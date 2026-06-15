Ogroman propust na maturi: Fotografije ispita Hrvatskog širile se po internetu, kreće istraga

Jutros se pisao prvi dio ispita mature iz Hrvatskog jezika, a prijepodneva su se društvenim mrežama širile i fotografije tog ispita.

Oko 28 tisuća kandidata jutros je pisalo prvi dio ispita mature iz Hrvatskog jezika, test i sažetak. Ispit je službeno započeo u 9 sati i trajao do 12, a na njemu su, kao i svim ispitima državne mature strogo zabranjeni mobiteli. Međutim, prijepodneva su društvenim mrežama počele kružiti fotografije ispitne knjižice s pitanjima.

Fotografije mature iz Hrvatskog kruže od jutros

Fotografije su stigle i u redakciju portala 24sata.hr, uz poruku da je 'profesorici hrvatskog jezika fotografije poslala učenica koja je to primila od prijateljice koja pohađa privatnu školu.' U poruci stoji i da je vidljivo da ispit nije rješavan. Međutim, valja reći da učenici ne moraju zaokruživati odgovore u ispitnim knjižicama, nego ih upisuju na list za odgovore koji se jedini boduje.

Da je ista fotografija stigla i Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja, odgovorio je ravnatelj Vinko Filipović novinarki 24sata.hr Ani Dasović. Rekao je i da su poslani zahtjevi da se istraži s kojeg su mobitela poslane fotografije i da će nastojati doznati o kojoj se školi radi.

- No, ispit nije kompromitiran, niti će biti ukinut za sve maturante, rekao je Filipović za 24sata.hr.

On tvrdi i da su fotografije ispita 'procurile' nakon što je ispit već započeo u 9 sati i da maturanti koji su ga pisali nisu ni mogli vidjeti fotografije prije nego što su s ispitom završili.

Od ove godine blaže kazne za mobitele, prije 6 godina ispiti poništeni u dvije škole

Podsjetimo, maturanti na ispitima mature svakako ne smiju imati mobitel uz sebe, odnosno moraju ga prije ispita odložiti na za to predviđeno mjesto u ispitnoj prostoriji. No, kazna za posjedovanje ili korištenje mobitela na ispitu ove je godine ublažena. I dok su ranijih takvim maturantima poništavani svi ispiti u ispitnome roku, od ove godine za prekršaj korištenja ili posjedovanja mobitela na ispitu poništit će se samo ispit na kojem je uočeno to nedozvoljeno ponašanje.

Posljednji puta dio učenika morao je ponavljati maturu 2020. godine. Te je godine za šestero učenika iz Gospića stigao nalog NCVVO-a da moraju ponoviti ispit jer su tijekom ocjenjivanja utvrdili kako se točni i netočni odgovori značajno podudaraju. Dvojica maturanata gospićke škole kasnije su tužila NCVVO, ali sud je tu tužbu odbacio.

Iste je godine poništen ispit iz matematike i esej iz Hrvatskog i za 18-ero učenika zagrebačke gimnazije. Pregledom ispita matematike tijekom ocjenjivanja kod tih 18-ero učenika iz Zagreba utvrđeni su netočni odgovori koji se podudaraju, identični odgovori bez strukture zadataka u konceptima te različiti rukopisi u ispitnoj knjižici.