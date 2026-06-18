Zlatni listić namučio maturante na Fizici: 'Bilo je k'o Hrvatska jučer protiv Engleza'

Dali smo ChatGPT-u da riješi maturu iz Hrvatskog: Prošao je gore nego lani
Pitali smo ChatGPT da riješi prvu ispitnu cjelinu ovogodišnje državne mature iz Hrvatskog jezika. 'Kiksao' je na istom pitanju koje muči i maturante.
09:48 18 h 18.06.2026
18. lipanj 2026.
S preko sedam tisuća prijava, ispit iz Fizike najpopularniji je izborni predmet mature. Rutherfordovo raspršenje i jedan cilindar namučili su mnoge.
'K'o Hrvatska jučer protiv Engleza' – tako je dio maturanata odgovorio na naše pitanje kako im je protekao današnji ispit mature iz Fizike. Riječ je o najčešće prijavljivanom izbornom ispitu mature koji je ove godine prijavilo 7.556 kandidata. Pred njima se našlo 35 zadataka za čije su rješavanje imali puna tri sata.
- Dojam nakon ispita je solidan, nije me pokolebalo, ali nisam ni ushićena kao nakon Hrvatskog. Bilo je teško kao i prošlih godina, oba dijela su mi bila podjednako teška. Zbunio me zadatak s cilindrom, to je numerički zadatak u kojem se traži trenje, nisam ga uspjela riješiti do kraja, a od pitanja na zaokruživanje... bila je nacrtana alfa-čestica koja pogađa zlatni listić i bila su označena četiri mjesta i trebalo se zaokružiti gdje pogađa. Ja sam stavila mjesto T2. Očekujem trojku, a nadam se četvorci, kaže za srednja.hr Nika iz XI. gimnazije u Zagrebu koja planira upisati medicinu pa će još pisati i Kemiju.
Inače, Ernest Rutherford s timom fizičara izveo je pokus s alfa-česticama i zlatnim listićem 1909. godine. Bio je to jedan od najznačajnijih pokusa u nuklearnoj fizici jer je to bio prvi dokaz da u atomu postoji atomska jezgra. Naime, raniji Thomsonov model atoma je predviđao da će alfa-čestice proći kroz tanki metalni film i raspršiti se pod određenim malim kutovima. No, Rutherford i njegov tim ustanovili su raspršenje i pod velikim kutovima, a neke su se helijeve jezgre od metalne folije odbile potpuno unatrag. Ni Ian iz Tehničke škole Sisak nije znao točan odgovor na pitanje sa zlatnim listićem i alfa česticom.
- Zadatak sa zlatnim listićem i alfa-česticom nisam znao. To je zadatak s prikazom Rutherfordovog raspršenja te je pitanje u kojoj točki većina čestica odlazi, to sam odgovorio krivo. A zadatak s cilindrom bilo je da je čovjek u lunaparku ili tako negdje i vrti se u cilindru te se potom dno izmakne no čovjek ne ispadne zbog centrifugalne sile pa je pitanje koliki je koeficijent trenja između čovjeka i cilindra. Također nisam imao odgovor na to pitanje, kaže nam Ian.
Dali smo ChatGPT-u da riješi maturu iz Hrvatskog: Prošao je gore nego lani
Pitali smo ChatGPT da riješi prvu ispitnu cjelinu ovogodišnje državne mature iz Hrvatskog jezika. 'Kiksao' je na istom pitanju koje muči i maturante.
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Ipak, ističe, u globalu je zadovoljan kako je riješio maturu iz Fizike i osjeća se pozitivno jer je očekivao puno teži ispit.
- Najteži dio ispita bili su zadatci produženog odgovora, pogotovo zadnji koji je uključivao formule moderne fizike. Pitanje koje se kod nas komentiralo najviše nakon ispita bilo je upravo prvo pitanje koje glasi otprilike ovako: Dva čovjeka vuku uže jednakom silom od 800N te se pritom ne pomiču. Kolika je sila napetosti užeta pa je ponuđeno: a) 0N, b) 400N, c) 800N i d) 1600N. Zaokružio sam c) 800N pošto je uže ovdje samo prenosioc sile, doduše neki od kolega su išli zbrajati ili oduzimati sile što rezultira krivim rješenjem, kaže Ian.
Iz ispita očekuje dovoljan, ali to mu je u redu jer mu taj predmet nije nužan za upis studija. Želi upisati FOI u Varaždinu.
- Nisam se previše pripremao za ispite, zadnjih mjesec ili dva školske godine smo imali pripreme za maturu s našom profesoricom fizike, a nakon što je škola završila ponovio sam si nešto malo, kaže Ian.
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Filip iz Tehničke škole Slavonski Brod navodi da je bilo dosta zadataka na koje je on mogao odgovoriti uz malo logičkog zaključivanja.
- Ali je bilo i dosta zadataka u koje sam samo gledao. Nakon izlaska iz učionice sam bio pomiren sa sudbinom, bio pad ili prolaz. Ispit sam po sebi nije bio težak, bilo bi puno bolje da je bio u petak pa da sam se mogao malo bolje pripremiti za dio vezan uz elektroniku. Najlakša su mi bila pitanja u kojima je bila potrebna logika, a najteži oni za koje je bilo potrebno dobro teoretsko znanje. Najteži nam je bio posljednji zadatak vezan za de Broglievu valnu duljinu jer nismo imali pojma o čemu je riječ. Tu sam samo napisao nasumični broj, kaže Filip.
Išao je na školske pripreme za ovaj predmet, a pripremao se i rješavajući stare mature. Nada se, kaže, samo prolazu Fizike, ali procjenjuje da bi mogao dobiti i trojku. Filip, pak, planira upisati Prometni fakultet i postati civilni pilot.
Lucija iz Gimnazije Sesvete navodi da je poprilično umorna jer ispit traje tri sata. No, kaže, to ima i svoju pozitivnu stranu jer su maturanti imali dovoljno vremena da promisle o odgovorima.
- Bilo mi je prilično teško, pogotovo zato što mi 'baza' nije baš jaka. Najteži dio ispita mi je definitivno bio dio sa zaokruživanjem, ali i to se da riješiti uz pogađanje i malo logike. Drugi dio ispita sa zadacima otvorenog tipa je bio skroz okej. Jako mi je bio težak zadatak u kojemu smo dobili dva različita otpora i onda trebali odrediti omjer njihovih struja. To sam ostavila prazno. Imam osjećaj da je ovaj prvi dio ispita bio teži nego proteklih godina, a da je drugi dio ispita bio podjednako težak, veli Lucija koja se pripremala od početka godine na privatnim pripremama i sama kod kuće, očekuje trojku i želi upisati FSB.
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- Prvi dio ispita je bio freestyle, a drugi je bilo ubacivanje formula. Ovo ostalo što sam 'znala' bit će kako bude. Zadataka se ne sjećam, mozak mi je bio skroz isključen, samo je bilo pisanje po papiru. Proći ću sigurno, ali postoji šansa za neku trojčicu možda, pa se nadam tome. Iskreno, ovaj ispit se činio lakšim nego oni prijašnjih godina, ali to je vjerojatno jer sam učila ono što ne znam nakon rješavanja starih matura, kaže Petra koja će upisati ili građevinu ili prometne znanosti.
Dodajmo za kraj da je za ocjenu dovoljan na Fizici nužno zadovoljiti prag od 25 posto bodova, dok pragove za ostale ocjene možete vidjeti ovdje. Osim Fizike, ovog je četvrtka na rasporedu i Logika, dok u petak maturanti polažu obvezni Engleski jezik.
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