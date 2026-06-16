Maturanti sutra pišu Politiku i gospodarstvo: Probajte skupiti barem 50% na pitanjima s te mature

POV: Sutra pišeš esej na maturi iz Hrvatskog, a sve o čemu razmišljaš je novac
Svatko od nas ima svoj stil učenja koji mu pomaže zapamtiti gradivo. Što kad je sve o čemu razmišljaš novac, a sutra pišeš esej na maturi?
16:30 1 d 15.06.2026
16. lipanj 2026.
Sutra je na rasporedu mature Politika i gospodarstvo, pripremili smo deset pitanja za brzinsko ponavljanje prije ispita.
S nešto više od četiri tisuće pristupnika, ispit državne mature iz Politike i gospodarstva (PiG) jedan je od najčešće prijavljivanih izbornih ispita među maturantima. Svi oni polažu ga već u srijedu, 17. lipnja, a istoga dana pisat će se i Povijest. Ispit PiG-a koji će se u srijedu pojaviti pred maturantima od njih će tražiti znanje u trima područjima - političkoj pismenosti, ekonomskoj pismenosti i civilnom društvu.
Maturante će na ispitu dočekati 50 zadataka, a za njihovo rješavanje imat će 90 minuta bez pauze. Kada je riječ o tipu zadataka, njih 25 bit će zadaci 'na zaokruživanje' i nose jedan bod. Ukupno je 22 zadatka kratkog odgovora, a i oni točno riješeni vrijede jedan bod.
Ispit iz Politike i gospodarstva ima i tri zadatka produženog odgovora, a na njima pristupnik može ostvariti najviše dva boda. Uz udžbenike Politike i gospodarstva, preporučena je literatura i Ustav Republike Hrvatske. Više o ovom ispitu doznajte na poveznici, a dojmove maturanata s prošlogodišnjeg ispita možete pročitati ovdje. U nastavku smo pripremili deset pitanja s ranijih rokova mature iz Politike i gospodarstva, pokušajte ih riješiti.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Rješenja se nalaze ispod fotografije.
Rješenja su:
1. organizacija vlasti
2. općina
3. Vrhovni sud RH
4. jednako
5. podmićivanje
6. Predsjednik Republike Hrvatske
7. državne institucije
8. političko
9. referendum
10. Državno odvjetništvo Republike Hrvatske
Za više edukativnih i zabavnih pitanja prijavite se u sustav kvizovi.srednja.hr.
Za sva pitanja javite nam se na [email protected]
POV: Sutra pišeš esej na maturi iz Hrvatskog, a sve o čemu razmišljaš je novac
Svatko od nas ima svoj stil učenja koji mu pomaže zapamtiti gradivo. Što kad je sve o čemu razmišljaš novac, a sutra pišeš esej na maturi?
16:30 1 d 15.06.2026
Ida je najvolonterka godine i studira na jednom od najpopularnijih studija, a evo kako joj sve polazi za rukom
Obveze na faksu i volontiranje nije joj lako uskladiti, ali Ida kao volonterka daje sve od sebe, pa je za svoj rad dobila i Volonterski Oskar.
13:51 4 d 12.06.2026
Nije svejedno gdje studirate ekonomiju: Pogledajte kakve prilike imaju studenti ovog faksa još tijekom studija
Studij nije samo diploma. Važno je i kakve ćete prilike dobiti tijekom studiranja, upoznati ljude iz struke i steći iskustvo, a FET u Puli nudi puno.
13:19 4 d 12.06.2026
Najbolji studenti najvećeg faksa u zemlji otkrili su nam tajnu svog uspjeha: 'To je stvar discipline'
Anita, Antonio i Damjan su među top studentima na EFZG-u. U tome nema nikakve misterije, otkrili su nam - samo disciplina i iskren interes za studij.
07:00 4 d 12.06.2026
Profesor nam je otkrio kako izgleda studij koji obrazuje tražene stručnjake: 'Studenti nisu samo promatrači'
Jedan nastavnik može promijeniti smjer cijeloga života. Saznajte kako FOI u Varaždinu obrazuje ljude koji će jednog dana biti taj nastavnik.
09:54 5 d 11.06.2026
Pronašli smo jedan od najzanimljivijih pametnih satova na tržištu: Evo pet razloga zašto je genijalan
Plaćate bez novčanika, prati vaš san i raziinu stresa, detaljno prati vaše rezultate u više od stotinu sportova, a baterija mu traje do deset dana.
11:30 6 d 10.06.2026
Diplome ovih studija otvaraju vrata cijelog svijeta, a studira se u Zagrebu: Jedan je jedinstven u Hrvatskoj
Što ako ne moraš letjeti u inozemstvo kako bi stekao međunarodnu diplomu i studirao s ljudima iz čitavog svijeta? Takvi studiji postoje u Zagrebu.
09:00 6 d 10.06.2026
Tražimo novog člana ili članicu tima: Zapošljavamo video snimatelja/icu i montažera/ku
Zapošljavamo videografa ili videografkinju koji će snimati i montirati video sadržaj za naše portale. Rok za prijavu je 17. lipanj do 23:59 sati.
13:45 13 d 03.06.2026
Otvoren je nagradni natječaj za najbolje projekte studentskih udruga: Prijavi svoju
Studentske udruge čine fakultetski život bogatijim, pokažite što vaša radi i osvojite poklon paket u sklopu projekta Brucoš 101.
10:25 19 d 28.05.2026
Čitajte portal srednja.hr cijele godine u pola cijene: Velika akcija traje još kratko
Kupite godišnju pretplatu i čitajte sve članke bez oglasa uz 50 % popusta. Velika akcija traje još samo tjedan dana, do 23. lipnja u ponoć.
12:00 15 d 01.06.2026
Epilog skandala na maturi: Otkriveno iz kojih su se škola širile fotke ispita, stiže kazna maturantima
Fotografije mature iz Hrvatskog slalo je dvoje učenika iz dviju obrazovnih ustanova. Samo oni kažnjeni su poništavanjem mature iz Hrvatskog.
16:33 10 h 16.06.2026
Maturante na eseju iz Hrvatskog šokirali 'stihovi', a potom - promjena raspoloženja: 'Djelo je top'
Maturante je na eseju iz Hrvatskog dočekao Život je san. Kažu nam da ne mogu vjerovati da su kao generacija imali ovakvu sreću na eseju.
12:53 14 h 16.06.2026
Što ako na eseju nemate 440 riječi ili vam je sažetak na maturi prekratak?
Nula bodova iz sažetka na maturi iz Hrvatskog ne mora nužno značiti pad ispita, ali to je slučaj kada dobijete nulu na eseju.
12:01 15 h 16.06.2026
Ogroman propust na maturi: Fotografije ispita Hrvatskog širile se po internetu, kreće istraga
Jutros se pisao prvi dio ispita mature iz Hrvatskog jezika, a prijepodneva su se društvenim mrežama širile i fotografije tog ispita.
16:33 1 d 15.06.2026
Nižu se dojmovi nakon mature iz Hrvatskog: 'Baš sam bila pod stresom i uspaničila se'
Maturanti su danas pisali prvi dio ispita iz Hrvatskog jezika. Oni s kojima smo razgovarali najviše su problema imali u dijelu s polaznim tekstovima.
14:34 1 d 15.06.2026
Sva djela koja su zadana za esej iz Hrvatskog na dosadašnjim državnim maturama
Popis djela već je poznat, a mi smo pobrojali koja su se sve pojavljivala na eseju iz Hrvatskog od početka državne mature.
09:47 1 d 15.06.2026