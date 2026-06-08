Pripazite da ne propustite rok: Jedan od najtraženijih studija večeras zatvara prijave

Oko 1.400 kandidata do početka proteklog tjedna prijavilo je u sustavu Postani student studij medicine Medicinskog fakulteta u Zagrebu. Za njih 812 to je prvi izbor, ali studij može upisati najviše 300 novih studenata.

Iako na većini studija prijave završavaju 15. srpnja, istoga dana kada izlaze i konačne ljestvice poretka, to nije slučaj sa studijem Medicinskog u Zagrebu - ovaj ponedjeljak, 8. lipnja, posljednji je dan prijave studija, točnije prijemnog ispita. Osim u sustavu Postani student, maturanti prijemni je nužno prijaviti i putem aplikacije Medicinskog na linku.

- Sustav za prijave zatvara se točno u 23:59 sati, što znači da preostaje još samo nekoliko sati za donošenje ove važne životne odluke. Nemojte čekati ponoć: Osigurajte svoje mjesto na ispitu na vrijeme, objavljeno je na službenoj Facebook stranici Medicinskog.

Prijava će biti valjana uz potvrdu liječnika o zdravstvenim sposobnostima za studij, potpisanu izjavu o zdravstvenim i psihofizičkim sposobnostima, potvrdom o uplati troška ispita od 65 eura te rješenjem HZJZ-a za kandidate s tjelesnim oštećenjem.

Prijemni za upis studija medicine na Medicinskom u Zagrebu održava se 3. srpnja, točna lokacija pisanja ispita će biti objavljena 72 sata prije u sustavu Postani student na kartici 'Moj raspored'. Podsjetimo i da maturanti polažu ispit koji se temelji na gradivu Biologije, Fizike i Kemije i donosi maksimalno 600 od 1.000 bodova na rang-listi. Za prolazak je nužno prikupiti 305 odnosno 50,83 posto od ukupnog broja bodova. Test provjere znanja sastoji se od 40 zadataka po svakom predmetu što je ukupno 120 zadataka. Prag po svakom predmetu iznosi 40 posto, odnosno 16 točno riješenih zadataka.

Ostatak bodova maturanti prikupljaju na temelju ocjena iz srednje škole, mature iz Hrvatskog, Matematike i Engleskog jezika, a više o prijemnom i koje se gradivo može naći u ispitu, možete doznati na poveznici.

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