Imaš mišiće da otvoriš… vrećice na maturi? Evo zašto se svi s njima muče

Onima koji su pisali državnu maturu dobro je poznata muka s otvaranjem vrećica, a prije par godina doznali smo i zašto one moraju biti baš ovakve.

Započela je državna matura, a iako bi oni koji je nisu pisali pomislili da je učenicima jedina muka odgovaranje na pitanja, postoji još jedna. To su vrećice u kojima stižu ispitni materijali i koje maturanti moraju otvoriti kako bi uopće mogli započeti s rješavanjem zadataka.

I to čine s mukom – hoće li koristiti samo ruke, kemijsku i potencijalno je slomiti, svježe gelirane nokte koji su isto u riziku da pritom puknu? Čvrste vrećice dugogodišnji su misterij državne mature, a još je prije dvije godine ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja, Vinko Filipović, u našem podcastu objasnio zašto su one ovakve.

– Istina je da se nešto teže otvaraju. Međutim, tvrtka koja proizvodi te vrećice nam jamči da je to sigurnost da se neće dogoditi da, prije no što učenik otvori vrećicu s ispitom, vrećica bude dijelom ili u cijelosti otvorena. Dakle, htjeli smo i tu postići maksimalnu sigurnost. Jednostavno nismo htjeli dovesti u pitanje mogućnost da je, prije no što nastavnici podijele taj dan materijale, da se dobije informacija da je vrećica bila prethodno otvorena, što onda kompromitira ispit i dovodi u sumnju objektivnost ispita, naveo je Filipović prije dvije godine.

Vrećice također ne smiju biti vodopropusne kako ispiti, koji inače poprilično koštaju, ne bi bili oštećeni.