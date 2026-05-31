Počinje matura po novim pravilima: Evo koje su kazne za prepisivanje i još 7 stvari koje treba znati

U ponedjeljak započinje ljetni rok mature, a na snazi će biti novi pravilnik kojim su promijenjene sankcije za nedozvoljena ponašanja na ispitima.

Za 30.250 kandidata, od čega 25.963 maturanata i 4.287 ostalih pristupnika od ponedjeljka započinje prvi rok državne mature u 2026. godini. Iz Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO) potvrđuju da se provodi na temelju novog Pravilnika o polaganju državne mature. U njemu je najveća novost blaža sankcija za korištenje mobitela na ispitu – umjesto poništavanja svih ispita i zabrane polaganja u tom roku, zbog posjedovanja ili korištenja mobitela poništit će se samo taj ispit na kojem je učenik uhvaćen u prekršaju.

Koje ispite piše najviše maturanata?

Kada je riječ o ključnim predmetima, podaci NCVVO-a kažu da jedinstvenu razinu Hrvatskog polaže 28.256 kandidata, osnovnu razinu Matematike njih 18.018, a višu 10.642 kandidata. Na Engleskom je brojčanost pristupnika po razinama obrnuta - osnovnu piše 11.353 kandidata, a višu je prijavilo njih 16.062.

Najčešće prijavljivani izborni predmeti su Fizika (7.556 kandidata), Biologija (5.446 kandidata), Politika i gospodarstvo (4.195 kandidata), Kemija (3.858 kandidata), Psihologija (2.761 kandidata) i Informatika (2.341 kandidata).

Koji su ključni datumi?

Ljetni rok mature započinje 1. lipnja ispitima iz jezika nacionalnih manjina. Od ključnih datuma treba izdvojiti da se prvi dio ispita Hrvatskog jezika, test i sažetak, pišu 15. lipnja, a esej se piše 16. lipnja. Ispit iz Engleskog jezika se piše 19. lipnja, a iz Matematike 25. lipnja. Posljednji ispiti iz Glazbene umjetnosti, Vjeronauka i Etike se pišu 26. lipnja. Objava privremenih rezultata je 8. srpnja, rok za prigovore je do 10. srpnja, a objava konačnih rezultata je 15. srpnja. Cijeli kalendar pronađite na linku.

Koje su kazne za prepisivanje?

Već smo spomenuli da je najveća novina vezana uz promjene u kaznama za nedozvoljena ponašanja na maturi. Novi pravilnik propisuje četiri vrste mjera koje se u tim slučajevima izriču učenicima.

opomena – kao upozorenje pri prvom nedozvoljenom ponašanju izriče se za: nepridržavanje uputa nastavnika, korištenje nedopuštenog pribora, osvrtanje, razgovaranje odnosno sporazumijevanje, pokušaj prepisivanja i dopuštanje prepisivanja i ometanje tijeka ispita

– kao upozorenje pri nedozvoljenom ponašanju izriče se za: nepridržavanje uputa nastavnika, korištenje nedopuštenog pribora, osvrtanje, razgovaranje odnosno sporazumijevanje, pokušaj prepisivanja i dopuštanje prepisivanja i ometanje tijeka ispita prekid ispita – ako učenik ponovi nedozvoljeno ponašanje za koje je već ranije dobio opomenu iz prve točke

– ako učenik nedozvoljeno ponašanje za koje je već ranije dobio opomenu iz prve točke poništavanje ispita prilikom čije je provedbe došlo do nedozvoljenog ponašanja izriče se za: upisivanje prijetnji, vulgarnih znakova, simbola, izraza i sadržaja političkog konteksta na ispitnom materijalu; upisivanje sadržaja kojima se vrijeđa po rasnoj, vjerskoj, etničkoj, rodnoj, spolnoj ili drugoj osnovi; posjedovanje ili korištenje mobilnih telefona, drugih elektroničkih, audio i video uređaja.

prilikom čije je provedbe došlo do nedozvoljenog ponašanja izriče se za: upisivanje prijetnji, vulgarnih znakova, simbola, izraza i sadržaja političkog konteksta na ispitnom materijalu; upisivanje sadržaja kojima se vrijeđa po rasnoj, vjerskoj, etničkoj, rodnoj, spolnoj ili drugoj osnovi; posjedovanje ili korištenje mobilnih telefona, drugih elektroničkih, audio i video uređaja. poništavanje svih ispita i zabrana polaganja svih ispita na jednom ispitnom roku izriče se za: predavanje ispitnog materijala drugog učenika odnosno pristupnika, posjedovanje informacija o zadacima i odgovorima iz ispita kojemu učenik odnosno pristupnik pristupa, zamjenu identiteta učenika odnosno pristupnika.

Što ako kasnite na ispit?

