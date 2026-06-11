Profesor ima pet savjeta za pisanje eseja na maturi: 'Uvijek se stvara drama oko Kiklopa ili pjesništva'

Profesor Karlo Kobaš iz III. gimnazije Osijek smatra da je esej najteži dio mature iz Hrvatskog. Savjetuje da se učenici unaprijed promisle o djelima.

Matura iz Hrvatskog sve je bliže, piše se 15. i 16. lipnja, a najveći bauk mnogih maturanata i dalje je esej. Profesor Hrvatskog jezika Karlo Kobaš iz III. gimnazije Osijek ove je godine mentorirao Helenu Čeč, koja je dijelila drugo mjesto na državnom natjecanju. Kobaš je s nama podijelio savjete za polaganje mature iz Hrvatskog.

Za razliku od profesorice Franke Kraševac, koja nam je u razgovoru nedavno rekla da na ispitu ne postoje univerzalno lakše i teže cjeline, Profesor Karlo Kobaš smatra da je na ispitu iz Hrvatskog neosporivo najteže pisanje eseja. On kaže da je riječ o gradivu koje se ne može naučiti preko noći i za razliku od ispita i sažetka, zahtijeva znatno više vremena za pripremu, pogotovo ako učenik stremi ka visokoj ocjeni. Za to se moraju dobro upoznati s djelima koja mogu doći na eseju, a popis mogu proučiti ovdje.

- Naravno, kao i u svemu, treba uzeti u obzir i učenikovu pripremljenost i predznanje te slijedom toga nije kod svih strah na jednakoj razini. Esej ima zadan nacrt po kojem ga je potrebno oblikovati i za taj se dio učenici mogu pripremiti unaprijed, ali tek književno djelo koje je pročitano s razumijevanjem na sadržajnoj i stilskoj razini daje veću sigurnost, ali ne i jamstvo, da će rezultirati kvalitetnim školskim esejom, navodi profesor.

Važno je unaprijed razmisliti o podtemama i problemima iz djela za esej

Navodi da je za pripremu važno sva djela na popisu pročitati s razumijevanjem i razmisliti o podtemama i problemima koje prikazuje svako od njih. Tako učenici već unaprijed mogu dobiti ideju koja bi se polazna pitanja mogla pojaviti. Trebaju osvijestiti i koje jezične pogreške čine u pisanju kako bi ih u eseju sveli na što manji broj. Koliko god ste se dobro pripremili, esej vam se neće bodovati ako napravite neku od ovih grešaka, pa se upoznajte s pravilima.

- Prvo, učinite sve kako biste se pripremili unaprijed. Drugo, nemojte se uplašiti zadanoga književnog djela, polaznoga teksta i polaznoga pitanja. Treće, razmišljajte o polaznom tekstu i djelu u cjelini, čuvajte fokus. Četvrto, tehničke i jezične pogreške svedite na minimum. Ako se potrudite, shvatit ćete da je neke pogreške stvarno lako eliminirati. Peto, vjerujte u sebe jer vi to možete!, dao je Kobaš pet savjeta.

Naglašava da će pripremom osim unaprjeđenja svog znanja, smanjiti strah strah od pisanja eseja. Dodaje da maturanti trebaju na umu imati da se esej piše 160 minuta, što znači da imaju dovoljno vremena za planiranje, pisanje i pregledavanje eseja te stoga ne moraju žuriti i mogu dobro promisliti. Eseje koji su prošle godine ostvarili 100 posto bodova i savjete maturanata koji su ih napisali možete pročitati ovdje.

'Važno je ponovno pročitati djelo, pogotovo ona iz prva tri razreda'

Iako je siguran da je esej najteži dio ispita, profesor Kobaš kaže da je nemoguće dati konkretan odgovor na pitanje koje je djelo koje može doći na eseju 'najteže' jer je taj odgovor za svakoga drugačiji.

- Uvijek se stvara velika drama oko famoznoga Kiklopa ili oko pjesništva. Mislim da je važno ponovno pročitati s razumijevanjem književna djela, pogotovo književna djela koja pripadaju prvim trima razredima jer sadržaj lako ode u zaborav te ponoviti i proširiti interpretacije. Redovna nastava ne podrazumijeva samo pripremu za državnu maturu, važan je i njezin odgojni element pa je logično da interpretacija prilikom obrade možda nije mogla zahvatiti jako široko područje. Upravo zato važno je ciljano proširiti interpretaciju književnih djela koja konkuriraju za esej na državnoj maturi. Posebno je važno ne voditi se nekakvim predviđanjem koje bi književno djelo moglo biti tema eseja na državnoj maturi. Oslonite se na svoje znanje i pripremu, a ne na predviđanje, savjetuje profesor Kobaš.

Savjeti za klasični dio ispita

Što se tiče savjeta za klasični dio ispita, profesor Kobaš smatra da je u redu rješavati zadatke slijedom kojim su zadani, ali pritom voditi brigu o preostalom vremenu za rješavanje jer je na tom djelu ispita osjetno manje vremena.

- Kod zadataka čitanja s razumijevanjem savjetujem učenicima da prvotno pročitaju pitanja koja se tiču određenoga (ne)književnoga teksta kako bi već prvo čitanje bilo usmjereno konkretno. Time će uštedjeti malo na vremenu. Važno je i da se ne uplaše polaznoga teksta jer nije svaki tekst jednostavan za čitanje, ali neka pritom razmišljaju da je taj tekst uglavnom jednako zahtjevan i drugim pristupnicima državne mature. Ponekad su odgovori poprilično jednostavni, a ponekad je potrebno više puta vraćati se u polazni tekst. Općenito, svi ispitni zadatci (čitanje s razumijevanje, teorija i povijest književnosti, standardni jezik) nude četiri odgovora pa ako niste sigurni koji je odgovor točan, poslužite se metodom eliminacije. Samim time olakšat ćete si odabir. I da, odgovorite na sva pitanja. Kao i u svemu, najbolja je preventivna strategija – pripremite se kod kuće, savjetuje profesor.

'Dobro je iskoristiti nešto što je kvalitetno i besplatno'

Što se tiče pripreme, profesor Kobaš upućuje učenike na arhivu prethodnih državnih matura dostupnu na stranici Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO). Uz to savjetuje im da iskoriste materijale koje su tijekom godina dobivali od nastavnika.

- Bez samostalnoga rada učenici teško mogu očekivati odličan rezultat, a u tom radu mogu im pomoći spomenuti dostupni materijali, ali i svi radni materijali koje su koristili tijekom svih godina školovanja. Naravno, dostupne su i brojne kvalitetne online videolekcije, kvalitetni specijalizirani priručnici različitih izdavača, a i škole svojim učenicima redovito nude pripreme za državnu maturu iz različitih predmeta. Dobro je iskoristiti nešto što je kvalitetno i besplatno, poručuje profesor Kobaš.

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