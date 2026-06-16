Maturanti sutra pišu Politiku i gospodarstvo: Probajte skupiti barem 50% na pitanjima s te mature

Sutra je na rasporedu mature Politika i gospodarstvo, pripremili smo deset pitanja za brzinsko ponavljanje prije ispita.

S nešto više od četiri tisuće pristupnika, ispit državne mature iz Politike i gospodarstva (PiG) jedan je od najčešće prijavljivanih izbornih ispita među maturantima. Svi oni polažu ga već u srijedu, 17. lipnja, a istoga dana pisat će se i Povijest. Ispit PiG-a koji će se u srijedu pojaviti pred maturantima od njih će tražiti znanje u trima područjima - političkoj pismenosti, ekonomskoj pismenosti i civilnom društvu.

Maturante će na ispitu dočekati 50 zadataka, a za njihovo rješavanje imat će 90 minuta bez pauze. Kada je riječ o tipu zadataka, njih 25 bit će zadaci 'na zaokruživanje' i nose jedan bod. Ukupno je 22 zadatka kratkog odgovora, a i oni točno riješeni vrijede jedan bod.

Ispit iz Politike i gospodarstva ima i tri zadatka produženog odgovora, a na njima pristupnik može ostvariti najviše dva boda. Uz udžbenike Politike i gospodarstva, preporučena je literatura i Ustav Republike Hrvatske. Više o ovom ispitu doznajte na poveznici, a dojmove maturanata s prošlogodišnjeg ispita možete pročitati ovdje. U nastavku smo pripremili deset pitanja s ranijih rokova mature iz Politike i gospodarstva, pokušajte ih riješiti.

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Rješenja se nalaze ispod fotografije. Pano-ploča | foto: Unsplash

Rješenja su:

1. organizacija vlasti

2. općina

3. Vrhovni sud RH

4. jednako

5. podmićivanje

6. Predsjednik Republike Hrvatske

7. državne institucije

8. političko

9. referendum

10. Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

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