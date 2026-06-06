Profesorica Hrvatskog mentorirala državnog prvaka, sad ima savjete o maturi: Misli da je jedno djelo preteško

Profesorica Hrvatskog iz XV. gimnazije smatra da je Kiklop presloženo djelo za današnje maturante. Savjetuje učenicima da ne brzaju kad ponavljaju.

Matura iz Hrvatskog sve je bliže, piše se 15. i 16. lipnja, a najveći bauk mnogih maturanata i dalje je esej. Profesorica Hrvatskog jezika Franka Kraševac iz XV. gimnazije u Zagrebu ove je godine bila mentorica Luke Primorca, prvaka na državnom natjecanju iz tog predmeta, a sad je maturantima dala savjete kako se pripremiti i dobro riješiti ispit.

Profesorica Kraševac smatra da u ovom predmetu ne postoje univerzalno teže i lakše cjeline, već svaka ima specifične zahtjeve i drugačije ishode učenja. Objašnjava da je nekome teži jezik, drugome književnost, a nekome pak čitanje s razumijevanjem ili pisanje. Za kvalitetno rješavanje ispita važno se dobro upoznati s popisom djela na maturi, koji možete proučiti ovdje.

- Žao mi je što se na maturi ne ispituju i djelatnosti slušanja i govorenja - jer su upravo te djelatnosti preduvjet zdrave komunikacije, koja pak stvara humanističko društvo. Ako baš dajem vlastiti sud, a dat ću ga potkovana metodičkim znanjem, najzahtjevniji je esej. U metodici nastave Hrvatskoga jezika pisanje se smatra najkompleksnijom jezičnom djelatnošću jer zahtijeva istovremenu aktivaciju nekoliko složenih kognitivnih procesa: poznavanje gramatike, pravopisa, leksika, ali i strukturiranje misli te stvaranje smislene poruke izvan neposredne prisutnosti sugovornika, priča nam profesorica Kraševac.

'Nije se moguće pripremiti nekim brzinskim tečajem'

Ona smatra da se za maturu, ako su učenici redovito radili - slušali, govorili, čitali, pisali i kritički razmišljali tijekom sve četiri godine škole, a i ranije u osnovnoj školi, ne moraju posebno pripremati. Koliko god ste se dobro pripremili esej vam se neće bodovati ako napravite neku od ovih grešaka, pa se upoznajte s pravilima.

- Za maturu iz Hrvatskoga jezika jednostavno se nije moguće pripremiti nekim brzinskim tečajem jer se jezična i čitalačka pismenost grade godinama. A ako se radilo, dovoljno je otvoriti ispitni katalog za državnu maturu i ponoviti ono što se traži. Najbolje je ponavljati po svojim starim bilješkama. Ako to nije moguće, danas maturanti imaju pregršt skripti – na djelu je prava hiperprodukcija materijala, stoga neće pogriješiti koju god da uzmu i prelistaju. Ali samo za ponavljanje, savjetuje profesorica Kraševac.

'Moj je glavni savjet da se pri ponavljanju ne žuri'

Uputila je učenike da zadatke osim u ispitima, potraže i u skriptama, čitankama, udžbenicima te na provjerenim internetskim stranicama. Najbolja metoda po njoj je ipak rješavanje starih ispita dostupnih na stranici NCVVO-a.

- Moj je glavni savjet da se tim ispitima pri ponavljanju ne žuri: treba prolaziti pitanja jedno po jedno, polako, analizirajući i vrednujući svaki ponuđeni odgovor. Upravo se takvom detaljnom analizom uči. I ne, to nije gubitak vremena, poručuje profesorica.

Polagan i temeljit pristup profesorica Kraševac preporučuje i pri samom rješavanju mature. Kaže nam da zadatke i polazne tekstove treba pozorno čitati i promatrati ih kao cjelinu. Učenicima savjetuje da si, prije nego što prijeđu na ponuđena pitanja, pokušaju ukratko reći što je najvažnije u tekstu i da pokušaju odgovoriti na pitanje i prije nego što pročitaju ponuđene odgovore.

