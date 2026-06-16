Maturante na eseju iz Hrvatskog šokirali 'stihovi', a potom - promjena raspoloženja: 'Djelo je top'

Maturante je na eseju iz Hrvatskog dočekao Život je san. Kažu nam da ne mogu vjerovati da su kao generacija imali ovakvu sreću na eseju.

Ni Kiklop ni Petrarca - ovogodišnje maturante na eseju državne mature iz Hrvatskog jezika dočekao je Pedro Calderón de la Barca i njegovo djelo Život je san. Kada su na papiru ugledali 'stihove', pričaju nam, uslijedio je šok - 'pa nisu nam valjda dali Petrarcu'. Kada su utvrdili da je ipak riječ o djelu Život je san, nastupilo je olakšanje, ali i oduševljenje. 'Iskupili su se za jučerašnji ispit', 'Respect za NCVVO', 'Top, glasine su bile točne' samo su neke od prvih reakcija maturanata.

'Propustili priliku za filozofskim polaznim pitanjem'

Polazno pitanje je, otkrivaju maturanti, bilo kako se lik Sigismunda mijenjao tijekom radnje. Ante iz Prirodoslovne škole Split kaže da je esej bio prelagan, ali da su autori ispita propustili priliku za filozofskim polaznim pitanjem.

- Ja se iskreno dosta dobro osjećam, nije bilo stresno i relativno brzo sam završio. Nije bilo teško. Meni je inače esej lagan, nikad nisam imao problema s tim. Najteže je bilo oduprijeti se čistom prepričavanju radnje jer je pitanje takvo da se i ne može puno više. Vremena mi je bilo i prekoviše, esej se piše od 9 do 11:40, a ja sam završio u 10:15. Pokušavao sam filozofirati što sam više mogao pa sam izvukao 510 riječi bez većih problema. Polazni tekstovi su bili adekvatni za pitanje, prvi je bio sa samog početka drame gdje se vide Sigismundove jadikovke i nasilna reakcija kada dođe Rosaura, a drugi je bio dio njegova promišljanja o neizbježnosti sudbine te prikaz kada je poštedio kralja i postao vladar. Djelo je top. Mislim, inače kao lektira je ok, ne preposebno, ali zanimljivo i htio sam ili ovo ili Patnje mladog Werthera. Nikako nisam htio Petrarcu. Mislim da nije bilo teže nego ranijih godina, dapače, malo lakše. Pripremao sam se tako što sam ponovio strukturu eseja te za svako djelo ponovio osnove: autor, razdoblje, obilježja razdoblja, odnosi među likovima i pročitao kratke sadržaje, priča nam Ante.

I Davidu iz Tehničke škole za računalstvo i mrežne djelatnosti esej je bio veoma jednostavan, naravno - uz pripremu. Napisao ga je unutar prvih sat vremena.

- Svi kažu da je bilo prelagano, ali puno ih je predalo prazno. Priželjkivao sam to djelo ili Patnje mladog Werthera, a nisam htio Kiklopa. Pripremao sam se samo tako što sam napisao uvod za svako djelo i prošao kroz sve teme, kaže David.

Zašto nitko nije htio Petrarcu?

Poput većine kolega, Marko iz Gimnazije fra Grge Martića Mostar nije želio Petrarcu, a otkriva nam i zašto. Kako kaže, jednostavno su svi navikli pisati esej od određenog djela, a ne analizirati pjesmu. Osim toga, nadao da se neće doći Kiklop.

- Priželjkivao sam točno ovo djelo i sasvim sam zadovoljan, nisam htio Petrarcu i Kiklopa. Dojam je odličan, tema je bila lagana i moglo se o njoj jako puno pisati. Sve je bilo očekivano, kao s prethodnih matura, ali djelo je bilo puno lakše, ističe Marko.

Iste želje imala je i Nika iz Ekonomske škole Vrbovec - samo da ne bude Kiklop ili Petrarca. Sada kada je esej prošao osjeća olakšanje jer je najteži dio mature iza nje.

- Sveukupno sam zadovoljna. Moglo je bolje, ali pod stresom se ne sjetiš svih detalja. Laknulo mi je što nije došao Kiklop ili Petrarca, svi smo ih se bojali. Pretpostavljala sam da će biti Werther ili Život je san. Prošle godine je bila domaća književnost pa smo očekivali stranu. Par nas je zadovoljno, ali većina nije jer je Život je san bila izborna i nitko je nije ponavljao. Moram pohvaliti profesoricu hrvatskog koja se potrudila, objasnila svako djelo i dala povratne informacije na probne eseje, dodaje Nika.

'Baš mi je popravilo raspoloženje'

Ines iz KSC Petar Barbarić u Travniku smatra da je zadano djelo sasvim u redu. Nije joj, pojašnjava, bilo među najdražima za obradu, ali ga je dovoljno dobro poznavala da može kvalitetno odgovoriti na zadatak.

- Sretna sam što nije Kiklop. Nakon eseja osjećam veliko olakšanje. Imala sam malu tremu prije početka, ali kad sam krenula pisati, sve je išlo puno lakše. Zadovoljna sam kako sam napisala esej. Nije mi bilo previše teško, ali trebalo je dobro organizirati misli i argumente. Najteže mi je bilo povezati sve dijelove odgovora u smislenu cjelinu. Vremena je bilo dovoljno, a uspjela sam napisati traženi broj riječi bez problema. Smjernice su bile jasne i razumljive. Neka pitanja su zahtijevala detaljniju analizu djela, pa sam na njima provela nešto više vremena, ali ništa nije bilo neizvedivo. U usporedbi s prijašnjim godinama, ovogodišnji esej mi se čini pristupačnijim i jasnije postavljenim. I prijatelji s kojima sam razgovarala imaju sličan dojam te smatraju da su zadaci bili korektni. Pripremala sam se ponavljanjem književnih djela, analizom likova, tema i motiva, otkriva Ines.

Da nisu baš svi maturanti priželjkivali ovo djelo načula je Petra iz XIII. gimnazije. Ipak, ona smatra da su dobili jednostavno djelo i pitanje.

- Baš mi je popravilo raspoloženje, previše sam se stresirala bez veze. Relativno jednostavno djelo, iako sam čula da dosta maturanata nije htjelo Život je san. Ja sam htjela jer je zanimljivo, a mislim da Kiklopa i Stipančiće nitko nikako nije htio. Također, mislim da je ovogodišnji esej bio malo teži nego prošle godine, ali svejedno relativno jednostavan. Pripremala sam se za esej tako što sam čitala obilježja svakog djela i unaprijed napisala uvode za svako od djela, poručuje Petra.

Drugi učenici rekli su nam da ne mogu vjerovati da su 'kao generacija imali ovakvu sreću na eseju'. Jedan učenik toliko ga je priželjkivao da je prije nekoliko tjedana sanjao kako ga piše. A kako je maturantima prošao jučerašnji ispit, prvi dio mature iz Hrvatskog, možete pročitati na poveznici.

Bodove za upis studija izračunajte u našem Kalkulatoru mature. Sve najnovije vijesti o maturi pratite putem naše Facebook stranice Maturanti 2026., a bit će vam korisno i da se učlanite u Facebook grupu Maturanti 2026. Kako ne biste propustili važne informacije oko mature, zapratite i naš Instagram profil @drzavna.matura, a pozivamo vas i da se pridružite našem WhatsApp kanalu Maturanti 2026. Raspored ispita državne mature u 2026. možete vidjeti na poveznici.