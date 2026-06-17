Pljušte kritike na pitanje eseja iz Hrvatskog, neki tvrde da se znalo mjesecima: 'Bira se na dan pisanja'

Nakon eseja na maturi iz Hrvatskog dio javnosti pobunio se zbog toga što su se gotovo isti polazni tekstovi i pitanje pojavili na Alfinoj edukaciji.

Maturante je na eseju na državnoj maturi iz Hrvatskog jezika dočekalo djelo Život je san Pedra Calderóna de la Barce te dva polazna teksta na temu polaznog pitanja kako se lik Sigismunda mijenjao tijekom radnje. Više čitatelja našoj se redakciji obratilo s istom kritikom - da su se identičan tekst i identično pitanje pojavili na edukaciji za nastavnike koju je organizirala izdavačka kuća Alfa prije nekoliko mjeseci.

- Esej je bio poznat prije nekoliko mjeseci, a esejski tekst i polazno pitanje moraju biti tajna. Profesori koji su bili na Alfinoj edukaciji vježbali su s učenicima upravo taj primjer, a ostali učenici su time zakinuti. Štoviše, dani su i primjeri dobro napisanih eseja, što znači da su učenici mogli najbolje napisani esej jednostavno naučiti napamet. Potpuno neregularno. Samo jedan esej na edukaciji je odlično napisan, tj. nabolje ocijenjen, dakle taj su mogli naučiti napamet. Sve u svemu, nije regularno da se esej zna mjesecima prije, ispada da su oni koji su bili na toj edukaciji povlašteni. I kako je moguće da NCVVO preuzme nečiji esejski zadatak, i to od izdavača, jedan je od komentara na našem Facebook profilu na članak o dojmovima maturanata s eseja.

'To je gotovo kao da pitate kako je moguće da iz Hamleta...'

O svemu smo upitali ravnatelja Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO) Vinka Filipovića. Kako kaže, nisu upoznati s tim što je rađeno u sklopu edukacija ili što je u priručnicima izdavačkih kuća, premda 'razumijemo da esejsko djelo, koje je jedno od obveznih djela za cjelovito čitanje, mora biti obrađeno na takvoj vrsti priprema za maturu iz Hrvatskoga jezika'.

- Budući da je stručna radna skupina birala iz djela polazni tekst koji je reprezentativan za cjelinu, nije isključeno da su se i na nekim edukacijama odlučili za taj tekst. To je gotovo kao da pitate kako je moguće da iz Hamleta svi navode monolog 'Biti ili ne biti'. No ovaj je tekst, kao i polazno pitanje eseja, osmišljen kao esejski zadatak davno prije ovogodišnjih edukacija te je čuvan u najstrožoj tajnosti, objašnjava Filipović.

Dodaje da esejski zadatak, kao i cjelokupni ispit iz Hrvatskoga jezika, sastavlja stručna radna skupina koja se svake školske godine bira na temelju Javnoga poziva te izrađuje ispit do dvije godine prije nego što će sam biti proveden. Nakon što se izrade različite inačice ispita, oni se metodološki i sadržajno recenziraju, što čine stručnjaci iz relevantnih područja, te se vrlo pomno dorađuju.

- Budući da se polazna pitanja odnose na kanonska djela svjetske i hrvatske književnosti propisana Kurikulumom za nastavni predmet Hrvatski jezik za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj, te se usmjeravaju prema ishodima propisanim istim Kurikulumom, naravno da je moguće da i nastavnici te stručnjaci koji rade za izdavačke kuće osmisle slična polazna pitanja uz propisane tekstove. Pitanja se naime uvijek centriraju oko glavnih likova, osnovnih tema, vodećih ideja djela ili razdoblja kojemu djelo pripada te se ne radi o osmišljavanju nepostojećega, već o oblikovanju pitanja koje učenicima otvara najviše mogućnosti za kvalitetnu i strukturiranu esejsku obradu. NCVVO svoje dokumente čuva u najstrožoj tajnosti do provedbe i ne surađuje ni s jednim privatnim izdavačem, ističe Filipović.

Podsjetimo, slično pitanje maturante je dočekalo i lani, za djelo Prijan Lovro domaćeg književnika Augusta Šenoe. Pitanje je bilo kako je Lovrino podrijetlo utjecalo na njegov životni put.

Polazno pitanje bira se na dan pisanja eseja

Podsjeća da polazno pitanje na dan pisanja eseja biraju 'osobe kojima je to u opisu radnog mjesta'.

- Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja radi neovisno, a to znači i kad su nakladničke kuće u pitanju, zaključuje Filipović.

Obratili smo se i Tomislavu Fuzulu, glavnom uredniku za Hrvatski jezik u izdavačkoj kući Alfa. Ističe da su u Alfi izdali priručnik za državnu maturu iz Hrvatskoga jezika - Školski esej i sažetak na državnoj maturi.

- Kao što mu i sam naziv kaže, on je usmjeren na pripremu za pismeni dio ispita, odnosno za ispitne cjeline Sažetak i Školski esej. Ne manje važan podatak jest i taj da je priručnik izdan u studenome 2024. Po izlasku priručnika u posljednjim smo dvjema školskim godinama (2024./2025. i 2025./2026.) održali i niz mrežnih edukacija o školskome eseju i sažetku na našoj obrazovnoj platformi Alfa edukacije, koje su svojevrsna nadogradnja samoga priručnika. I priručnik i Alfa edukacije (kao, dakako, i ostali obrazovni materijali) visokokvalitetni su obrazovni resursi kojim izdavačka kuća Alfa kontinuirano ulaže kako u stručnu podršku učiteljima i nastavnicima tako i u podršku samim učenicima tijekom procesa obrazovanja, kaže Fuzul.