U pravilu biste u školu trebali doći pola sata prije pisanja ispita, dakle do 8:30 ili 13:30, ovisi je li ispit u jutarnjem ili popodnevnom terminu. Pravilnik propisuje da prvih 30 minuta nakon početka ispita i zadnjih 15 minuta prije isteka vremena određenoga za pisanje ispita, niti jedan učenik, odnosno pristupnik ne smije napustiti ispitnu prostoriju. Ako kasnite na početak ispita manje od 30 minuta, možete pristupiti polaganju ispita, ali vam se vrijeme polaganja neće produljiti.

Smije li se na eseju dobiti 0 bodova i na što sve trebate pripaziti?

Popis djela za esej na maturi iz Hrvatskog odavno je poznat i nalazi se na poveznici, a učenici će i ove godine pisati interpretacijski esej od 440 riječi. Na njemu ne smiju dobiti nula bodova, odnosno i na eseju i na testu sa sažetkom moraju zadovoljiti zasebne minimalne pragove kako bi položili čitav ispit.

Kako smo objasnili u analizi ispitnog kataloga, još je nekoliko stvari na koje trebate pripaziti tijekom pisanja eseja. Da bi se esej vrednovao, maturant mora ostvariti barem jedan bod u sastavnici središnja tvrdnja. Esej se ne vrednuje ni ako nema dovoljan broj riječi (dopušteno je odstupanje deset posto od donje granice zadanoga broja riječi), ako je napisan potpuno nečitkim rukopisom i ako je esej napisan velikim tiskanim slovima.

Koji su pragovi prolaznosti?

I pragovi prolaznosti za svaki ispit mature odavno su određeni i možete ih pronaći ovdje. Na Hrvatskom jeziku za dvojku je nužno 30 posto riješenosti ispita, a ostaje pravilo da maturanti moraju zadovoljiti zaseban minimalni prag na eseju i testu sa sažetkom da bi položili čitav ispit Hrvatskog jezika. Prag na eseju u 2026. iznosi 26,67 posto, a prag na testu sa sažetkom bit će 31,25 posto.

Prag prolaznosti na Matematici u 2026. iznosi 25 posto na objema razinama, i višoj i osnovnoj. Na Engleskom i drugim stranim jezicima prag prolaznosti je isto 30 posto kao na Hrvatskom, s time da na stranim jezicima nema zasebnog praga na eseju.

Prigovor na provedbu ispita i rezultate ispita

Učenici mogu uložiti dvije vrste prigovora – prvi zbog nepravilnosti u provedbi samog ispita, drugi zbog nepravilnosti u bodovanju ispita mature. Ako je riječ o nepravilnosti tijekom ispita, prigovor je nužno podnijeti NCVVO-u najkasnije u roku od 24 sata putem maila. Ako je prigovor opravdan, NCVVO može odrediti ponovno polaganje ispita.

Prigovor zbog nepravilnosti u bodovanju ispita mature može se podnijeti u roku od 48 sati od objave prvih rezultata mature, a u prigovoru mora biti naznačeno na koji se zadatak odnosi te obrazloženje nepravilnosti u bodovanju. Učenici ga podnose koordinatoru škole putem online sustava, a ostali kandidati izravno NCVVO-u. NCVVO će u roku od 96 sati odlučiti o opravdanosti prigovora, a učenici koji nisu zadovoljni odgovorom u drugom se stupnju u roku od jednog dana mogu žaliti Upravnom vijeću.

Oportunitetni troškovi nisu šala

Paralelno s maturom učenici prijavljuju studije. Privremene rang-liste izlaze 8. srpnja, a konačne 15. srpnja. Do tog dana u 13:59 sati moraju prijaviti studije i pritom paziti na poredak na način da je studij koji najviše žele upisati na vrhu liste i tako redom najviše deset studija. Na prvom s liste studija za čiji upis imaju dovoljno bodova maturanti objavom konačnih lista dobivaju upisni broj. Pored tog će im studija pisati 'DA'. Kada se to dogodi, moraju otići upisati studij, inače im fakultet može naplatiti kaznu.

- Kandidatima koji se ne upišu na studij na kojemu su ostvarili pravo upisa i dobili upisni broj naplatit će se oportunitetni troškovi nepopunjenoga upisnog mjesta, u iznosu od jedne do dvije trećine godišnje participacije studenta u troškovima studija, prema odluci visokog učilišta. Kandidati koji ne izvrše uplatu oportunitetnih troškova ne mogu ponovo prijaviti studij iste razine u NISpVU sustavu. Ponovna prijava će im se omogućiti po uplati oportunitetnih troškova, objasnio je Središnji prijavni ured AZVO-a.

Više o upisima na fakultete poslušajte i u našoj online konferenciji Brucoš 101:

Bodove za upis studija izračunajte u našem Kalkulatoru mature. Sve najnovije vijesti o maturi pratite putem naše Facebook stranice Maturanti 2026., a bit će vam korisno i da se učlanite u Facebook grupu Maturanti 2026. Kako ne biste propustili važne informacije oko mature, zapratite i naš Instagram profil @drzavna.matura, a pozivamo vas i da se pridružite našem WhatsApp kanalu Maturanti 2026. Raspored ispita državne mature u 2026. možete vidjeti na poveznici.