Misli da će dio učenika tek sazreti za Kiklopa

Podijelila je i tri praktična savjeta, koje smatra ključnima za rješavanje ispita. U dijelu ispita koji provjerava čitanje s razumijevanjem, maturantima savjetuje da se obvezno vrate na tekst i da ne odgovaraju otprilike, već pronađu konkretan dokaz i potvrdu svojeg odgovora. Profesorica savjetuju učenicima da u trenucima kad se dvoume oko odgovora vjeruju svojem instinktu, odnosno prvom dojmu.

- U jezičnim zadatcima razmišljajte logički i sjetite se osnovnih pravopisnih i gramatičkih pravila. Ponegdje se zadatci mogu uspješno riješiti eliminacijom netočnih odgovora, pa se svakako poslužite i tom mogućnošću, dodaje profesorica.

Što se tiče lektira, profesorica Kraševac se slaže s velikim brojem profesora i učenika te Marinkovićev Kiklop smatra najtežim djelom koje se može pojaviti na eseju.

- Roman je opširan, složenog fabularnog tijeka, stilistički i jezično zahtjevan, prepun intertekstualnih poveznica i filozofskih misli te je zbog nedostatka životnog i čitateljskog iskustva možda prezahtjevan za neke maturante. Mislim da će za Kiklopa dio učenika tek sazreti (ja sam bila jedna od takvih). S druge strane, znam da se učenici najviše boje Petrarce. Poezija im je uvijek bauk, a mislim da je to zato što progovara o osjećajima, o kojima mladi ponekad nisu posve spremni otvoreno govoriti, smatra profesorica.

'Samo čitanje nije dovoljno'

Što se tiče pristupa pripremanju za esej, smatra da samo čitanje djela nije dovoljno. Kaže da baš zato s učenicima na satima Hrvatskog radi puno više od toga, razgovara s učenicima, zajedno kritički vrednuju odluke likova i njihove postupke te dubinski sagledavaju odnose među njima. Također povezuju djela sa svijetom u kojim živimo i osobnim iskustva.

- Kada se lektira pročita, kada se o njoj aktivno razmišlja, kada se o njoj otvoreno razgovara te kad se aktualizira – matura jednostavno ne može proći loše, smatra profesorica Kraševac.

Naglašava da je za esej najvažnija struktura jer bez nje nema uspjeha te je ključno da učenici tekst jasno podijele na uvod, središnji dio i zaključak. U uvodu obavezno trebaju predstaviti autora i djelo te jasno odgovoriti na polazno pitanje. U središnjoj tvrdnji ponavljaju dio pitanja kako bi bila konkretna i jasna, a zatim razrađuju minimalno dva argumenta, s time da svaki novi argument jasno najave na početku odlomka. U zaključku ukratko ponoviti najvažnije misli i zaokružiti cjelinu.

'Jezik je svuda oko nas'

Profesorica Kraševac naglašava i da je jako važno napisati dobar koncept. Pod time ne misli da je potrebno čitav esej pisati prvo na poseban papir, već na njemu napisati natuknice za svaki ulomak kako bi učenici posložili misli. Podsjeća maturante da na kraju još jednom u cijelosti pročitaju esej i provjere što je u njemu dobro, a što ne prije predaje. Eseje koji su prošle godine osvojili 100 posto bodova i savjete maturanata koji su ih napisali možete pročitati ovdje.

- Za sam kraj, htjela bih poručiti maturantima da se sjete kako je jezik svuda oko nas. On je temelj svake jasne misli i svakog intelektualnog postignuća. Zato njegujte hrvatski jezik jer će vam trebati čime god se u životu bavili – bez obzira na to koji fakultet ili zanimanje odabrali. Matura je samo jedna stanica, a nakon nje nužno je cjeloživotno razvijati svoju čitalačku kulturu i pismenost te slobodno nastaviti graditi svoj vlastiti, jedinstveni stil. Sretno svima!, poručila je profesorica Kraševac.

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