja problem učenicima, osobito ako ne poznaju teoriju. Ja bih ovdje dodala kao teže gradivo i termodinamiku gdje je jako puno formula koje je teško zapamtiti. Na maturi su dane osnovne formule, a ako učenici nisu uvježbani za izvode ostalih formula neće moći riješiti zadatak, upozorava profesorica Čulo-Vuković.

'Trebaju ići po redu i riješiti sve zadatke koje znaju'

Inače svojim učenicima još od prvog razreda savjetuje da redovito uče gradivo koje obrađuju na nastavi. Priznaje da je zahtjevna, pogotovo u prvom i drugom razredu jer se većina tog gradiva pojavljuje i na maturi. Učenicima za ponavljanje uvijek sama priređuje dodatne zadatke.

Dominika Čulo-Vuković upozorava da zbirka koja dolazi uz udžbenik nije dovoljna. U njoj su zadaci koje učenici mogu riješiti sami i bez profesora, pa profesor treba uložiti trud da im pripremi složenije zadatke, gdje im može nešto i pokazati. Profesorica stoga učenicima uvijek savjetuje da sačuvaju bilježnice od prvog do četvrtog razreda jer se onda mogu lagano prisjetiti svih zadataka koje su radili.

- Maturantima mogu samo reći da za maturu trebaju početi učiti od prvog razreda, jer u četvrtom razredu je već kasno zbog velike količine gradiva. Naravno, učenici koji uče od prvog razreda lako se prisjete gradiva iz ranijih godina. Oni učenici koji nisu bili baš za učenje ne mogu ni očekivati neku visoku ocjenu na maturi. Na samoj maturi treba ići po redu i riješiti sve zadatke koje znaju, a za koje nisu sigurni vratiti se poslije i pokušati malo razmisliti i riješiti, poručila je profesorica.

Maturantima su najteži tekstualni zadaci

I profesor Danijel Pranić, koji je mentorirao ovogodišnjeg prvaka iz Fizike u osnovnoj školi, Gabriela Šimeka, smatra da se za maturu iz Fizike nemoguće spremiti u svega par tjedana. Kaže da je riječ o teškom predmetu čiji koncepti i procesi nisu jednostavni. Potreban je kontinuirani rad i koncentracija te da učenik doista razumije gradivo, kako bi se mogao snaći u svim situacijama koje državna matura stavi pred njega.

Fizika je i ove godine najpopularniji izborni predmet na maturi, a ispit je prijavilo 8.168 kandidata. Ispit iz Fizike pisat će se 18. lipnja na ljetnom i 24. kolovoza na jesenskom roku. Prema ovogodišnjem katalogu, provjeravat će se znanje iz istih područja kao i do sad: Strukture tvari, Međudjelovanja, Gibanja i Energije. Ispit se piše 180 minuta bez stanke, a ovdje možete proučiti cijeli izborni katalog.

Točan odgovor je: Smjer struje prvo je u smjeru gibanja kazaljke na satu, a zatim u suprotnome smjeru od smjera gibanja kazaljke na satu.

