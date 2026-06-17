Na Povijesti se pojavilo zeznuto pitanje s novinama: 'Neke riječi bile su posve neprepoznatljive'

Pitanje iz gramatike posebno namučilo maturante na maturi iz Hrvatskog: Znate li vi odgovor?
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14:59 4 h 17.06.2026
17. lipanj 2026.
Maturantica Matea iz Gimnazije Matije Mesića u Slavonskom Brodu ispričala nam je o nezgodnom pitanju koje se pojavilo na maturi iz Povijesti.
Maturanti su danas pisali maturu iz Politike i gospodarstva i Povijesti. Mauturu iz Povijesti obično prijavljuje mali broj učenika, a nakon ispita razgovarali smo s maturanticom Mateom iz Gimnazije Matije Mesića u Slavonskom Brodu.
- Nakon ispita sam se osjećala vrlo zbunjeno i imala sam dojam kao da je bio dosta teži u odnosu na prijašnje godine.. Najteže mi je bilo zadnje pitanje esejskog tipa, dobili smo sliku naslovnice novina i pojmove/pitanja vezano uz to na koje smo morali odgovoriti i povezati, priča nam Matea.
Pitanje iz gramatike posebno namučilo maturante na maturi iz Hrvatskog: Znate li vi odgovor?
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Kaže da se na naslovnici novina vidjelo više tekstova koji su bili dosta sitni i da ih je bilo teško pročitati te da su neke riječi bile u potpunosti neprepoznatljive zbog čega jedva da je išta napisala.
- Imam dosta općeg znanja o povijesti i prolazila sam ju s ocjenom 4 pa se nisam previše pripremala. Najviše sam rješavala mature prijašnjih godina. Za vrijeme pisanja nije bilo incidenata i sve je bilo okej, podijelila je Matea.
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U četvrtak 18. lipnja pišu se ispiti iz Fizike i Logike. Ispitni tjedan završava ispitom iz Engleskog u petak. Idući tjedan u utorak 23. lipnja se pišu Psihologija i Informatika, u srijedu 24. lipnja Kemija i Sociologija, u četvrtak 25. lipnja Matematika, a u petka 26. lipnja Glazbeni, Etika i Vjeronauk.
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