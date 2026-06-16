Maturante na eseju iz Hrvatskog šokirali 'stihovi', a potom - promjena raspoloženja: 'Djelo je top'

Što ako na eseju nemate 440 riječi ili vam je sažetak na maturi prekratak?
Nula bodova iz sažetka na maturi iz Hrvatskog ne mora nužno značiti pad ispita, ali to je slučaj kada dobijete nulu na eseju.
12:01 15 h 16.06.2026
16. lipanj 2026.
Maturante je na eseju iz Hrvatskog dočekao Život je san. Kažu nam da ne mogu vjerovati da su kao generacija imali ovakvu sreću na eseju.
Ni Kiklop ni Petrarca - ovogodišnje maturante na eseju državne mature iz Hrvatskog jezika dočekao je Pedro Calderón de la Barca i njegovo djelo Život je san. Kada su na papiru ugledali 'stihove', pričaju nam, uslijedio je šok - 'pa nisu nam valjda dali Petrarcu'. Kada su utvrdili da je ipak riječ o djelu Život je san, nastupilo je olakšanje, ali i oduševljenje. 'Iskupili su se za jučerašnji ispit', 'Respect za NCVVO', 'Top, glasine su bile točne' samo su neke od prvih reakcija maturanata.
Polazno pitanje je, otkrivaju maturanti, bilo kako se lik Sigismunda mijenjao tijekom radnje. Ante iz Prirodoslovne škole Split kaže da je esej bio prelagan, ali da su autori ispita propustili priliku za filozofskim polaznim pitanjem.
- Ja se iskreno dosta dobro osjećam, nije bilo stresno i relativno brzo sam završio. Nije bilo teško. Meni je inače esej lagan, nikad nisam imao problema s tim. Najteže je bilo oduprijeti se čistom prepričavanju radnje jer je pitanje takvo da se i ne može puno više. Vremena mi je bilo i prekoviše, esej se piše od 9 do 11:40, a ja sam završio u 10:15. Pokušavao sam filozofirati što sam više mogao pa sam izvukao 510 riječi bez većih problema. Polazni tekstovi su bili adekvatni za pitanje, prvi je bio sa samog početka drame gdje se vide Sigismundove jadikovke i nasilna reakcija kada dođe Rosaura, a drugi je bio dio njegova promišljanja o neizbježnosti sudbine te prikaz kada je poštedio kralja i postao vladar. Djelo je top. Mislim, inače kao lektira je ok, ne preposebno, ali zanimljivo i htio sam ili ovo ili Patnje mladog Werthera. Nikako nisam htio Petrarcu. Mislim da nije bilo teže nego ranijih godina, dapače, malo lakše. Pripremao sam se tako što sam ponovio strukturu eseja te za svako djelo ponovio osnove: autor, razdoblje, obilježja razdoblja, odnosi među likovima i pročitao kratke sadržaje, priča nam Ante.
I Davidu iz Tehničke škole za računalstvo i mrežne djelatnosti esej je bio veoma jednostavan, naravno - uz pripremu. Napisao ga je unutar prvih sat vremena.
- Svi kažu da je bilo prelagano, ali puno ih je predalo prazno. Priželjkivao sam to djelo ili Patnje mladog Werthera, a nisam htio Kiklopa. Pripremao sam se samo tako što sam napisao uvod za svako djelo i prošao kroz sve teme, kaže David.
Što ako na eseju nemate 440 riječi ili vam je sažetak na maturi prekratak?
Nula bodova iz sažetka na maturi iz Hrvatskog ne mora nužno značiti pad ispita, ali to je slučaj kada dobijete nulu na eseju.
12:01 15 h 16.06.2026
Ovo djelo nikad nije bilo zadano na eseju, sad je na popisu: Tko ne zna detalj o likovima, loše mu se piše
U utorak se na maturi polaže esej iz Hrvatskog jezika, na popisu djela za esej su šestorica autora domaće i svjetske književnosti.
10:37 1 d 15.06.2026
Poput većine kolega, Marko iz Gimnazije fra Grge Martića Mostar nije želio Petrarcu, a otkriva nam i zašto. Kako kaže, jednostavno su svi navikli pisati esej od određenog djela, a ne analizirati pjesmu. Osim toga, nadao da se neće doći Kiklop.
- Priželjkivao sam točno ovo djelo i sasvim sam zadovoljan, nisam htio Petrarcu i Kiklopa. Dojam je odličan, tema je bila lagana i moglo se o njoj jako puno pisati. Sve je bilo očekivano, kao s prethodnih matura, ali djelo je bilo puno lakše, ističe Marko.
Iste želje imala je i Nika iz Ekonomske škole Vrbovec - samo da ne bude Kiklop ili Petrarca. Sada kada je esej prošao osjeća olakšanje jer je najteži dio mature iza nje.
