Pripremili smo kviz za ponavljanje mature iz Hrvatskog: Možete li dobiti 10/10?

Maturante u ponedjeljak 15. lipnja očekuje ispit državne mature iz Hrvatskog jezika. Za ponavljanje smo pripremili deset pitanja sa starih matura.

Test i sažetak iz Hrvatskog jezika na državnoj maturi 2026. maturanti će pisati u ponedjeljak 15. lipnja u 9 sati. Esej će pisati dan kasnije, u utorak 16. lipnja, također s početkom u 9 sati. Riječ je o obveznom predmetu na državnoj maturi, a ispit se polaže na jednoj razini.

Ususret ispitu pripremili smo kviz za ponavljanje koji se sastoji od deset pitanja s ranijih državnih matura. Okušajte se u zadacima koji se nalaze niže u tekstu, a za dodatno ponavljanje za maturu posjetite našu stranicu kvizovi.srednja.hr.

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Odgovori se nalaze ispod ilustracije. Učenje | foto: Canva

Odgovori:

1. beskičmenjaštvo

2. o ulasku u visoke društvene krugove

3. on je jeo piletinu, brada mu se sjajila od masti, ja sam pio čašu vode.

4. Udišem mirise vrele

5. To je epsko djelo u tercinama koje obrađuje viziju zagrobnoga života.

6. Svojom lukavošću i psihološkim igrama želi navesti Raskoljnikova na priznanje zločina.

7. svećenički poziv

8. Kraljević i prosjak

9. digresijom

10. Da će zadobiti vlas u Španjolskoj

Ispitni katalog za maturu iz Hrvatskog u 2026. možete proučiti na poveznici.

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