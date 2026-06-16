Epilog skandala na maturi: Otkriveno iz kojih su se škola širile fotke ispita, stiže kazna maturantima

Fotografije mature iz Hrvatskog slalo je dvoje učenika iz dviju obrazovnih ustanova. Samo oni kažnjeni su poništavanjem mature iz Hrvatskog.

Fotografije mature iz Hrvatskog, čiji su prvi dio maturanti pisali u ponedjeljak, širile su se društvenim mrežama. Iako su mobiteli na ispitima zabranjeni. Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO) otkrio je da je fotografije slalo dvoje pristupnika iz dviju različitih škola. U NCVVO-u tvrde i da su se pojavile nakon 13 sati, kada je ispit već bio gotov.

- Dana 15. lipnja kad je pisan ispit iz Hrvatskog jezika nakon 13 sati pojavile su se fotografije na društvenim mrežama (WhatsApp) s pitanjima iz dijela tog ispita. Iste fotografije su stigle u NCVVO putem elektroničke pošte nakon 13.30 sati. Ispit iz Hrvatskog jezika je pisan u vremenu od 9 do 12 sati što znači da objava fotografija dijela ispita nije mogla nikako utjecati na regularnost provedbe ispita. Čak i da su fotografije bile objavljene i prije toga svi maturanti su nakon 9 sati pod nadzorom dežurnih nastavnika, što onemogućava korištenje mobitela, osim u ovom izdvojenom slučaju za kojim je maturant snimio dio ispita, priopćio je ravnatelj NCVVO-a Vinko Filipović.

Fotografije je slalo dvoje kandidata iz dviju ustanova

Dodaje, 'da su fotografije pitanja ispita iz Hrvatskog jezika ili bilo kojeg drugog ispita državne mature objavljene prije pisanja ispita, to bi bio razlog poništavanja ispita, ali na sreću nije'.

- Unatoč svemu poduzeli smo korake utvrđivanja identiteta osoba s čijih mobitela su stigle fotografije i utvrdili da se radi o dvoje kandidata iz dvije različite ustanove. Kandidatima koji su poslali fotografije putem društvenih mreža Odlukom Centra poništen je ispit koji su pisali, a ravnateljima ustanova u kojima su ti kandidati pisali ispite upućen je zahtjev za očitovanje na nastalu situaciju. Iz navedenih razloga nema potrebe poništavati ispit jer on nije ničim kompromitiran, ističe Filipović.

Ravnatelj NCVVO-a proziva medije za senzacionalizam. Ispiti koštaju 4,86 milijuna eura

Ispiti državne mature standardizirani su ispiti visokog rizika u čiju je provedbu uključen niz osoba, od djelatnika NCVVO-a pa do vanjskih suradnika i zaposlenika škola. Pišu se pod strogim pravilima. Presudni su gimnazijalcima za završetak srednjoškolskog obrazovanja i uvjet su za upis studija, a trebali bi jamčiti jednakost svim pristupnicima.

U prosincu smo, nakon izglasanog državnog proračuna za 2026. godinu, pisali i koliko se planira utrošiti na državnu maturu. Planirani trošak za 2026. jest 4,56 milijuna eura. Projekcija za 2027. iznosi 4,86 milijuna eura, a isto toliko i za 2028. godinu. Dakle, nema nikakve sumnje da je širenje fotografija ispita na kojima mobiteli nisu dozvoljeni, od velikog javnog interesa. Ipak, ravnatelj NCVVO-a Vinko Filipović smatra da je jučerašnji način izvještavanja o slučaju 'nepotrebna senzacija'.

- Žao mi je da se od svega ovoga stvorila nepotrebna senzacija koja je okvalificirana kao 'skandal' na državnoj maturi čime se širi psihoza panike i histerije, a time i defetizma kod maturanata što im u ovom trenutku zasigurno nije potrebno. Zato apeliram na sve da ova dva tjedna dok maturanti pišu sva tri obvezna ispita i važne ispite iz izbornih predmeta zbog čega su u neizbježnom stresu ne posežu za nepotrebnim senzacionalizmom koji najviše šteti nedužnim maturantima. Ovim ne umanjujemo pravo interesa javnosti za provedbu ispita državne mature i opravdanog ukazivanja na propuste koji bi uistinu mogli utjecati na regularnost ispita državne mature, poručio je Filipović priopćenjem za medije.

Dojmove maturanata s prvog dijela ispita Hrvatskog jezika, testa sa sažetkom, pročitajte ovdje. Jutros su maturanti pisali esej iz Hrvatskog, a kako im je prošao taj dio ispita, pročitajte na linku. Pred kandidatima su u srijedu ispiti Politike i gospodarstva i Povijesti.

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