NCVVO vam može promijeniti ocjenu na maturi u tri slučaja: Jedan je ekstremno rijedak

NCVVO može promijeniti ocjene u tri slučaja. Nije baš izgledno da će vam ispit nestati ili biti uništen, ali događalo se da su zadaci poništeni.

Državna matura 2025./2026. godine provodi se prema novom pravilniku, objavljenom u petak 29. svibnja 2026. godine. Njime su se promijenjene sankcije za nedozvoljena ponašanja na ispitima, o čemu smo već pisali. Pravilnik jasno propisuje i kad je moguća promjena ocjene, koja se donosi odlukom Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO-a).

Računske i druge pogreške u bodovanju i ocjenjivanju koje se mogu dogoditi pri ispravljanju ispita mora ispraviti NCVVO, a o ispravku pogreške sastavlja se zapisnik koji potpisuje ravnatelj Centra. Propisana su tri slučaja u kojima se odlukom Centra može promijeniti ocjena na ispitu:

ako su u provedbi ispita ili dijelova ispita državne mature utvrđene okolnosti koje nisu rezultat učenikovih, odnosno pristupnikovih postupaka, a koje bi mogle utjecati na ocjenu

ako je njegov uradak nakon što ga je predao uništen, otuđen ili izgubljen

ako je usvojen prigovor na bodovanje ispita ili prigovor na odluku Centra.

Prošlih godina zadaci su poništeni u par navrata

Podsjetimo, prva stavka konkretno se može odnositi na slučajeve kad je zadatak na maturi poništen, kao što se znalo događa u više navrata jer je postavljen netočan zadatak. Na primjer, to se dogodilo prošle godine na ispitu osnovne razine Matematike, kad su ispitivači postavili zadatak s trokutom kakav ne može postojati. Zbog nemogućeg zadatka svi su učenici na tom ispitu dobili jedan bod, neovisno o tome jesu li uložili prigovor.

Dvije godine ranije, na maturi 2023. također je došlo do pogreške u zadatku, taj put na ispitu više razine. Bilo je riječ o zadatku u kojem je trebalo izračunati volumen tijela koje nastaje rotacijom pravokutnika, međutim svi ponuđeni odgovori bili su u centimetrima kvadratnim, dok je rješenje trebalo biti u centimetrima kubnim. I u tom slučaju zadatak je poništen, a dodatni bod značio je prolaz za čak 276 maturanata.

Učenici su u oba slučaja dobili dodatni bod bez obzira na to jesu se žalili ili ne. Prema Pravilniku o polaganju državne mature učenik može podnijeti pisani prigovor zbog nepravilnosti u provedbi ispita ili nepravilnosti u bodovanju.

Kako funkcioniraju prigovori?

Ako dođe do nepravilnosti u provedbi ispita, prigovor se NCVVO-u podnosi najkasnije 24 sata nakon ispita na e-mail adresu Centra. Ako NCVVO odredi da je prigovor opravdan, može odrediti ponovno polaganje ispita. Ako učenik nije zadovoljan odlukom, može protiv nje pokrenuti upravni spor.

Ako se učenik žali na nepravilnosti u bodovanju, prigovor mora podnijeti u roku od 48 sati od objave rezultata ispita, a u prigovoru mora biti naznačeno na koji se zadatak odnosi te obrazloženje nepravilnosti u bodovanju. U tom slučaju prigovor podnosi ispitnom koordinatoru škole, koji prigovor bez odgode prosljeđuje NCVVO-u i izravno NCVVO-u putem za to određenog informatičkog sustava.

Za odgovor na žalbe NCVVO ima 96 sati od isteka roka za prigovore. Centar svakom pristupniku koji se žalio dostavlja odluku o prigovoru. Ako nisu zadovoljni odlukom, pristupnici mogu u roku od jednog dana od njenog primitka podnijeti žalbu elektroničkim putem Upravnom vijeću Centra, koje zatim, na temelju mišljenja stručno-savjetodavnog povjerenstva odlučuje o žalbi u roku od dva dana od njenog primitka. U slučaju da pristupnik ni nakon toga nije zadovoljan odlukom, može pokrenuti upravni spor.

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