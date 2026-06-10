Maturanti odradili još jedan veći ispit: Iznenadilo ih djelo koje su trebali analizirati

U srijedu se na maturi polagao ispit Likovne umjetnosti, a uz ostale zadatke maturanti su morali analizirati i djelo. Ove godine to je bila Kuća Milà.

Likovna umjetnost na maturi ispit je koji svake godine piše više stotina maturanata, a on nije samo uvjet za upis akademije, već ga maturanti mogu polagati i za upis studija arhitekture. Taj ispit učenici su polagali ove srijede, a u njemu se našlo 57 zadataka za čije su rješavanje imali 120 minuta.

Podijeljen je na dva dijela, teorijski i analizu likovnog primjera. Teorijski dio sadržavao je zadatke višestrukog odgovora, zadatke povezivanja te veći broj zadataka vezanih za likovne primjere koji uključuju označavanje ili ucrtavanje traženog sadržaja flomasterom te kratke odgovore. Uz zadatke višestrukog izbora, povezivanja, kratkog odgovora i ucrtavanja traženog sadržaja, u drugom dijelu ispita maturanti moraju analizirati i zadano umjetničko djelo. Popis djela unaprijed je određen, a učenici moraju znati i podatke o umjetniku, nazivu djela, vremenu nastanka i mjestu čuvanja.

Morali su analizirati Kuću Milà u Barceloni

Ove je godine bila zadana Kuća Milà (španjolski Casa Milà), zgrada koja je podizana početkom 20. stoljeća u Barceloni i jedno je od ključnih djela Antonija Gaudíja. Predstavlja kamenu planinu napravljenu ljudskom rukom, a njezini nepravilni prozori promatračima izgledaju kao otvori špilja, dok balkoni imaju jedinstvenu ogradu od kovanog željeza.

- Iznenadilo me što je bilo zadano baš to djelo, svi smo mislili da će biti slika, a ne arhitektura. Općenito, pitanja na ispitu nisu bila preteška, ali ja sam puno vježbala. Mislim da je analiza djela bila lakša nego ranijih godina, ali su ostali zadaci bili podjednake težine. Najteže mi je bilo pitanje vezano za konstrukciju katedrale u Šibeniku, bili su ponuđeni odgovori, ali se stvarno ne sjećam, kaže nam nakon ispita Dunja, maturantica Gimnazije Sisak.

Kuća Mila u Barceloni | foto: Unsplash

Ona se za ispit počela pripremati početkom školske godine, a najintenzivnije se pripremala zadnjih mjesec dana.

- Likovni mi nije trebao za upis fakulteta, ali sam ga pisala jer volim taj predmet, a planiram upisati komunikologiju, ističe Dunja.

Nekima je ispit bio težak

Ovaj predmet polagala je i Lucija iz Prve srednje škole Beli Manastir.

- Dojam nakon ispita mi je u redu, ništa previše dramatično. Bilo je teško, s obzirom na to da nisam iz umjetničke škole već iz strukovne. Zadaci prema kraju ispita bili su sve teži i teži. Ispit mi se čini i težim nego prethodnih godina. Među najtežim pitanjima mi je bio zadatak sa ženom koja drži starije dijete u naručju. Morali smo znati u kojem je razdoblju nastala slika, ako se ne varam, kaže nam Lucija.

Ona se pripremala dva mjeseca i smatra da to nije dovoljno, ali je umjesto Akademije likovnih umjetnosti odlučila upisati studij anglistike pa joj je sada prioritet uspješno položiti obvezne ispite državne mature.

- Pišem još obvezne predmete i Politiku i gospodarstvo. Planiram upisati Filozofski fakultet u Osijeku, dvopredmetni studij engleskog s informatologijom. Likovni mi je ispočetka trebao zbog umjetničke akademije, na koju sam odlučila ne ići zato što nemam znanje kao osobe koje su pohađale srednju umjetničku školu i moji crteži nisu profesionalni ni realistični, zaključuje Lucija.

Dodajmo za kraj da je prag za prolaz ispita Likovne umjetnosti 30 posto. Za trojku će trebati 50 posto, za četvorku 70 posto, a prag za odličan je 85 posto.

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