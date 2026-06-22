Doznali smo gdje učenici najviše griješe na maturi iz Matematike i kako izbjeći greške koje puno koštaju

Studenti koji besplatno pripremaju maturante otkrili su koji se zadaci najlošije rješavaju, ali i kako izbjeći greške na maturi iz Matematike.

Posljednji tjedan ljetnog roka državne mature, 25. lipnja, učenici će polagati maturu iz Matematike. Bez obzira na to pišu li je na višoj ili osnovnoj razini, ispit je to od kojeg obje skupine maturanata nerijetko najviše strahuju. Mnogi odlaze i na pripreme, ali dobar broj učenika to si ne može priuštiti. Tu je u pomoć i ove godine nesebično uskočilo Splitsko matematičko društvo. Kroz travanj i svibanj studenti tog Društva održavali su besplatne pripreme za višu razinu matematike.

Na kojim su zadacima na ispitu Matematike maturanti najslabiji?

Zato smo ih odlučili kontaktirati uoči mature iz Matematike, ne bismo li doznali u kojem tipu zadataka na maturi učenici najviše griješe i kako takve greške izbjeći.

- Prema iskustvima studenata, slabije se rješavaju zadaci u kojima se trigonometrija koristi u geometriji, kao i teme koje se obrađuju pred kraj školske godine, primjerice kombinatorika i derivacije. Česte su pogreške i pri rješavanju jednadžbi i nejednadžbi jer učenici zaborave provjeriti domenu funkcije te vrijednosti koje funkcija može poprimiti, na što bi svakako trebalo obratiti pozornost. Također, vrlo su česte pogreške pri operacijama s logaritmima i potencijama, primjerice log(x + y) = log x + log y, umjesto ispravnog pravila log(xy) = log x + log y, i slično, ističu studenti Splitskog matematičkog društva.

Jedno pravilo svi moraju zapamtiti - u matematici, naglašavaju naši sugovornici, nema mjesta brzopletosti. Prije svega, navode, zadatak treba polako i s razumijevanjem pročitati, dobro razmisliti i tek onda krenuti s rješavanjem.

- Svakom zadatku treba pristupiti koncentrirano i prepoznati kojoj cjelini pripada i što se točno traži. U matematici se ne uči kako riješiti konkretan zadatak, nego se kroz primjere uči kako rješavati određene tipove zadataka. Za većinu cjelina postoje očekivani tipovi zadataka koji se rješavaju poznatim tehnikama. Učenici trebaju prepoznati o kojem je tipu zadatka riječ i zatim provesti odgovarajuću tehniku. U zadacima koji uključuju proces modeliranja prvi je korak prevođenje zadanog teksta i podataka na matematički jezik, a upravo to učenicima često predstavlja najveći problem, ističu iz Splitskog matematičkog društva.

'Dobiju rješenja jednadžbe, a u zadatku se traži njihov zbroj, što previde'

Inače, ispit državne mature iz Matematike na osnovnoj razini sastoji se od dviju ispitnih cjelina i sadrži ukupno 35 zadataka. Od toga je 20 zadataka višestrukog izbora, na zaokruživanje, a još ih je 15 otvorenog tipa u kojima ćete napisati točno rješenje. Ispit B razine traje 150 minuta. S druge strane, ispit na višoj razini sastoji se od triju ispitnih cjelina i sadrži ukupno 45 zadataka. Od toga je 20 zadataka s ponuđenim odgovorima, na zaokruživanje, 19 je zadataka kratkog odgovora i još je šest zadataka produženog odgovora u kojima prikazujete postupak rješavanja. Maturanti će A razinu pisati 180 minuta. Cijeli ispitni katalog za Matematiku možete pronaći na linku i svakako ga valja proučiti u narednim danima.

- Matematika se ne može ponoviti u zadnji trenutak, no ono što bi učenicima svakako moglo biti korisno neposredno prije mature jest proći kroz sve formule koje su im dopuštene na ispitu i dobro zapamtiti gdje se što nalazi, kako na maturi ne bi gubili vrijeme na pretraživanje formula. Posebno trebaju paziti da dobro pročitaju što se u zadatku traži. Česte su pogreške, primjerice, da učenici dobiju rješenja jednadžbe, a u zadatku se traži njihov zbroj, što previde. Slično tome, ako se traži duljina stranice trokuta, uz pozitivno dobiju i negativno rješenje koje onda zaborave odbaciti, ističu iz Spltiskog matematičkog društva.

Najteže zadatke nemojte ostavljati za sam kraj

Oni su na pripremama provodili i probni ispit. Primijetili su, a to je još jedan važan problem, da učenici najteže zadatke, odnosno one koji se nalaze na kraju ispita, ostave za sam kraj.

- Tada su već često umorni. Takve je zadatke bolje rješavati u drugom satu pisanja, kada su već dovoljno 'zagrijani' rješavanjem lakših zadataka, a još uvijek dovoljno svježi da se mogu uhvatiti u koštac s najzahtjevnijim dijelovima ispita. Također, trebaju paziti da ne izgube previše vremena na jednom zadatku, osobito ako je riječ o zadatku višestrukog izbora. Zadatke višestrukog izbora koji im zapnu bolje je ostaviti za kraj jer, u slučaju nedostatka vremena, uvijek mogu zaokružiti odgovor koji im se čini najvjerojatnijim. S druge strane, zadatke kratkog ili produljenog odgovora teže mogu kvalitetno riješiti ako im ostane vrlo malo vremena, savjetuju iz Splitskog matematičkog društva.

U zadnjim danima prije mature, kažu naši sugovornici, najbolje je usredotočiti se na rješavanje što većeg broja primjeraka probnih matura.

- Velikoj većini učenika ovo je prvi ispit koji pišu tri sata, na što možda i nisu naviknuti u srednjoj školi. Zato bismo svakako savjetovali da kod kuće pokušaju simulirati ispitne uvjete. Tako će najbolje vježbati koncentraciju i biti spremniji na samoj maturi, čime se smanjuje mogućnost gubitka bodova zbog krivo prepisanih zadataka ili brzopletih pogrešaka, zaključuju iz Spltiskog matematičkog društva.

Dodajmo i da je ove godine prag prolaznosti na objema razinama mature iz Matematike 25 posto, a pragove ostalih ocjena možete doznati na linku.

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