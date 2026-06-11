Matura Izašla su rješenja četiriju ispita mature koji su se pisali ovog tjedna, evo kako ste trebali odgovarati

Izašla su rješenja četiriju ispita mature koji su se pisali ovog tjedna, evo kako ste trebali odgovarati

Martina Gelenčir
Martina Gelenčir

11. lipanj 2026.

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Izašla su rješenja četiriju ispita mature koji su se pisali ovog tjedna, evo kako ste trebali odgovarati

Matura Njemački | foto: srednja.hr/Unsplash

U ponedjeljak i utorak maturanti su polagali tri jezična ispita i Filozofiju, a sada su objavljena rješenja svakoga od njih.

Španjolski i Latinski jezik na maturi nisu popularni ispiti, ali Njemački je nakon Engleskog najčešće prijavljivani strani jezik. Ta tri jezika, uz Filozofiju, polagala su se u ponedjeljak i utorak, a Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je rješenja svih ispita. Napomenimo kako je na ispitima matura jezično-komunikacijskog područja kao i u društveno-humanističkom i umjetničkom području, potrebno imati 30 posto bodova za prolazak ispita.

Uz ove minimume, pragovi za ostale ocjene su jednaki u svim grupama predmeta. Tako će, neovisno o predmetu koji maturanti pišu, morati imati 50 posto riješenosti za ocjenu dobar, 70 posto za četvorku i 85 posto za ocjenu odličan.

U nastavku možete vidjeti ovogodišnje zadatke i rješenja matura iz Njemačkog, Filozofije, Latinskog i Španjolskog jezika, s time da su u svakom dokumentu prvo zadaci, a potom ključevi za odgovore i list s odgovorima. Zvučne zapise sa slušnog dijela ispita možete preuzeti ovdje.

Njemački jezik A razina

Njemački jezik B razina

Filozofija

Latinski jezik A razina

Latinski jezik B razina

Španjolski jezik A razina

Španjolski jezik B razina

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