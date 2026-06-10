Uz pisanje mature moraju obraniti i završni rad: 'Krenuo sam ga raditi još u rujnu'

Razgovarali smo s 4 učenika strukovnih škola koji su već obranili završne, a uskoro pišu državnu maturu. Cilj im je upisati FER, FSB, PMF I FESB.

Strukovnjaci početkom lipnja brane završne radove, a u isto vrijeme započinju i prvi ispiti državne mature. Učenici s kojima smo razgovarali završne radove uspješno su obranili prvog tjedna u lipnju, a prvi ispit mature ih čeka 15. lipnja, kad pišu test i sažetak iz Hrvatskog jezika.

Osim što tijekom završne godine srednje škole moraju napraviti završni rad i pripremiti se za njegovu obranu, učenici strukovnih škola, koji žele upisati fakultet moraju se dodatno potruditi kako bi konkurirali gimnazijalcima, koji često na nastavi detaljnije obrađuju gradivo koje se ispituje na državnoj maturi. Usprkos tome, vrijedni učenici s kojima smo razgovarali osjećaju se spremno za izazove koji slijede, a raspored ispita pogledajte na poveznici.

'Završni sam krenuo raditi još u rujnu prošle godine'

Frane Dorić iz Elektrotehničke škole Split završni je obranio još 2. lipnja, što znači da do prve mature ima dva tjedna za pripremu. Za završni je isprogramirao mobilnu igru koja implementira umjetnu inteligenciju.

Kaže nam da uz dobru pripremu ni završni ni mature nisu problem, ali da je osjećao veliki stres dan prije obrane. Priznaje da je tijekom godine više radio na završnom nego što se spremao za maturu.

- Nije mi bio problem rasporediti vrijeme. Za maturu sam išao na pripreme iz Fizike od siječnja dva puta tjedno, a završni sam krenuo raditi još u rujnu prošle godine. Kako mi je bilo zabavno raditi na završnom radu, nije mi bilo teško uklopiti ga u raspored, priča nam Frane.

Priznaje da se najviše boji eseja iz Hrvatskog, a za sve drugo osjeća se spremno. Cilj mu je upisati Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu (FESB). Za to sve Engleski i Matematiku piše na A razini, a uz to piše i ispite iz Fizike i Informatike.

Najveći izazovi - Fizika i Hrvatski

Njegov kolega iz srednje škole Ivano Tabak za završni rad je razvio aplikaciju Nexa Core, softver za pohranu podataka koji također implementira umjetnu inteligenciju. Aplikacija, na kojoj je radio tijekom cijele školske godine, osvojila je četvrto mjesto na našem ovogodišnjem učeničkom natjecanju Ideja godine.

- Nemam neki poseban osjećaj – jednostavno treba sjesti i zagrijati stolicu, kako se kaže. Najviše vremena i pripreme zahtijeva Fizika, ali polako privodim pripreme kraju. Završni sam kao projekt s kolegom radio cijele godine. Sudjelovali smo s njim na raznim natjecanjima, a svakog tjedna posvećivali smo mu nekoliko dana rada. Za maturu sam se ozbiljnije počeo pripremati sredinom travnja. Mislim da je to možda bilo malo kasno, ali sada sam potpuno fokusiran na završne pripreme, priča nam Ivano.

Njemu najveći izazov predstavlja ispit iz Fizike, koji se često smatra najtežim predmetom na državnoj maturi. Planira upisati Fakultet elektrotehnike i računarstva u Zagrebu (FER), pa stoga želi na toj maturi ostvariti što bolji rezultat.

- Osim toga, izazov mi je i esej iz Hrvatskog jezika, za koji se nisam posebno pripremao, ali vjerujem da će sve proći dobro, optimističan je Ivano.

'Nije teško uskladiti pripreme za maturu i rad na završnom'

Niko Josipović iz Tehničke škole Ruđera Boškovića u Zagrebu priča nam da većina učenika te škole odlučuje polagati državnu maturu. Kaže da je teško uspoređivati proces izrade i obrane završnog rada s ispitima mature. U školi završne radove brane prije početka državne mature, pa imaju neposredno vrijeme za 'visinske pripreme'.

- U našoj nam je školi dopušteno samostalno biranje teme (uz odobrenje mentora i ravnateljice). Zbog toga završni rad nije samo kulminacija znanja i vještina stečenih unutar struke, već i prilika da radimo na onome što volimo. Moj je završni rad aplikacija pod nazivom STEMpolis, koja nudi sveobuhvatan sustav za mentorski rad s ciljem da olakša posao profesorima koji pripremaju učenike za natjecanja. Budući da za izradu imamo gotovo cijelu nastavnu godinu, nije teško uskladiti pripreme za maturu i rad na završnom radu, priča nam Niko.

Kao Frane, i on su obvezne predmete, piše Fiziku i Informatiku, a najveći izazov također mu je Hrvatski, kako kaže, jer se zna pojaviti gradivo koje se detaljno prolazi u gimnazijama, a u strukovnima se ne obrađuje. Nada se nakon polaganja državne mature upisati Matematiku na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu (PMF). Ako i vas muči matura iz Hrvatskog, pročitajte savjete koje nam je dala profesorica Franka Kraševac.

'Intenzivnije sam se počeo pripremati nakon kraja nastave'

Matteo Mladossich u Gimnaziji i strukovnoj školi Jurja Dobrile Pazin pohađa smjer Tehničar za elektroniku i komunikacije. Završni rad obranio je 1. lipnja, pa ima puna dva tjedna za pripremu. Kaže nam da otkako je gotova škola, pokušava izdvojiti što više vremena za učenje.

Elaborat završnog rada počeo je pisati nakon izrade i kaže da je taman stigao na vrijeme. Tema je bila električna gitara po uzoru na Fender Stratocaster. Zadovoljan je kako je rad ispao, iako sam kaže da postoji par sitnica koje bi trebao poboljšati.

- Smatram da je mnogo veći izazov pisanje državne mature, završni sam rad počeo raditi početkom školske godine pa nisam imao problema kod ispunjavanja rokova. Početne pripreme uoči državne mature započeo sam s prijateljem, tu i tamo rješavajući po jedan rok iz Matematike, također smo imali odlično mentorstvo u školi, pa smo dosta toga naučili i na fakultativnoj nastavi. Intenzivnije sam se počeo pripremati nakon kraja nastave, priča nam Matteo.

'Nisam još siguran koji smjer bih točno upisao'

Za njega je najteža državna matura također ona iz Hrvatskog, zbog interpretacijskog eseja. Međutim kaže da mu treba samo prolaz jer se za sve fakultete koje želi upisati matura iz Hrvatskog dodatno ne boduje.

- Sviđa mi se okruženje na FSB-u, razmišljao sam o inženjerstvu i sviđa mi se mehatronika, ali nisam još siguran koji smjer bi točno upisao. Svakako bih savjetovao budućim maturantima da se na vrijeme počnu spremat za državnu maturu, ako stignu i prije svibnja, kako bi ostvarili željeni rezultat, rekao je Matteo.

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