Jedni PiG riješili za 35 minuta, drugi izašli s dvojbama: 'Dio ispita nisam ni pogledala'

Maturanti su pisali PiG, a nakon ispita najviše se raspravljalo o dvama pitanjima o donošenju zakona, filozofima i generaciji za ljudska prava.

Nešto više od četiri tisuće pristupnika prijavilo je ove godine ispit državne mature iz Politike i gospodarstva (PiG). Jedan je to od najčešće prijavljivanih izbornih ispita među maturantima, a pisao se ove srijede. Neki se nisu mogli sjetiti tko je iskovao pojam 'zoon politikon', drugi naziva za prijedloge izmjena zakona, a treći su nakon ispita najviše komentirali pitanje vezano uz naziv lista u kojem se objavljuju novi zakoni.

- Osjećam se opušteno jer mislim da sam dobro napisala ispit, a moj je dojam da je matura iz PiG-a bila slična onima iz prošlih godina te da je bila puno lakša nego što obično čujemo o maturi prije samog pisanja. Pitanje koje smo komentirali poslije mature bilo je nešto vezano uz to kako se zove lista na kojoj se objavljuju novodoneseni zakoni ili nešto slično. Mi smo znali da su to Narodne novine jer smo učili za PiG iz skripte koju nam je izradila profesorica, kaže nam Anastasija iz Gimnazije Sesvete.

'Za mnoga se pitanja iz aviona mogao vidjeti točan odgovor'

Računa da će na ovom ispitu dobiti četvorku. Kaže, čak su joj i pitanja produženog odgovora bila relativno jednostavna.

- Nisam se pripremala pretjerano puno. Učila sam za PiG tijekom cijelog četvrtog razreda pa mi je bilo lakše. Pročitala sam skripte nekoliko puta i riješila zadnjih desetak provedenih matura, veli Anastasija koja planira upisati pravo na Pravnom fakultetu u Zagrebu.

Katarina iz Prve sušačke hrvatske gimnazije u Rijeci kaže nam da je prije ispita bila vrlo anksiozna jer se bojala da će pitanja biti teška, pogotovo esejska, ali je nakon ispita poprilično zadovoljna napisanim.

- Pitanja su bila vrlo lagana te se za mnoga iz aviona mogao vidjeti točan odgovor. Ispit je sastavljen tako da čak i netko tko se nije uopće pripremao, može napisati za dobar ili vrlo dobar. Najlakša su bila pitanja na zaokruživanje, mada je prvo pitanje bilo dosta kompleksno: 'Za kojeg filozofa povezujemo pojam zoon politikon (politički čovjek)?' Ako, kao ja, ne znate filozofe možda ne biste zaokružili Aristotel - što je bio točan odgovor. U dijelu gdje se trebao napisati kratak odgovor najviše sam se mučila oko pitanja 'Kojim pojmom nazivamo prijedloge izmjene zakona?' Točan odgovor je amandman, ali ni ja ni itko od mojih prijatelja nije se mogao sjetiti tog pojma, niti se baš spominjao na nastavi. Prvo i treće esejsko pitanje je bilo lagano. Prvo je bilo vezano za nepoštivanje vladavine prava, a treće za zviždače i koja je njihova uloga, kaže nam Katarina koja očekuje četvorku ili peticu na ovom ispitu.

'Zbunilo me pitanje vezano za generaciju ljudskih prava'

Irma iz Ekonomske, trgovačke i ugostiteljske škole Samobor kaže da je učila dan prije. Ali smatra da je test bio toliko jednostavan da su ga oni koji su više učili mogli bez problema riješiti za odličan. Ona očekuje trojku, iako misli da je ispit bio lakši od prijašnjih matura iz Politike i gospodarstva.

- Zaokruživanje je bilo definitivno najlakše, a dio koji donosi po dva boda nisam najiskrenije ni pogledala jer mi je i ovako bio osiguran prolaz. Zbunilo me pitanje vezano za generaciju ljudskih prava, a pitanje je bilo kao koja je to generacija koja se protivi militarizaciji i prosvjeduje. Pripremala sam se tako da sam riješila dva ranije provedena ispita mature i pola jednog danas na kavi prije ispita, kaže Irma koju popodne očekuje i ispit Povijesti, a želi upisati studij prava.

Eva iz Gimnazije A. G. Matoša u Đakovu suprotnog je dojma od naših ostalih sugovornica.

- Nakon ispita imam osjećaj da je bio dosta zahtjevan i teži nego što sam očekivala. Izašla sam s dosta dvojbi oko pojedinih odgovora i nisam potpuno sigurna kako sam napisala ispit. Najviše problema imala sam s pitanjima koja su tražila detaljnije razumijevanje i povezivanje gradiva, dok su mi pitanja koja su se odnosila na osnovne pojmove bila nešto lakša. Sjećam se da je jedno pitanje, vezano uz dioničare, bilo dosta zbunjujuće jer je bilo formulirano na način da nije bilo potpuno jasno što se točno traži. Nakon ispita dosta nas je raspravljalo o mogućim odgovorima jer smo ga različito protumačili, veli Eva.

'Pripremao sam se jučer od 17:00 do 19:30'

Kaže da očekuje trojku ili četvorku, ali se ipak nada da će rezultat biti bolji od onoga kako joj se trenutačno čini.

- Pripremala sam se nekoliko tjedana. Prolazila sam bilješke, udžbenik i rješavala zadatke s prijašnjih matura. Ovaj mi se ispit činio zahtjevnijim od većine prethodnih. U usporedbi s probnom maturom imao je više pitanja koja su tražila detaljnije razmišljanje i primjenu znanja, pa mi je ostavio dojam da je bio teži, kaže Eva koja planira upisati novinarstvo ili politologiju.

Maturu iz Politike i gospodarstva jutros je riješio i Karlo iz Prve riječke hrvatske gimnazije. Uspoređuje današnji ispit s Hrvatskim jezikom i smatra da je PiG bio jednostavniji.

- Nakon ispita iz Hrvatskog očekivao sam puno teze nego prethodnih godina, ali ispostavilo je da je, kao što sam i predviđao, matura iz PiG-a prelagana, za razliku od ostalih. Ispit sam riješio u 35 minuta, što mislim da sve govori. Sva pitanja manje-više ili su neki dio opće kulture ili logičko zaključivanje. Najteži dio bila su mi definitivno zadnja tri zadatka esejskog tipa gdje se mora opširnije pisati, kaže Karlo.

Da je učio, smatra, bez problema bi dobio peticu, ovako očekuje četvorku, 'u najgorem slučaju' trojku.



- Rješavao sam ispite prethodnih godina kao malu pripremu i mislim da su ispiti podjednake težine, čak se dosta pitanja ponavljalo ili su preformulirana s prošlih matura. Pripremao sam se jučer od 17:00 do 19:30 jer mi se nije dalo previše pripremati jer mi nije obvezan za upis pa što god da dobijem je dobro, ali riješio sam dva ispita i kada sam vidio kakva su pitanja, rek'o sam si da sam lagan, zaključuje Karlo koji namjerava upisati kulturologiju ili filozofiju Rijeci.

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