Kako ste trebali rješavati Politiku i gospodarstvo i Povijest na maturi? Stigla rješenja obaju ispita

Protekle srijede maturanti su pisali dva izborna predmeta državne mature, Politiku i gospodarstvo (PiG) i Povijest. Rješenja obaju ispita objavljena su ovoga petka. I dok su s PiG-a, koji je prijavilo preko četiri tisuće kandidata, neki izlazili već nakon 35 minuta, drugi su imali dvojbe.

- Najlakša su bila pitanja na zaokruživanje, mada je prvo pitanje bilo dosta kompleksno: 'Za kojeg filozofa povezujemo pojam zoon politikon (politički čovjek)?' Ako, kao ja, ne znate filozofe možda ne biste zaokružili Aristotel - što je bio točan odgovor. U dijelu gdje se trebao napisati kratak odgovor najviše sam se mučila oko pitanja 'Kojim pojmom nazivamo prijedloge izmjene zakona?' Točan odgovor je amandman, ali ni ja ni itko od mojih prijatelja nije se mogao sjetiti tog pojma, niti se baš spominjao na nastavi. Prvo i treće esejsko pitanje je bilo lagano. Prvo je bilo vezano za nepoštivanje vladavine prava, a treće za zviždače i koja je njihova uloga, rekla nam je nakon ispita maturantica Katarina.

Povijest je manje popularna od PiG-a među maturantima, ali nakon ispita uspjeli smo doći do nekih koji su je pisali u srijedu. Njihove dojmove možete pročitati u članku. Dodajmo i da je prag prolaznosti i na ispitu PiG-a i na ispitu Povijesti 30 posto, dok pragove za ostale ocjene možete pronaći na linku.

U nastavku se nalaze zadaci i rješenja ispita državne mature iz Politike i gospodarstva i Povijesti, s tim da su u dokumentima prvo ispitne knjižice, potom rješenja prvog dijela ispita i na kraju esejski zadatak.

Politika i gospodarstvo

Povijest

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