Skandal na maturi nije senzacionalizam, nego znak da trebamo nove mjere

Baš u ovo doba prošle godine puno sam razmišljao o rupama u sustavu natjecanja. Na to me tada ponukala priča o mogućem 'dilanju' zadataka. Kada dublje prokopaš, shvatiš da mentori na nekim predmetima mogu biti u učionici sa svojim učenicima ili pak da nema nikakve zapreke da mentor učenika na županijskom natjecanju bude predsjednik povjerenstva, čime zadatke dobiva unaprijed. Vjerojatno je malo onih koji to iskorištavaju za bodove za napredovanja, koje učitelji dobivaju ako se njihovi učenici dobro plasiraju, ali nijedan sustav nikada nije savršen i uopće otvorena mogućnost za to je problematična.

NCVVO kaže da senzacionalizam šteti maturantima. A nejednaki uvjeti im ne štete?

Od sustava natjecanja pod kapom Agencije za odgoj i obrazovanje, koji isto treba biti transparentan i koji u konačnici isto košta sve porezne obveznike, još je striktnija matura pod Nacionalnim centrom za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO). Ali i na njoj, iako se provodi već 15 godina, kao da pravila još nisu usavršena. Ukazuje na to i recentni primjer gdje je dvoje učenika iz dvije različite škole, tijekom ispita, isti uspjelo fotografirati i, navodno tek nakon ispita, proširiti po društvenim mrežama. Da je to pitanje odgovornosti samih učenika koji su to napravili i koji moraju biti kažnjeni, jasno je, ali je pitanje odgovornosti i nastavnika koji su bili u učionici i ravnatelja škola, od kojih je NCVVO zatražio očitovanje.

Ali ono što boli je da je ravnatelj NCVVO-a cijelu tu situaciju na koncu prepričao kao nepotrebni senzacionalizam u medijima koji šteti maturantima, u doba kada im treba mir. A maturantima ne šteti što se u nekim učionicama fotkaju ispiti i šalju dalje? A maturantima ne šteti što se zadnjih godina na ispitima vrijednim 4,86 milijuna eura u zadatcima događaju pogreške poput krivih mjernih jedinica? Ili se postavljaju trokuti koji ne postoje, a nastavnike se za to ne kazni? A maturantima ne šteti što sve učionice tog dana mature nisu u jednakim uvjetima?

Treba nam model u kojem će nastavnici dežurati u školi u kojoj ne rade

Baš kao i sustav natjecanja, tako i matura treba očito još stroža pravila. Očito nam trebaju neovisni promatrači na maturi, kakvi su nekad i postojali. Naime, ranijim pravilnicima bilo je propisano da NCVVO može sam imenovati 'druge osobe' koje će doći u školu i nadzirati tijek ispita, no takvo što više ne postoji.

Ovih dana komentari na društvenim mrežama puni su opaski da se u privatnim školama ispiti pišu zajednički. Ako država može uložiti milijune na nacionalne ispite koje već godinama provodi samo kako bi uvidjela početno stanje u sustavu, pa onda eventualno donosila neke promjene, onda valjda može još nešto novaca i na neki novi model kontrole. Zašto dežurni nastavnici ne bi bili iz druge, najbliže škole od one u kojoj se piše ispit? Nastavnik iz XV. gimnazije Zagreb otići će u Trgovačku školu i tako dalje. Sustav rotacije. Iz javne u privatnu, iz privatne u javnu, također.

Ovdje treba napomenuti da je ovakav model predložen u 2011. godini. Na kraju nije zaživio zbog pobune sindikata koji je ustvrdio kako je protivno Zakonu o radu da nastavnik odlazi na radno mjesto u školu koja nije njegovo radno mjesto. Transparentnost je tako propala, makar je za nastavnike bila predviđena dnevnica i putni trošak. U 2022. godini bilo je govora da će novi Zakon o odgoju i obrazovanju predvidjeti dežuranje na ispitima u drugim školama, ali potom više o tome nije bilo govora, a niti smo još dobili novi zakon.

Ovakvim modelom privatne škole, barem one u kojima se ne vara, isto bi prodisale. Od njih bi se odmakla misao da se kod njih radi nepošteno. A na dobitku bi bili maturanti doista jednakih uvjeta.

*Komentar je stav autora i ne odražava nužno stav redakcije

Bodove za upis studija izračunajte u našem Kalkulatoru mature. Sve najnovije vijesti o maturi pratite putem naše Facebook stranice Maturanti 2026., a bit će vam korisno i da se učlanite u Facebook grupu Maturanti 2026. Kako ne biste propustili važne informacije oko mature, zapratite i naš Instagram profil @drzavna.matura, a pozivamo vas i da se pridružite našem WhatsApp kanalu Maturanti 2026. Raspored ispita državne mature u 2026. možete vidjeti na poveznici.