Izašla su rješenja četiriju ispita mature koji su se pisali ovog tjedna, evo kako ste trebali odgovarati

U ponedjeljak i utorak maturanti su polagali tri jezična ispita i Filozofiju, a sada su objavljena rješenja svakoga od njih.

Španjolski i Latinski jezik na maturi nisu popularni ispiti, ali Njemački je nakon Engleskog najčešće prijavljivani strani jezik. Ta tri jezika, uz Filozofiju, polagala su se u ponedjeljak i utorak, a Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je rješenja svih ispita. Napomenimo kako je na ispitima matura jezično-komunikacijskog područja kao i u društveno-humanističkom i umjetničkom području, potrebno imati 30 posto bodova za prolazak ispita.

Uz ove minimume, pragovi za ostale ocjene su jednaki u svim grupama predmeta. Tako će, neovisno o predmetu koji maturanti pišu, morati imati 50 posto riješenosti za ocjenu dobar, 70 posto za četvorku i 85 posto za ocjenu odličan.

U nastavku možete vidjeti ovogodišnje zadatke i rješenja matura iz Njemačkog, Filozofije, Latinskog i Španjolskog jezika, s time da su u svakom dokumentu prvo zadaci, a potom ključevi za odgovore i list s odgovorima. Zvučne zapise sa slušnog dijela ispita možete preuzeti ovdje.

Njemački jezik A razina

Njemački jezik B razina

Filozofija

Latinski jezik A razina

Latinski jezik B razina

Španjolski jezik A razina

Španjolski jezik B razina

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