Smijete li usred mature otići na WC? Pravila su jasna, evo koji su uvjeti

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO) obavijestio je prošlog tjedna o novom Pravilniku o polaganju državne mature. Valja ga proučiti jer on odgovara na brojna pitanja s kojima bi se učenici mogli susresti u narednim tjednima. Jedno koje se nametne u svakoj generaciji jest smijete li tijekom pisanja ispita napustiti prostoriji i otići na toalet.

Možete otići na toalet, ali uz dva uvjeta

Pravilnik je tu posve jasan. Učenik odnosno pristupnik može za vrijeme trajanja ispita napustiti ispitnu prostoriju radi korištenja toaleta, uz pratnju dežurnog nastavnika, u najdužem ukupnom trajanju od 30 minuta. Na tragu toga dobro je imati na umu i da prvih 30 minuta i zadnjih 15 minuta ispita ni jedan učenik ne smije napustiti ispitnu prostoriju.

Dodajmo da u istom članku ovog Pravilnika stoji još nekoliko naputaka. Učenik na ispitu mora imati osobni identifikacijski dokument s fotografijom (osobnu iskaznicu ili putovnicu), koji prije početka ispita stavlja na rub stola. Također, učenik na ispitu može imati samo pribor i pomagala koja su za svaki ispit propisana u ispitnom katalogu.

Bez mobitela

Nadalje, učenici tijekom ispita ne smiju koristiti ni imati u blizini radnog mjesta mobilni telefon niti druge elektroničke, audio i video uređaje. Oni se za vrijeme pisanja ispita smiju se nalaziti samo u ispitnoj prostoriji na mjestu koje je za to predviđeno.

Podsjetimo, kada je riječ o korištenju mobitela tijekom ispita državne mature, ove je godine došlo do promjene u sankcijama za taj potez, o čemu smo pisali ovdje. Naime, umjesto poništavanja svih ispita i zabrane polaganja u tom roku, zbog posjedovanja ili korištenja mobitela poništit će se samo taj ispit na kojem je učenik uhvaćen u prekršaju.

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