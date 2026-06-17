Stigla rješenja mature iz Hrvatskog: Pogledajte kako ste trebali odgovoriti na pitanja

POV: Sutra pišeš esej na maturi iz Hrvatskog, a sve o čemu razmišljaš je novac
Svatko od nas ima svoj stil učenja koji mu pomaže zapamtiti gradivo. Što kad je sve o čemu razmišljaš novac, a sutra pišeš esej na maturi?
16:30 2 d 15.06.2026
17. lipanj 2026.
U ponedjeljak su maturanti pisali prvi dio ispita mature iz Hrvatskog jezika, u utorak i esej, a ove srijede objavljena su rješenja tog ispita.
Protekli ponedjeljak bio je važan dan za maturante. Učenici su pisali prvi veći i obvezni ispit - državnu maturu iz Hrvatskog jezika. Obilježio ju je prekršaj u dvjema školama u kojima su pristupnici fotografirali ispite i slali fotografije putem WhatsAppa. Kako je to i ranije bio običaj, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja već je objavio zadatke i rješenja mature iz Hrvatskog jezika. Možete ih pronaći pri dnu članka. Maturanti s kojima smo razgovarali nakon prvog dijela ispita, testa sa sažetkom, nisu se pretjerano žalili na težinu ispita, a većini su bila najteža pitanja uz polazne tekstove.
- Posebno me mučilo pitanje vezano uz 'Glembajeve' jer nisam bio siguran u svoje poznavanje djela. Također mi je dio čitanja s polaznim tekstovima bio dosta zahtjevan i na trenutke zbunjujući. Ispit mi je bio težak, ali ne i nerješiv, rekao nam je nakon prvog dijela ispita maturant David.
POV: Sutra pišeš esej na maturi iz Hrvatskog, a sve o čemu razmišljaš je novac
Svatko od nas ima svoj stil učenja koji mu pomaže zapamtiti gradivo. Što kad je sve o čemu razmišljaš novac, a sutra pišeš esej na maturi?
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Što se tiče esejskog dijela ispita, većinu učenika s kojima smo razgovarali oduševilo je zadano djelo, drama Život je san.
- Baš mi je popravilo raspoloženje, previše sam se stresirala bez veze. Relativno jednostavno djelo, iako sam čula da dosta maturanata nije htjelo Život je san. Ja sam htjela jer je zanimljivo, a mislim da Kiklopa i Stipančiće nitko nikako nije htio. Također, mislim da je ovogodišnji esej bio malo teži nego prošle godine, ali svejedno relativno jednostavan, rekla nam je maturantica Petra nakon jučerašnjeg eseja.
U ovom tekstu objasnili smo što se događa ako na eseju ili sažetku nemate zadani broj riječi. Podsjetimo, na Hrvatskom jeziku za dvojku je nužno 30 posto bodova, a ostaje pravilo da maturanti moraju zadovoljiti zaseban minimalni prag na eseju i testu sa sažetkom da bi položili čitav ispit Hrvatskog jezika. Prag na eseju u 2026. iznosi 26,67 posto, a prag na testu sa sažetkom je 31,25 posto. Pragove ostalih ocjena možete pronaći ovdje.
U nastavku se nalaze zadaci i rješenja mature iz Hrvatskog jezika, s tim da su u dokumentu prvo ispitne knjižice, potom rješenja prvog dijela ispita i na kraju esejski zadatak.
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