- Sveukupno sam zadovoljna. Moglo je bolje, ali pod stresom se ne sjetiš svih detalja. Laknulo mi je što nije došao Kiklop ili Petrarca, svi smo ih se bojali. Pretpostavljala sam da će biti Werther ili Život je san. Prošle godine je bila domaća književnost pa smo očekivali stranu. Par nas je zadovoljno, ali većina nije jer je Život je san bila izborna i nitko je nije ponavljao. Moram pohvaliti profesoricu hrvatskog koja se potrudila, objasnila svako djelo i dala povratne informacije na probne eseje, dodaje Nika.
Za koje greške na eseju odmah dobivate nula bodova i treba li pisati naslov? Imamo odgovore
Učenike 16. lipnja na maturi očekuje esej iz Hrvatskog jezika, a česta pitanja su treba li pisati naslov eseja i kako brzinski izbrojati riječi.
09:28 3 d 13.06.2026
Rektor zaziva promjenu na maturi: 'Učenici koji su sada zakinuti mogli bi birati'
07:57 122 d 14.02.2026
Ines iz KSC Petar Barbarić u Travniku smatra da je zadano djelo sasvim u redu. Nije joj, pojašnjava, bilo među najdražima za obradu, ali ga je dovoljno dobro poznavala da može kvalitetno odgovoriti na zadatak.
- Sretna sam što nije Kiklop. Nakon eseja osjećam veliko olakšanje. Imala sam malu tremu prije početka, ali kad sam krenula pisati, sve je išlo puno lakše. Zadovoljna sam kako sam napisala esej. Nije mi bilo previše teško, ali trebalo je dobro organizirati misli i argumente. Najteže mi je bilo povezati sve dijelove odgovora u smislenu cjelinu. Vremena je bilo dovoljno, a uspjela sam napisati traženi broj riječi bez problema. Smjernice su bile jasne i razumljive. Neka pitanja su zahtijevala detaljniju analizu djela, pa sam na njima provela nešto više vremena, ali ništa nije bilo neizvedivo. U usporedbi s prijašnjim godinama, ovogodišnji esej mi se čini pristupačnijim i jasnije postavljenim. I prijatelji s kojima sam razgovarala imaju sličan dojam te smatraju da su zadaci bili korektni. Pripremala sam se ponavljanjem književnih djela, analizom likova, tema i motiva, otkriva Ines.
Da nisu baš svi maturanti priželjkivali ovo djelo načula je Petra iz XIII. gimnazije. Ipak, ona smatra da su dobili jednostavno djelo i pitanje.
- Baš mi je popravilo raspoloženje, previše sam se stresirala bez veze. Relativno jednostavno djelo, iako sam čula da dosta maturanata nije htjelo Život je san. Ja sam htjela jer je zanimljivo, a mislim da Kiklopa i Stipančiće nitko nikako nije htio. Također, mislim da je ovogodišnji esej bio malo teži nego prošle godine, ali svejedno relativno jednostavan. Pripremala sam se za esej tako što sam čitala obilježja svakog djela i unaprijed napisala uvode za svako od djela, poručuje Petra.
Drugi učenici rekli su nam da ne mogu vjerovati da su 'kao generacija imali ovakvu sreću na eseju'. Jedan učenik toliko ga je priželjkivao da je prije nekoliko tjedana sanjao kako ga piše. A kako je maturantima prošao jučerašnji ispit, prvi dio mature iz Hrvatskog, možete pročitati na poveznici.
Bodove za upis studija izračunajte u našem Kalkulatoru mature. Sve najnovije vijesti o maturi pratite putem naše Facebook stranice Maturanti 2026., a bit će vam korisno i da se učlanite u Facebook grupu Maturanti 2026. Kako ne biste propustili važne informacije oko mature, zapratite i naš Instagram profil @drzavna.matura, a pozivamo vas i da se pridružite našem WhatsApp kanalu Maturanti 2026. Raspored ispita državne mature u 2026. možete vidjeti na poveznici.
Da biste nastavili sa čitanjem naših pretplatničkih tekstova, morate se pretplatiti.
Čitajte portale srednja.hr, mirovina.hr i bauštela.hr cijelu godinu uz 50 % popusta! Prilikom kupnje unesite kod: GODISNJA50, a popust vrijedi za prvu godinu pretplate.
Već ste pretplaćeni? Prijavite se
Za sva pitanja javite nam se na [email protected]
POV: Sutra pišeš esej na maturi iz Hrvatskog, a sve o čemu razmišljaš je novac
Svatko od nas ima svoj stil učenja koji mu pomaže zapamtiti gradivo. Što kad je sve o čemu razmišljaš novac, a sutra pišeš esej na maturi?
16:30 1 d 15.06.2026
Ida je najvolonterka godine i studira na jednom od najpopularnijih studija, a evo kako joj sve polazi za rukom
Obveze na faksu i volontiranje nije joj lako uskladiti, ali Ida kao volonterka daje sve od sebe, pa je za svoj rad dobila i Volonterski Oskar.
13:51 4 d 12.06.2026
Nije svejedno gdje studirate ekonomiju: Pogledajte kakve prilike imaju studenti ovog faksa još tijekom studija
Studij nije samo diploma. Važno je i kakve ćete prilike dobiti tijekom studiranja, upoznati ljude iz struke i steći iskustvo, a FET u Puli nudi puno.
