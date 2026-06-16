Što ako na eseju nemate 440 riječi ili vam je sažetak na maturi prekratak?

Nula bodova iz sažetka na maturi iz Hrvatskog ne mora nužno značiti pad ispita, ali to je slučaj kada dobijete nulu na eseju.

Zahuktao se ljetni rok državne mature – u ponedjeljak su maturanti polagali prvi dio ispita Hrvatskog jezika, test i sažetak, a ovog utorka i esej. Jedno od najčešćih pitanja koje zaprimamo u protekla dva dana ono je - što ako na sažetku nemam dovoljno riječi ili ako esej koji sam napisao nema 440 riječi, kao što zahtijeva zadatak.

S nulom na sažetku u teoriji možete položiti Hrvatski

Krenimo redom. Za početak sažetak treba imati 200 – 250 riječi. Smijete imati 10 posto manje riječi od donje granice, dakle sažetak vam treba sadržavati najmanje 180 riječi. Na sažetku postoji i gornja granica, to je isto 10 posto, što znači da tekst koji ste pisali ne smije prelaziti 275 riječi. U slučaju da imate manje od 180 ili preko 275 riječi u sažetku, dobivate nula bodova iz tog dijela ispita. Sažetak se ne vrednuje i ako niste odgovorili na zadane smjernice, pisali ste nečitko ili ste ga pisali velikim tiskanim slovima.

Znači li da zbog nule na sažetku padate cijeli ispit iz Hrvatskog? Odgovor je – ne. Test, koji se sastoji od pitanja iz književnosti i jezika te sažetka, ima jedinstven prag, odnosno za sažetak nije određen poseban prag prolaznosti kao na eseju.

U teoriji, na sažetku možete ostvariti nula bodova ili vrlo mali broj bodova i svejedno proći prvi dio ispita iz Hrvatskog. Barem ako ste dobro odgovarali na pitanja iz književnosti i jezika. Inače, ukupni prag za prolazak ispita mature Hrvatskog jezika je 30 posto. S tim da na tom prvom dijelu, testu sa sažetkom, morate imati minimalno 31,25 posto bodova. Dio iz književnosti i jezika donosi 62 boda, a sažetak, radi postupka ponderiranja, 18, ukupno 70.

S nulom na eseju ne može se položiti Hrvatski

Situacija je, dakle, drugačija na eseju na kojem je, radi ponderiranja, ukupni broj bodova 30, a za prolazak eseja treba ostvariti 26,67 posto od toga. Sve manje od tog postotka, uključujući i nula bodova, znači automatski pad ispita mature iz Hrvatskog jezika.

A što ako niste imali 440 riječi u eseju? Dobra vijest je da je i ovdje dopušteno odstupanje od 10 posto od donje granice, dakle, minimalni broj riječi koje ste trebali napisati je 396. Sve manje od toga znači da vam se esej neće vrednovati, odnosno dobivate nula bodova iz njega. Gornje granice nema, dakle mogli ste napisati preko 440 riječi, bez ograničenja.

Podsjetimo i da se, osim u slučaju premalog broja riječi, esej ne vrednuje ni ako pristupnik nije odgovorio na zadane smjernice, ako je napisan potpuno nečitkim rukopisom i ako je napisan velikim tiskanim slovima.

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