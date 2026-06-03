Maturante na Biologiji zbunilo pitanje o kornjačama i žuto-crnim mačkama: 'Gadno je bilo, strava i užas'

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13:57 7 h 03.06.2026
03. lipanj 2026.
Brojni maturanti Biologijom su 'probili led' na ovogodišnjoj državnoj maturi, a najviše su ih zbunila pitanja o kornjačama i križanju mačaka.
Maturanti su danas riješili prvi izborni predmet na državnoj maturi 2026. - Biologiju. Riječ je o drugom najpopularnijem izbornom predmetu, a ove ga je godine prijavilo čak 5.446 kandidata. Kažu nam da ispit baš i nije bio jednostavan.
Maturantica Lana iz Zdravstvene škole Split nakon ispita se osjeća 'okej', jer joj je lakše sada kad ga se riješila, ali bila je iznenađena pitanjima 'koja nisu bila baš toliko lagana'. Kaže da su ona i njezini prijatelji nakon ispita najviše komentirali jedno pitanje o krvožilnom sustavu.
- Bilo je pitanje, sad nisam točno sigurna, ali oko građe srca, sintetiziranje ATP-a, a bilo je i onih lakših kao sto su križanja žuto-crne mačke i pšenice. Rješavala sam mature sve od 2010. godine, ni jedno pitanje se nije ponovilo. Osobno mi je sada bilo teže nego mature ranijih godina. Pripremala sam se mjesec dana, svaki dan bih prolazila ispite i lekcije od pet do šest sati dnevno, kaže Lana u čijem razredu tijekom mature nije bilo nikakvih incidenata, a koja će pisati još i Fiziku i Kemiju jer planira upisati medicinu.
Maturantica Iva iz Gimnazije Antuna Gustava Matoša u Đakovu, koja planira upisati farmaciju pa će pisati još i Kemiju, nije stigla prokomentirati pitanja s kolegama. Ipak, jedno joj je posebno ostalo u sjećanju.
- Bilo je jedno pitanje s Vennovim dijagramom i oznakama određenih organela te koji organeli su zajednički. Morali smo zaključiti o kojoj vrsti se radi preko Vennovog dijagrama, a bili su ponuđeni bakterije, protisti, životinje i još nešto. Bilo je i jedno pitanje u drugom dijelu o homeotermnosti dosta zakomplicirano. Osjećam veliko olakšanje, jer sam se dosta pripremala za Biologiju, ali sama matura po sebi mi nije stvorila veliki stres. Bila mi je pomalo teška, osobno zadatci višestrukog izbora su mi bili teži i kompliciraniji od zadataka kratkog odgovora i dopunjavanja. Po meni mature prijašnjih godina bile su lakše od ove mature i sve na istu foru, a ovogodišnja matura zahtijevala je možda malo više povezivanja i razmišljanja. Za ispit sam se pripremala kroz video predavanja, kroz skripte i stare bilježnice iz biologije i kroz rješavanje starih matura, intenzivno unazad mjesec dana, navodi Iva.
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Farmaciju želi upisati i Valentina iz II. gimnazije koja nam kaže da nije znala ništa o pitanju o pluripotentnim stanicama, koje je nosilo tri boda.
- Moglo je biti bolje, a najteža mi je bila 2. knjižica. Ispit je bio podjednake težine kao ranijih godina, a pripremala sam se od listopada te sam išla na pripreme, kaže Valentina.
Nou iz Klasične gimnazije najviše je mučilo pitanje o kornjačama.
- Između 23 do 27 stupnjeva imaju sjemenike, a ispod 23 i iznad 27 imaju jajnike. Pitanje je bilo zašto se to događa i stvarno nisam znao odgovor te sam ostavio prazno. Najteži dio mature su bili zadatci dopune u kojima sam su bila pitanja o botanici. Nakon ispita sam se osjećao jako dobro na većinu pitanja sam znao odgovore i nisam u maturi vidio pitanja koja su me izbezumila. Nije bilo ništa poput prepisivanje te su svi bili kolegijalni. Pripremao sam se od siječnja, ali sam krenuo puno više učiti tri tjedna uoči mature te sam zadovoljan. Planiram upisati nutricionizam na PBF-u te mi je Biologija veoma dobro došla. Iduće mature koje mi jako trebaju su Kemija i Matematika te se pripremam za njih, otkrio nam je Noa.
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'Poprilično čudno pitanje' u kojemu se traži fiziološka prilagodba kornjača na život u hladnim jezerima i rijekama zbunilo je i maturanticu Saru iz Prirodoslovne škole Vladimira Preloga. Bilo je, dodaje, svakakvih odgovora, od toga da se kornjače zakopaju u toplu rupu, da se uvuku pod svoj oklop, da liježu jaja u tople rupe. Prvih 20 minuta ispita je 'živčanila', međutim kada je vidjela kako su zadaci lagani shvatila je da nema potrebe za time i opustila se.
- Nakon pisanja se osjećam puno opuštenije jer sam čekala samo da prođe Biologija jer ima najviše gradiva od svih predmeta. Nije bilo teško, samo pitanja otvorenog tipa zahtijevaju toliko jednostavne odgovore da nekad ne znam što bih napisala. Naime, u mojoj srednjoj školi sam navikla na testovima iz Biologije razmišljati izvan okvira i zaključivati, a kada vidim ovakva pitanja, čine mi se prelaganima pa mislim da sam nešto krivo zaključila koliko su lagana. Ova mi je matura bila lakša od ostalih samo zato što su bila slična pitanjima od prijašnjih godina pa sam neka i već prije i vidjela. Učila sam tijekom cijele godine koliko sam stigla, ali sam dan nakon norijade odmah 'udarila' po knjizi, ističe Sara koja bi voljela upisati medicinu, a Biologiju je pisala za 'plan B', farmaciju.
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- I onda sam imala raspravu s prijateljima je li kukuruz ili borovnica ili banana, ali ja sam stavila kukuruz. Nakon ispita se osjećam poprilično rastreseno, i ispit mi je bio dosta težak, ali preživjela sam. Druga ispitna knjižica je imala nekoliko pitanja koja su bila iznimno teška, a isto tako i u prvoj ispitnoj knjižici je bilo nekih čudnih pitanja. Smatram da je ispit bio teži nego prošlih godina. Pripremala sam se sama uz razne priručnike od Školske knjige, nekih dva mjeseca, a i uz pomoć profesorice iz Biologije koja mi je predavala sve četiri godine. Sve je prošlo okej, nitko nije prepisivao, zaključuje Marija.
Neki maturanti rekli su nam i da im je bilo 'gadno', 'strava i užas', 'teško'. Ipak, neki poručuju da je bilo lakše od očekivanog i 'stvarno okej'.
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