Maturanti otkrivaju gdje se vide za 10 godina: 'U zatvoru, bit ću malo nestašan'

Neki maturanti boje se da će za deset godina još uvijek studirati, nekima je važno samo da su na moru, a neki se vide - u zatvoru.

Na ovogodišnjoj norijadi u Zagrebu naše smo maturante pitali gdje se vide za deset godina. Iako su im tog dana puno bolje odgovarala ležernija pitanja, poput onog kako izgleda dejting život u srednjoj školi, s nama su podijelili svoja razmišljanja o budućnosti.

Na faksu?

Čak troje maturanata reklo nam je da se za deset godina još uvijek vide - na fakultetu, ili se bar nadaju da će ga do tada završiti.

- Ne vidim se trenutno nigdje. Valjda ću završiti faks do tada. Evo, vidim se sa Stelom, mojom najdražom, negdje da živim život i eto, rekla je jedna maturantica, a njezina prijateljica ranije je jasno poručila - vidim se negdje na moru, ostalo nije bitno.

Jedan maturant siguran je u to da želi postati poduzetnik, voziti neki skupi auto i imati lijepu obitelj. Mnogi su nam pak naveli struku kojom se žele baviti. Bilo je tu trenera, forenzičara, inženjera građevine, geodeta, fizioterapeuta... Jedan maturant vidi se 'u zatvoru' jer će biti 'malo nestašan', a našlo se tu i drugih šaljivih odgovora.

'Na Alpama kako uživam i pijem vino'

- U radioni, autolimarija. Ili na ulici ili diler. Budemo vidjeli, poručio je jedan maturant.

Neki se vide na Alpama kako uživaju i ispijaju vino, dok drugi 'pikiraju' Dubai, Miami, Bali. Dio maturanata smatra da je deset godina ipak malo predaleko za razgovor danas.

- Pa ne znam još. gdje me život odnese, zaključio je jedan maturant.

