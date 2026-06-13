Za koje greške na eseju odmah dobivate nula bodova i treba li pisati naslov? Imamo odgovore

Učenike 16. lipnja na maturi očekuje esej iz Hrvatskog jezika, a česta pitanja su treba li pisati naslov eseja i kako brzinski izbrojati riječi.

Jedan od ispita mature oko kojeg učenici najviše strepe je Hrvatski jezik, poglavito esejski dio. Na Hrvatskom jeziku za dvojku je ove godine nužno 30 posto riješenosti ispita, a ostaje pravilo da maturanti moraju zadovoljiti zaseban minimalni prag na eseju i testu sa sažetkom da bi položili čitav ispit Hrvatskog jezike. Prag na eseju u 2026. iznosi 26,67 posto, a prag na testu sa sažetkom bit će 31,25 posto.

Kada se esej neće vrednovati?

Prema ispitnom katalogu, esej nosi 15 bodova, koji se množe s dva, pa je moguće ostvariti ukupno 30 bodova. Esej se piše na temelju nekog od djela s ovogodišnjeg popisa i mora sadržavati najmanje 440 riječi, uz dopušteno odstupanje od 10 posto.

Nekoliko je slučajeva u kojima se esej neće vrednovati: ako pristupnik nije odgovorio na zadane smjernice, tj. ako je zadatak neispunjen (da bi se školski esej vrednovao, pristupnik mora ostvariti barem jedan bod u sastavnici središnja tvrdnja), ako nema dovoljan broj riječi (dopušteno je odstupanje 10 posto od donje granice zadanoga broja riječi) i ako je esej napisan potpuno nečitkim rukopisom te ako je esej napisan velikim tiskanim slovima.

Treba li esej na maturi imati naslov?

Jedno od najčešćih pitanja vezanih uz esej na maturi iz Hrvatskog jezika je treba li on sadržavati naslov. Na to je pitanje još prošle godine u sklopu naše konferencije Brucoš 101 odgovorila profesorica Hrvatskog jezika i članica stručne radne skupine za taj predmet mature, Iva Polić.

- Ne, nije potrebno pisati naslov, to nije nužno. Međutim, pristupnik smije napisati naslov ako to želi i isto tako ako nedostaje riječ ili dvije u eseju, brojat će se riječi iz naslova kako bi se taj esej vrednovao. U svakom slučaju ide se u korist pristupniku – ne moraju pisati naslov, a ako žele – smiju, objasnila je Polić još 2025.

Kako brzinski izbrojati riječi u eseju?

Pravilo je, dakle, da esej ima 440 riječi, a odstupanje od donje granice može biti do -10 posto. To znači da bi maturanti trebali prilikom pisanja brojati riječi. Iako za pisanje eseja imaju čak 160 minuta, mnogi strahuju od toga da neće sve stići obaviti u roku. No, postoji trik kako brznicki prebrojati riječi.

- Najčešći trik koji se primjenjuje jest da se prebroji broj riječi u nekoliko prvih redaka, vidi se koji je prosjek i pomnoži s brojem ukupnih redaka koji su iskorišteni. Za esej ne postoji gornja granica, ali ograničeno je vrijeme pisanja, tako da ne može biti beskonačan. Za sažetak postoji gornja granica. Ako je gornja granica zadana 250 riječi +10 posto, to je 275 riječi. Ako sažetak ima više od toga, neće se vrednovati, objasnila je Polić prošle godine.

I ove smo godine održali konferenciju Brucoš 101, a jedna od klučnih tema za maturante bila su pravila upisa na fakultete. Sve o tome možete doznati u nastavku:

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