Imaš mišiće da otvoriš… vrećice na maturi? Evo zašto se svi s njima muče

Martina Gelenčir

02. lipanj 2026.

Matura | foot: srednja.hr/Unsplash

Onima koji su pisali državnu maturu dobro je poznata muka s otvaranjem vrećica, a prije par godina doznali smo i zašto one moraju biti baš ovakve.

Započela je državna matura, a iako bi oni koji je nisu pisali pomislili da je učenicima jedina muka odgovaranje na pitanja, postoji još jedna. To su vrećice u kojima stižu ispitni materijali i koje maturanti moraju otvoriti kako bi uopće mogli započeti s rješavanjem zadataka.

I to čine s mukom – hoće li koristiti samo ruke, kemijsku i potencijalno je slomiti, svježe gelirane nokte koji su isto u riziku da pritom puknu? Čvrste vrećice dugogodišnji su misterij državne mature, a još je prije dvije godine ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja, Vinko Filipović, u našem podcastu objasnio zašto su one ovakve.

– Istina je da se nešto teže otvaraju. Međutim, tvrtka koja proizvodi te vrećice nam jamči da je to sigurnost da se neće dogoditi da, prije no što učenik otvori vrećicu s ispitom, vrećica bude dijelom ili u cijelosti otvorena. Dakle, htjeli smo i tu postići maksimalnu sigurnost. Jednostavno nismo htjeli dovesti u pitanje mogućnost da je, prije no što nastavnici podijele taj dan materijale, da se dobije informacija da je vrećica bila prethodno otvorena, što onda kompromitira ispit i dovodi u sumnju objektivnost ispita, naveo je Filipović prije dvije godine.

Vrećice također ne smiju biti vodopropusne kako ispiti, koji inače poprilično koštaju, ne bi bili oštećeni.

matura državna matura matura 2026. vrećice na maturi