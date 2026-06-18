Dali smo ChatGPT-u da riješi maturu iz Hrvatskog: Prošao je gore nego lani

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18. lipanj 2026.
Pitali smo ChatGPT da riješi prvu ispitnu cjelinu ovogodišnje državne mature iz Hrvatskog jezika. 'Kiksao' je na istom pitanju koje muči i maturante.
Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO) danas je objavio rješenja ispita državne mature iz Hrvatskog jezika. S obzirom na to da se brojni učenici u rješavanju školskih obveza oslanjaju na umjetnu inteligenciju (AI), ovogodišnji ispit iz Hrvatskog, točnije prvu ispitnu cjelinu: čitanje, književnost i hrvatski jezik, stavili smo 'pred' ChatGPT.
Maturanti su dobili 58 zadataka koji nose 62 boda - pitanja nose po jedan bod, samo što se na zadnjem pojavljuju i potpitanja. ChatGPT prikupio je 45 bodova, odnosno 72,6 posto. Prema pragovima prolaznosti ispitima državne mature u 2026. godini mogao bi dobiti ocjenu vrlo dobar, ali valja naglasiti da u taj prag ulaze i bodovi iz sažetka, a ne možemo znati koliko bi dobio iz njega te iz eseja. Podsjetimo, prag prolaznosti za test i sažetak ove godine je 31,25 posto, a za esej 26,67 posto.
Prvo pitanje na kojem je 'kiksao' bilo je 9., odnosno 'Na koji se viteški zakon poziva don Quijote objašnjavajući razliku između sebe i Sancha Panze? A. Vitez mora biti u službi Boga. B. Vitez mora sakriti svoje slabosti. C. Vitez svoja junaštva čini u ime svoje odabranice. D. Vitez treba imati konja, perjanika i odgovarajuću opremu'. Njegov odgovor bio je C, no točan odgovor je B. Kada smo mu ukazali na grešku, uspio ju je ispraviti.
POV: Sutra pišeš esej na maturi iz Hrvatskog, a sve o čemu razmišljaš je novac
Svatko od nas ima svoj stil učenja koji mu pomaže zapamtiti gradivo. Što kad je sve o čemu razmišljaš novac, a sutra pišeš esej na maturi?
16:30 3 d 15.06.2026
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Kao i prošle godine s Posljednjim Stipančićima, i ove godine mučila su ga neka djela iz hrvatskog realizma, poput djela U registraturi Ante Kovačića. Tako je 'fulao' odgovore na 13., 14. i 15. pitanje.
Pitanje broj 13 glasilo je 'Na što se od sljedećega odnosi podcrtani primjer u sljedećoj rečenici? Mali 'kanonik' pak da je živo razmahao svoj jezik po krčmama, otkale leti zao glas brže od puščana zrna... A. Medonić je izgubio vid. B. Margarita ima ljubavnika. C. Stipe se zaposlio u drugoj kući. D. Miha će se priženiti u Justin dom'. Odgovorio je D, a točan odgovor je B.
Sljedeće pitanje bilo je 'Koja se od sljedećih tvrdnji odnosi na maloga 'kanonika'? A. Ima više djece iz dvaju različitih brakova. B. Sažalijeva Medonića jer ovaj nema muškoga potomka. C. Seljani njegovu suprugu smatraju ženom koja ne govori mnogo. D. Teško se miri s činjenicom da mu sin neće dovesti snahu u kuću. Odgovorio je D, a točno je C.
Pitanje broj 15 bilo je 'Koji književni lik izgovara sljedeće rečenice? Pa sve je u redu! Neka, neka! Godine su duge, a ljudski život je kratak! A. 'duga Kata' B. gavan Medonić C. mali 'kanonik' ili D. snaha Marta. Odgovorio je C, a točno je D.
Na 13. i 15. pitanje uspio se ispraviti, ali na 14. je ponovno odgovorio pogrešno - D, a potom i B. Tek iz četvrtog pokušaja uspio je odgonetnuti da je točan odgovor C - Seljani njegovu suprugu smatraju ženom koja ne govori mnogo.
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Točan odgovor je B, dok je ChatGPT rekao da je točan odgovor A. Uspio se ispraviti iz drugog pokušaja.
Podsjetimo, zadatak rješavanja državne mature dali smo mu i prošle godine. Tada je bio bolji - točno je riješio 54 zadatka, odnosno 87,1 posto ovog dijela ispita. Važno je napomenuti da smo koristili besplatnu verziju ChatGPT-a.
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