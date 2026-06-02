Hit odgovor maturantice na pitanje planira li ostati u Hrvatskoj: 'Ako imaš vezu...'

Maturanti su nam otkrili vide li svoju budućnost u Hrvatskoj. Ona je, kažu, sjajna ako imate dobru vezu. Glavni razlog za odlazak su - niske plaće.

Nakon što su nam objasnili gdje se vide za 10 godina, maturanti su nam otkrili i vide li svoju budućnost u Hrvatskoj ili u inozemstvu. Odgovori na pitanje planiraju li ostati u Hrvatskoj podijeljeni su.

Uz dobru vezu sve se može

Jedna maturantica navela je zanimljiv razlog zašto planira ostati ovdje. U Hrvatskoj je, čini se, lako živjeti uz jedan uvjet.

- Zato što mislim da ima potencijala ako imamo veza, rekla je maturantica.

Preniske plaće

Druga je dodala da je razlog zašto bi otišla, i to bez povratka, taj što su plaće preniske. Neki pak smatraju da je dobra opcija nekoliko godina raditi u drugoj zemlji, u kojoj će biti bolje plaćeni, a onda se vratiti doma. Jedan maturant tako se zbog posla planira odseliti na tri do četiri godine pa se vratiti. Neki imaju suprotnu želju - za početak ostati u Hrvatskoj, a onda se kasnije odseliti.

Neki ipak biraju ostati na svome - kažu da su ovdje odrasli i da im je ovdje lijepo, a poznaju i jezik. Stoga su '100 posto sigurni u ostanak'.

