Na Povijesti se pojavilo zeznuto pitanje s novinama: 'Neke riječi bile su posve neprepoznatljive'

Maturantica Matea iz Gimnazije Matije Mesića u Slavonskom Brodu ispričala nam je o nezgodnom pitanju koje se pojavilo na maturi iz Povijesti.

Maturanti su danas pisali maturu iz Politike i gospodarstva i Povijesti. Mauturu iz Povijesti obično prijavljuje mali broj učenika, a nakon ispita razgovarali smo s maturanticom Mateom iz Gimnazije Matije Mesića u Slavonskom Brodu.

- Nakon ispita sam se osjećala vrlo zbunjeno i imala sam dojam kao da je bio dosta teži u odnosu na prijašnje godine.. Najteže mi je bilo zadnje pitanje esejskog tipa, dobili smo sliku naslovnice novina i pojmove/pitanja vezano uz to na koje smo morali odgovoriti i povezati, priča nam Matea.

Slova na slici su bila sitna i nečitka

Kaže da se na naslovnici novina vidjelo više tekstova koji su bili dosta sitni i da ih je bilo teško pročitati te da su neke riječi bile u potpunosti neprepoznatljive zbog čega jedva da je išta napisala.

- Imam dosta općeg znanja o povijesti i prolazila sam ju s ocjenom 4 pa se nisam previše pripremala. Najviše sam rješavala mature prijašnjih godina. Za vrijeme pisanja nije bilo incidenata i sve je bilo okej, podijelila je Matea.

Priprema se za pisanje još pet ispita

Osim Povijesti, pisala je i Geografiju, a očekuje ju još Psihologija, Informatika, Sociologija te Engleski i Matematika na višoj razini. Kaže da je Povijest pisala zbog smjerova geografije i povijesti na Prirodoslovno matematičkom fakultetu, a na prvom mjestu na popisu joj je Geodezija i geoinformatika u Zagrebu.

U četvrtak 18. lipnja pišu se ispiti iz Fizike i Logike. Ispitni tjedan završava ispitom iz Engleskog u petak. Idući tjedan u utorak 23. lipnja se pišu Psihologija i Informatika, u srijedu 24. lipnja Kemija i Sociologija, u četvrtak 25. lipnja Matematika, a u petka 26. lipnja Glazbeni, Etika i Vjeronauk.

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