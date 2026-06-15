Nižu se dojmovi nakon mature iz Hrvatskog: 'Baš sam bila pod stresom i uspaničila se'

Maturanti su danas pisali prvi dio ispita iz Hrvatskog jezika. Oni s kojima smo razgovarali najviše su problema imali u dijelu s polaznim tekstovima.

Za neke prvi dan praznika, a za druge prvi dan mature. Većina maturanata danas je, naime, polagala svoj prvi ispit, prvi dio Hrvatskog jezika koji je na maturi obvezni ispit. I ove godine on se polaže na jedinstvenoj razini i prvi dio sastojao se od testa iz književnosti i jezika te sažetka. Generalno, većini onih s kojima smo komunicirali nakon ispita najteži dio bila je književnost, točnije pitanja vezana uz lektire 'Gospoda Glembajevi' i 'U registraturi'.

- Dojam nakon testa je super, jer sam konačno probila led s tom prvom maturom. Bilo mi je baš napeto zadnja dva dana pred maturu, tako da sada kada je konačno završena prva u nizu puno mi je lakše i upoznata sam s cijelim tim protokolom ulaska u učionicu. Ipak, mogu reći da je bilo teško za razliku od prošle godine. Mislim da je svima bilo teško ostati koncentriran na prvom dijelu čitanja. Tekstovi su svi bili predugački i ja sam se već na trećem iscrpila od čitanja, kaže nam Sara iz Gimnazije Matija Antun Reljković Vinkovci.

Tema sažetka bilo je vrtlarenje

Neki od polaznih tekstova na koje su maturanti odgovarali bili su ulomci iz lektira 'Gospoda Glembajevi' i 'U registraturi'. Sara kaže da se na ovom drugom najdulje zadržala jer nije očekivala to djelo.

- Nakon ispita svi su komentirali prvo pitanje iz književnosti - koji stih opisuje elipsu. Mislim da smo od svih mogućih stilskih figura najmanje očekivali tu figuru pa se nismo sjetili ni što ona označava, a pogotovo kako ju prepoznati, kaže Sara.

Kada je riječ o sažetku, princip je takav da maturanti dobiju određeni tekst koji je nužno sažeti u 200 do 250 riječi. Ove godine tema polaznog teksta je bila 'Priroda liječi'. Tekst je opisivao, prepričavaju nam maturanti, kako ljudi previše vremena provode ispred ekrana i kako bi se trebali početi baviti vrtlarenjem jer je učinkovito za mentalno i fizičko zdravlje.

- To je čak naspram testa bilo odlično. Ja sam barem to s lakoćom pročitala i shvatila i mislim da sam dosta dobro napisala. Prolazila sam kući kroz dosta sažetaka pa ne mislim da bi mi to trebalo biti loše. Kad sam vidjela temu i krenula pisati, opustila sam se - za razliku od testa gdje sam baš bila pod stresom i uspaničila se, govori nam Sara koja smatra da je njezinoj generaciji možda bilo teže jer nisu imali probnu maturu.

Sutra maturante očekuje esej iz Hrvatskog, na popisu su šestorica autora domaće i svjetske književnosti. Sara priželjkuje djela 'Život je san' ili 'Gospoda Glembajevi'.

- Lako ih je za čitati, barem meni jer znam da se većina iz mojeg razreda i generacije ne bi složila. Ali meni je to djelo lako povezano i ima se dosta toga o čemu se može pisati. Za razliku od Kiklopa ili Petrarce. Kiklop je prekompliciran i ima teške teme i baš zato što je toliko dugačak može biti bilo kakvo polazno pitanje. A što se tiče pjesama, teško mi je to osobno analizirati sama i sastaviti esej od 440 riječi od kratke pjesme, zaključuje Sara koja želi upisati edukacijsku rehabilitaciju ili psihologiju.

Neki nisu znali što znači in media res

Lucija iz Prve srednje škole Beli Manastir kaže da trenutačno osjeća olakšanje nakon ispita, ali i tremu zbog mogućeg broja bodova.

- Bilo je teško u odnosu na prošlu godinu. Ne mogu reći da je cijeli ispit bio težak, ali nije bilo ni lagano. Od dugih tekstova do nerazumljivih. Najteži mi je bio prvi polazni tekst, pročitala sam ga više puta i nadam se da sam ga dobro shvatila, kaže Lucija i dodaje da je bilo i povijesnih polaznih tekstova kao i tekst o ekosustavu jezera.

Dodatno su je zbunila i pitanja iz gramatike.