13:19 4 d 12.06.2026
Najbolji studenti najvećeg faksa u zemlji otkrili su nam tajnu svog uspjeha: 'To je stvar discipline'
Anita, Antonio i Damjan su među top studentima na EFZG-u. U tome nema nikakve misterije, otkrili su nam - samo disciplina i iskren interes za studij.
07:00 4 d 12.06.2026
Profesor nam je otkrio kako izgleda studij koji obrazuje tražene stručnjake: 'Studenti nisu samo promatrači'
Jedan nastavnik može promijeniti smjer cijeloga života. Saznajte kako FOI u Varaždinu obrazuje ljude koji će jednog dana biti taj nastavnik.
09:54 5 d 11.06.2026
Pronašli smo jedan od najzanimljivijih pametnih satova na tržištu: Evo pet razloga zašto je genijalan
Plaćate bez novčanika, prati vaš san i raziinu stresa, detaljno prati vaše rezultate u više od stotinu sportova, a baterija mu traje do deset dana.
11:30 6 d 10.06.2026
Diplome ovih studija otvaraju vrata cijelog svijeta, a studira se u Zagrebu: Jedan je jedinstven u Hrvatskoj
Što ako ne moraš letjeti u inozemstvo kako bi stekao međunarodnu diplomu i studirao s ljudima iz čitavog svijeta? Takvi studiji postoje u Zagrebu.
09:00 6 d 10.06.2026
Tražimo novog člana ili članicu tima: Zapošljavamo video snimatelja/icu i montažera/ku
Zapošljavamo videografa ili videografkinju koji će snimati i montirati video sadržaj za naše portale. Rok za prijavu je 17. lipanj do 23:59 sati.
13:45 13 d 03.06.2026
Otvoren je nagradni natječaj za najbolje projekte studentskih udruga: Prijavi svoju
Studentske udruge čine fakultetski život bogatijim, pokažite što vaša radi i osvojite poklon paket u sklopu projekta Brucoš 101.
10:25 19 d 28.05.2026
Čitajte portal srednja.hr cijele godine u pola cijene: Velika akcija traje još kratko
Kupite godišnju pretplatu i čitajte sve članke bez oglasa uz 50 % popusta. Velika akcija traje još samo tjedan dana, do 23. lipnja u ponoć.
12:00 15 d 01.06.2026
Epilog skandala na maturi: Otkriveno iz kojih su se škola širile fotke ispita, stiže kazna maturantima
Fotografije mature iz Hrvatskog slalo je dvoje učenika iz dviju obrazovnih ustanova. Samo oni kažnjeni su poništavanjem mature iz Hrvatskog.
16:33 10 h 16.06.2026
Maturanti sutra pišu Politiku i gospodarstvo: Probajte skupiti barem 50% na pitanjima s te mature
Sutra je na rasporedu mature Politika i gospodarstvo, pripremili smo deset pitanja za brzinsko ponavljanje prije ispita.
14:01 13 h 16.06.2026
Nastavnik koji besplatno priprema maturante otkrio najčešće greške na eseju iz Hrvatskog
14:00 133 d 03.02.2026
Pripremili smo kviz za ponavljanje mature iz Hrvatskog: Možete li dobiti 10/10?
Maturante u ponedjeljak 15. lipnja očekuje ispit državne mature iz Hrvatskog jezika. Za ponavljanje smo pripremili deset pitanja sa starih matura.
09:26 2 d 14.06.2026
Epilog skandala na maturi: Otkriveno iz kojih su se škola širile fotke ispita, stiže kazna maturantima
Fotografije mature iz Hrvatskog slalo je dvoje učenika iz dviju obrazovnih ustanova. Samo oni kažnjeni su poništavanjem mature iz Hrvatskog.
16:33 10 h 16.06.2026
Ogroman propust na maturi: Fotografije ispita Hrvatskog širile se po internetu, kreće istraga
Jutros se pisao prvi dio ispita mature iz Hrvatskog jezika, a prijepodneva su se društvenim mrežama širile i fotografije tog ispita.
16:33 1 d 15.06.2026
Nižu se dojmovi nakon mature iz Hrvatskog: 'Baš sam bila pod stresom i uspaničila se'
Maturanti su danas pisali prvi dio ispita iz Hrvatskog jezika. Oni s kojima smo razgovarali najviše su problema imali u dijelu s polaznim tekstovima.
14:34 1 d 15.06.2026
Sva djela koja su zadana za esej iz Hrvatskog na dosadašnjim državnim maturama
Popis djela već je poznat, a mi smo pobrojali koja su se sve pojavljivala na eseju iz Hrvatskog od početka državne mature.
09:47 1 d 15.06.2026
Pripremili smo kviz za ponavljanje mature iz Hrvatskog: Možete li dobiti 10/10?
Maturante u ponedjeljak 15. lipnja očekuje ispit državne mature iz Hrvatskog jezika. Za ponavljanje smo pripremili deset pitanja sa starih matura.
09:26 2 d 14.06.2026