Podudarnost postoji, ali...

Uvidom u netom objavljeni ispit državne mature iz Hrvatskoga jezika na mrežnim stranicama NCVVO-a potvrđuje da postoji podudarnost u formulaciji polaznoga pitanja te u ponuđenim polaznim tekstovima. Kada je riječ o polaznome pitanju, ono je značenjski posve podudarno, a razlika se očituje samo na sintaktičkoj razini, odnosno u poretku riječi i oblikovanju sintagmi, dok se polazni tekstovi ne podudaraju potpuno, no stupanj podudarnosti među njima također je značajan.

- Na tvrdnje koje navodite i komentare koji se javljaju na društvenim mrežama osvrnut ću se vraćajući se najprije na informacije koje sam naveo na početku. Dakle, u priručniku Školski esej i sažetak na državnoj maturi, izdanome, ponavljam, u studenome 2024., obradili smo sva 22 književna djela koja se, prema predmetnome kurikulu, obrađuju kao obvezatna od 1. do 4. razreda (gimnazije). U njemu, među ostalim, donosimo i moguća polazna pitanja uz svako ispitno djelo (uz prijedlog polaznih tekstova) te primjer esejskoga zadatka i oglednoga eseja s tumačenjem njegova vrednovanja. Priručnik sadržava 166 polaznih pitanja, a dakako da su među ispitnim djelima i ona koja su bila propisana ovogodišnjim Ispitnim katalogom NCVVO-a. Primjer podudarnog polaznog pitanja nalazi se otpočetka u našemu priručniku, a sam smo esejski zadatak razradili na Alfa edukaciji 11. veljače ove godine, navodi Fuzul.

'Polazno pitanje vrlo je bazično i očekivano'

Dodaje da to ne znači da u ovome slučaju postoji bilo kakva uzročno-posljedična veza, već je riječ o dvije stvari.

- Prvo, koncept ispita državne mature, konkretno esejskoga zadatka, zapravo je jedna vrlo kruta, zatvorena, obrazačna, a samim time u dobroj mjeri i predvidljiva forma; drugo, u svojemu priručniku i na Alfa edukacijama vrlo smo iscrpno obradili sva ispitna djela, te ne ostaje mnogo manevarskoga prostora da se u esejskom zadatku NCVVO-a ponudi nešto znatno drukčije ili inovativnije, čime se opet vraćamo na prvu točku, sam koncept i njegove zakonitosti. Ne treba zanemariti ni činjenicu da su autorice i recenzenti našega priručnika vrhunski nastavnici s dugogodišnjim iskustvom rada u nastavi i na ispitima državne mature, ističe Fuzul.

Ne smatra da je bilo tko od učenika zakinut ovom situacijom odnosno podudarnošću, i to iz nekoliko razloga.

- Polazno pitanje vrlo je bazično i očekivano, dakle vrlo predvidljivo i logično, nije izraz minucioznosti te bi svaki učenik koji je pročitao djelo i učinkovito se pripremao za esejski zadatak, i to ne samo u završnome razredu i prije same državne mature, dakako, trebao relativno jednostavno moći riješiti esejski zadatak. Svaki dobar nastavnik zasigurno je temeljito pripremao svoje učenike za pisanje školskoga eseja, a pri obradi drame Život je san dotaknuo se i polaznoga pitanja koje se jučer pojavilo na ispitu državne mature. Edukacije koje smo provodili na platformi Alfa edukacije sve su javno dostupne i u otvorenu pristupu svima, tako da argument selektivnosti tu ne stoji, tvrdi Fuzul.

Smatraju da nitko od učenika nije zakinut

Zaključuje da su učenici (ne)zakinuti onoliko koliko su se dobro pripremali za ispit državne mature, kako samostalno, tako i na satima Hrvatskoga jezika sa svojim nastavnicima.

- Isto tako, nemojmo zaboraviti da je ispit državne mature završno vrednovanje na kraju dvanaestogodišnjeg obrazovnoga ciklusa te ispituje vještine i znanja koje je učenik stekao u tome razdoblju. Bespredmetno je o ovoj situaciji govoriti u kontekstu (ne)zakinutosti, kao i uopće iznova dizati prašinu oko jedne te iste stvari svake godine. Radije se zapitajmo što ovako ustrojenim ispitom točno vrednujemo, kolika mu je učinkovitost te koju poruku šaljemo učenicima o tako važnu nastavnome predmetu kao što je Hrvatski jezik. Problemi su mnogo dublji i složeniji, stoga valja rješavati uzroke, a ne posljedice, zaključuje Fuzul.

Podsjetimo, odmah nakon eseja maturanti su s nama podijelili prve dojmove. Izborom djela uglavnom su bili oduševljeni, a prokomentirali su i polazne tekstove i pitanje.

- Polazni tekstovi su bili adekvatni za pitanje, prvi je bio sa samog početka drame gdje se vide Sigismundove jadikovke i nasilna reakcija kada dođe Rosaura, a drugi je bio dio njegova promišljanja o neizbježnosti sudbine te prikaz kada je poštedio kralja i postao vladar, rekao je maturant Ante.

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