- Imam jedno koje mi je ostalo u glavi, čini mi se da sam pogrešno odgovorila - in media res za koji sam mislila da označava kraj radnje. Od 10. mjeseca idem na pripreme, no nisam dala maksimum u nekim trenucima, kaže Lucija koja namjerava upisati Filozofski u Osijeku, a na eseju bi voljela izbjeći Petrarcu ili dramu 'Život je san'.

Maturu iz Hrvatskog pisala je i Petra, učenica Gimnazije Mostar, koja želi upisati studij logopedije.

- Nakon ispita osjećam se zadovoljno, ali i pomalo nesigurno. Mislim da sam većinu zadataka dobro riješila, ali uvijek ostane doza sumnje jesam li negdje pogriješila. Ispit mi nije bio lagan, a najzahtjevniji dio bila mi je književnost. Tu sam se najviše dvoumila oko pojedinih odgovora. Polazni tekstovi su mi uglavnom bili razumljivi, iako mi je jedan od njih bio malo zbunjujući, pa sam se na nekoliko pitanja morala dobro zamisliti, kaže Petra.

I ona smatra da je sažetak dobro napisala, a budući da je rješavala ranije provedene ispite mature smatra da je ovogodišnji ispit bio teži u odnosu na prethodne godine.

- Za esej bih najviše voljela da bude tema iz 'Glembajevih', a najmanje bih voljela da se pojavi 'Kiklop', ističe Petra.

Probleme pravili i morfemi

Eva iz IX. gimnazije u Zagrebu također je pozitivnog dojma i osjeća se opušteno nakon ispita.

- Ne smatram da je bilo teško. Jedan tekst, to jest ulomak iz romana 'U registraturi', mi je bio zeznutiji jedino. Što se tiče književnosti i gramatike, bilo je samo jedno pitanje iz morfema i jedno iz naglasaka, što mi je inače teže, ali ok su fakat bila pitanja. Iz književnosti mi je najteže bilo pitanje o 'Zločinu i kazni' budući da taj roman nisam pročitala, kaže Eva.

U pitanju s morfemima tražilo se koliko ih sadrži zadana riječ, a na pitanju o 'Zločinu i kazni' maturanti su morali znati kome se lik obraća u zadanom ulomku.

- Rješavala sam testove iz prošlih godina. Ovaj mi se test činio duplo lakšim od prošlih. Mislim da nismo imali probnu maturu ove godine. Na eseju ne bih htjela Kiklopa, ali mislim da nam je popis ok, s obzirom na to da smo na školskim pripremama dosta detaljno esejska djela obradili. Petrarca mi se čini najlakšim esejskim djelom, kaže Eva koja želi upisati povijest i teologiju.

Mnogi bi sutra izbjegli Kiklopa

David iz Tehničke škole za računalstvo i mrežne djelatnosti u Zagrebu kaže da je sada nakon ispita manje zabrinut, ali i dalje pomalo zbunjen oko nekih dijelova ispita.

- Posebno me mučilo pitanje vezano uz 'Glembajeve' jer nisam bio siguran u svoje poznavanje djela. Također mi je dio čitanja s polaznim tekstovima bio dosta zahtjevan i na trenutke zbunjujući. Ispit mi je bio težak, ali ne i nerješiv, kaže David.

S vršnjacima je nakon ispita najviše komentirao upravo dio koji se odnosio na književnost.

- Nije bilo jednog konkretnog pitanja koje je svima zadavalo probleme, već općenito književni zadaci, kaže David i dodaje da mu je jedno od težih pitanja bilo vezano uz e-sklonidbu.

Sažetak je, smatra, napisao prilično dobro i smatra da je uspio izdvojiti najvažnije informacije iz teksta.

- Na eseju bih volio da se pojavi Petrarca ili 'Patnje mladog Werthera'. Nemam djelo koje nikako ne bih htio vidjeti, ali bih najradije izbjegao 'Kiklopa' zbog njegove opširnosti i velikog broja detalja koje treba zapamtiti, zaključuje David koji planira upisati FSB.

Podsjetimo, esej se polaže u utorak, a najvažnije detalje oko toga kada se on neće ocjenjivati, treba li pisati naslov i kako brzo prebrojati riječi, možete doznati ovdje dok je popis djela na linku. Inače, na Hrvatskom jeziku za dvojku je nužno 30 posto riješenosti, a ostaje pravilo da maturanti moraju zadovoljiti zaseban minimalni prag na eseju i testu sa sažetkom da bi položili čitav ispit Hrvatskog jezika. Prag na eseju u 2026. iznosi 26,67 posto, a prag na testu sa sažetkom bit će 31,25 posto, dok pragove za ostale ocjene možete pronaći ovdje.

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