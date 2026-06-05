Stigla rješenja matura iz Biologije i Geografije: Provjerite kako ste napisali ispite

Protekle srijede na maturi su se pisali izborni predmeti Biologija i Geografija, a NCVVO je objavio rješenja obaju ispita.

Kako je to i ranijih godina bio običaj, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavljuje zadatke i rješenja ispita dva dana nakon pisanja svakog od predmeta. Ovoga petka tako su objavljeni ispiti i rješenja Biologije i Geografije, izbornih ispita koje su maturanti polagali u srijedu.

Biologija je, nakon Fizike, najčešće prijavljivani ispit s 5.400 prijava u 2026. godini. Za ovu je godinu broj zadataka smanjen za sedam, odnosno učenici su u 150 minuta morali riješiti 48 zadataka. Kada je riječ o onima koji su im bili najteži, mnogi izdvajaju pitanje o sjemenicima i jajnicima kod kornjača, a prve dojmove nakon ispita Biologije možete pročitati ovdje.

Na portalu smo proveli i anketu s pitanjem koju ocjenu maturanti očekuju na ispitu mature iz Biologije. Najviše iz 29 posto kaže da očekuje ocjenu dobar, a 27 posto očekuje dovoljan. Oko 24 posto čitatelja kaže da očekuje vrlo dobar, približno 11 posto smatra da će dobiti odličan, dok ih nešto više od osam posto na maturi i Biologije očekuje pad.

Maturanti koji su pisali Geografiju, imali su pak 90 minuta da riješe 42 zadatka. Dodajmo i da je prag za dvojku i na Biologiji i na Geografiji 25 posto, dok pragove za ostale ocjene možete pronaći na linku.

U dokumentima u nastavku možete pronaći zadatke i rješenja ispita mature iz Biologije i Geografije. U oba dokumenta prvo su zadaci, a potom ključevi za odgovore i list s odgovorima.

Biologija

Geografija

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