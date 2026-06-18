Učenici se snašli na maturi iz Logike, ali došli i teški zadaci: 'Nešto kao, konji lete, ali nemaju krila'

Ivana iz X. gimnazije priča nam da je maturu iz Logike pisala jer joj je zabavno. Kaže da su zadaci bili slični kao prethodnih godina.

Nakon ispita iz Fizike, danas se pisala i matura iz Logike. Ovo je jedan od ispita koji prijavljuje najmanji broj učenika, no unatoč tome uspjeli smo doći do maturanata koji su ga pisali.

Ivana je većinu uspjela riješiti iz intuicije

Ivana iz X. gimnazije Ivan Supek u Zagrebu kaže nam da joj ispit iz Logike nije bio pretežak, a ono što nije znala je većinom uspjela riješiti iz intuicije.

Kaže da su zadaci bili slični kao ranijih godina. Kaže da se ne sjeća da ju je neki zadatak posebnuo zbunio ili iznenadio.

- Nisam se previše pripremala, dva dana prije sam na brzinu prošla kroz gradivo. Ja sam bila gotova ranije, dok sam ja bila tamo, nije bilo incidenata, priča nam Ivana.

Osim obveznih predmeta pisat će još i Kemiju jer joj treba za upis Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta u Zagrebu, koji želi upisati. Logika joj ne treba za upis na faks, kaže da ju je pisala jer joj je zabavna.

'To je bio zahtjevan zadatak'

Fran iz iste škole kaže da se nakon mature osjeća dobro, da je ispit prošao solidno i da je zadovoljan kako ga je napisao. Neki zadaci bili su nešto zahtjevniji i morao je dobro promisliti o njima, ali uglavnom nije imao problema. Istaknuo je i koji mu je zadatak bio najteži.

- Tražilo se da se niz iskaza i konkluzija zapiše kao jedan iskaz u logičkom jeziku, to je bio zahtjevan zadatak.Nisam se posebno pripremao za maturu, ali išao sam tijekom godine na pripreme za natjecanja, dodao je.

Logiku je pisao jer mu donosi bodove za Pravni fakultet u Zagrebu što planira upisati. Sad ga još čekaju ispiti iz Engleskog i Matematike, koje će polagati na višoj razini, a ovog tjedna pisao je i PiG.

Neobičan zadatak s letećim konjima i magarcima

Maturu iz Logike pisala je i Sara iz te škole. Kaže da se nakon mature osjeća manje zabrinuto nego je očekivala. Ispit joj nije bio baš lagan, a najteže joj je bilo prevođenje u 19. zadatku. Po njenoj procjeni matura je teža od prošlogodišnje i jednako teška kao ona prije dvije godine. Opisala je i koje joj je pitanje bilo najteže.

-Bilo je pitanje koje je bilo i prošlih godina, a to je da se odredi odnos između dva pojma u zadanom tekstu. Ima četiri takvih pitanja, ali se ne mogu točno sjetiti teksta, mislim da je bilo nešto kao 'Konji lete, ali nemaju krila. U kom odnosu su beskrilni letači s konjem? Ima magaraca koji mogu letjeti ali i oni koji ne mogu. Magarac po imenu… leti, a magarac po imenu… ne leti. U kom su odnosu magarac i pojam letjeti?, priča nam Sara

Za ispit se pripremala tri dana, rješavajući stare mature i listiće koje im je slala profesorica. Ovaj tjedan već je pisala PiG, a idući tjedan piše još Kemiju, Sociologiju, Matematiku, Glazbeni, Etiku i Vjeronauk.

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