Školama stigle upute: Što ako učeniku pozli na maturi, netko ukrade ispit ili stigne dojava o bombi?

Tijekom lipnja u školama se održava državna matura, a ovih dana stigle su im upute koje propisuju i što poduzeti u izvanrednim situacijama.

Ovoga ponedjeljka ispitima materinskih jezika nacionalnih manjina započeo je ljetni rok državne mature. Prvi ispit koji piše veći broj učenika, oko 5.440, je Biologija, koja je na rasporedu 3. lipnja. Uoči tog roka školama su stigle posebne upute o tome kako organizirati maturu, a dio uputa su i koraci koje je nužno poduzeti kada dođe do izvanrednih situacija.

Što ako vrećica s ispitom nije zatvorena ili je učenik dobio pogrešan ispit?

Učenici ispite dobivaju u posebnim, sigurnosnim vrećicama, a kada dođe do situacije da ona nije zatvorena, ispitni koordinator vraća ispit u kutiju u kojoj je ispit isporučen i sprema je u sef. Nakon toga zove u NCVVO, gdje dobiva sve upute i o tome obavještava predsjednika ispitnog povjerenstva u školi koji će sazvati sastanak ispitnog povjerenstva.

- U njihovoj nazočnosti ispitni koordinator zatvara vrećicu ljepljivom trakom bez gledanja sadržaja i piše zapisnik o uočenome propustu koji potpisuju svi članovi školskoga ispitnog povjerenstva. Ako ne dobije drukčije upute iz Centra, ispitni koordinator dalje postupa s ispitom kao i sa svim pristiglim ispitnim materijalima, stoji u uputama.

Slična izvanredna situacija je ona u kojoj učenik u ispitnoj vrećici dobije pogrešan ispit. Tada učenik treba odmah dežurnog nastavnika obavijestiti o tome. Dežurni nastavnik informaciju prenosi ispitnom koordinatoru koji će dodatno provjeriti ispitni materijal i usporediti ga s omotnicom. Ako je uistinu došlo do pogreške, ispitni koordinator treba nazvati NCVVO.

Što ako učenik dođe na ispit koji nije prijavio?

Izvanredna situacija može biti i da učenik dođe na ispit koji nije prijavio, a tvrdi da jest. Tada ispitni koordinator mora provjeriti prijavnicu koju je učenik potpisao, predočiti je učeniku i školskom ispitnom povjerenstvu. Ako učenik u prijavnici nema taj predmet, ispitni koordinator će ga udaljiti iz učionice, a o svemu školsko ispitno povjerenstvo sastavlja zapisnik.

Što ako netko provali u školu i ukrade ispite?

Prošlo je već desetljeće otkako je došlo do provale u privatnu školu u Puli, ukradeni su ispiti Hrvatskog jezika i matura je morala biti odgođena. NCVVO je objavio i protokol u slučaju da dođe do provale dok su materijali u školi. Škola treba odmah nakon saznanja slučaj prijaviti NCVVO-u i policiji, a pri očevidu je potrebno odmah utvrditi je li provala bila u prostoriji/sefu u kojemu su pohranjeni ispitni materijali.

- Ako nije provaljena zbog ispitnih materijala i ako je utvrđeno da ništa nije otuđeno, školsko ispitno povjerenstvo piše zapisnik o nastalome događaju i dostavlja ga Centru, a ispit se može održati. Pri takvim događajima nužno je ponovno provjeriti i prebrojati sve vrećice s ispitnim materijalima u nazočnosti školskoga ispitnog povjerenstva, stoji u uputama.

Prva dva koraka ista su kada dođe do krađe ispita, obavještavaju se NCVVO i policija. Nakon toga NCVVO donosi odluku o daljnjim postupanjima i obavještava školu i javnost. Mjere koje propisuje pravilnik su prekid, odgoda ili poništenje ispita. Nakon što se utvrde sve posljedice krađe ili otkrivanja ispita, NCVVO odlučuje o mogućoj materijalnoj šteti i pokretanju postupka za naknadu štete.

Što ako ispit kasni zbog nevremena ili je škola evakuirana zbog dojave o bombi?

Ako ispit ne može započeti u propisanom vremenu, najkasnije do 9:30 ili 14:30 zbog elementarne nepogode, ispitni koordinator mora odmah obavijestiti NCVVO i dobit će daljnje upute. NCVVO će odlučiti hoće li se nastaviti provoditi ispiti u školi, a nužan je i zapisnik školskog ispitnog povjerenstva.

Proteklih tjedana u škole diljem Hrvatske pristizale su dojave o bombama. Ako dođe do evakuacije škole zbog toga ili slične okolnosti, ispitni koordinator prvo odmah mora zvati NCVVO gdje će dobiti daljnje upute. No, i u tom slučaju, piše u uputama NCVVO-a, ako se kašnjenje s ispitom produlji na više od 30 minuta, Centar odlučuje hoće li se nastaviti provedba ispita u toj školi. Školsko ispitno povjerenstvo o svemu piše zapisnik i dostavlja ga Centru.

Što ako učeniku ili dežurnome nastavniku pozli tijekom ispita?

Nesnosne ljetne vrućine, ali i kronične bolesti mogu dovesti do toga da učeniku naglo pozli tijekom ispita, do te mjere da je nužna intervencija liječnika. Prvi korak je da dežurni nastavnik pozove ispitnog koordinatora pa pristupnika odvode iz prostorije.

- Ispitni koordinator ili predsjednik školskoga ispitnog povjerenstva poziva liječnika. Ako liječnik odluči da pristupnik nije sposoban nastaviti pisati ispit, školsko ispitno povjerenstvo donosi odluku o prekidu ispita ili dijela ispita za navedenoga pristupnika i odluku o opravdanome izostanku. Odluku dostavlja Centru, a ispitni koordinator unosi u aplikaciju SRDM podatak o opravdanome izostanku, stoji u uputi NCVVO-a.

Kakav je postupak i kada pozli dežurnom nastavniku? Tada to drugi dežurni nastavnik javlja nastavniku koji dežura na hodniku, a ovaj poziva ispitnog koordinatora koji u učionicu upućuje drugoga dežurnog nastavnika (ili jednoga od članova školskog ispitnog povjerenstva).

- Ako je dežurni nastavnik kojemu je pozlilo u stanju samostalno izići iz prostorije, dežurstvo se zamijeni u tišini i bez međusobne komunikacije. Ako se radi o nesvjestici ili sličnoj zdravstvenoj teškoći, potrebno je obavijestiti pristupnike da trenutačno prestanu pisati ispit dok se ne pomogne nastavniku. Nakon što je novi dežurni nastavnik preuzeo zadaću, vrijeme pisanja potrebno je produljiti za onoliko koliko je trajao prekid, stoji u uputama NCVVO-a. Čitavu odluku o pripremi, organizaciji i provedbi ispita državne mature u školskoj godini 2025./2026. možete proučiti u nastavku.

