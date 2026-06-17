Pitanje iz gramatike posebno namučilo maturante na maturi iz Hrvatskog: Znate li vi odgovor?

U prvim dojmovima nakon pisanja državne mature iz Hrvatskog jezika maturanti su istaknuli da ih je zbunilo pitanje o morfemima.

Kako su nam ispričali netom nakon pisanja ispita, maturante je na ovogodišnjoj državnoj maturi iz Hrvatskog jezika posebno 'namučilo' jedno pitanje iz gramatike. Riječ je o pitanju o morfemima.

Pitanje je glasilo 'Od koliko se morfema sastoji riječ ispreskakati?'. Ponuđeni odgovori bili su A. od četiriju; B. od pet; C. od šest i D. od sedam.

Točan odgovor nalazi se ispod fotografije.

Učionica | foto: Canva

Rješenje je: B, od pet.

Podsjetimo, morfem je najmanja jezična jedinica koja ima i izraz odnosno morf i sadržaj odnosno značenje, i koja nije članjiva na manje jedinice sa značenjem. Ostala rješenja s ovogodišnje državne mature možete pronaći na poveznici, a više zadataka s mature pronađite na kvizovi.srednja.hr.

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