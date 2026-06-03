Izašla su rješenja prvih ispita mature: Provjerite što vam je točno

Ljetni rok državne mature započeo je u ponedjeljak, a na rasporedu su toga dana bili ispiti iz materinskog jezika nacionalnih manjina - Češki, Mađarski, Srpski i Talijanski. Učenici koji su im pristupili prvo su pisali test, a u utorak su polagali i esejski dio ispita. Kao što je to bilo uobičajeno i ranijih godina, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO) objavio je ispite iz tih predmeta i rješenja, pa učenici koji su zapamtili kako su rješavali zadatke mogu provjeriti što im je točno, a što ne.

Inače, prvi dio ispita materinskih jezika nacionalnih manjina trajao je od 80 do 100 minuta, ovisno o jeziku, dok se esejski dio pisao između 90 i 180 minuta, isto ovisno o predmetu. Što se tiče pragova prolaznosti na ispitima, oni su ujednačeni po područjima. U jezičnom, u koje ulaze i ovi ispiti, prag za dvojku je 30 posto, a za odličan 85 posto, dok pragove za ostale ocjene možete pronaći na linku.

Sve zadatke i rješenja ispita iz jezika nacionalnih manjina možete pronaći u dokumentima u nastavku. U svakom dokumentu su prvo ispitne knjižice sa zadacima, a potom ključevi za odgovore i listovi za odgovore.

Talijanski jezik

Srpski jezik

Češki jezik

Mađarski jezik

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