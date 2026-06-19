Maturanti podijeljenih mišljenja o B razini na Engleskom: 'Uopće nisam razumjela o čemu se radi'

Maturanti su u zadatku pisanja na B razini mature iz Engleskog morali odgovoriti na mail o školskom projektu na temu zdravih navika.

Maturanti su danas pisali posljednji ispit državne mature za ovaj tjedan - Engleski jezik. Ovaj predmet piše se na višoj (A) i osnovnoj (B) razini, a sastoji se od čitanja, pisanja i slušanja. Najveća razlika je u tome što se na A razini piše raspravljački esej duljine 200 do 250 riječi, dok su na B razini ove godine odgovarali na mail. Osnovnu razinu ove je godine prijavilo 11.353 kandidata, a višu, s koje dojmove učenika možete čitati ovdje, njih 16.062. Učenici su podijeljenih mišljenja o tome je li ovogodišnja B razina bila jednostavna ili zahtjevna.

'Bila je podjednake težine kao ranije, možda čak i malo lakša'

Ines iz KSC Petar Barbarić u Travniku osjeća se odlično nakon ove mature i, kako kaže, laknulo joj je. Engleski jezik nije joj bio stresan, za razliku od, primjerice, Fizike.

- Puno sam opuštenije pristupila ispitu jer mi je engleski uvijek išao dosta lako.

Nije mi bilo teško, zapravo mi ništa na ispitu nije predstavljalo neki problem. Radila sam mature iz prijašnjih godina i rekla bih da je ova bila podjednake težine kao ranije, možda čak i malo lakša. Nije bilo nekih neočekivanih stvari, a ne sjećam se ni nekog pitanja koje mi je bilo zbunjujuće ili teško. Mail koji smo morali napisati bio je vezan uz navike, kako male navike mogu utjecati na nas te kakav bismo projekt mi organizirali da možemo, ispričala nam je Ines koja iz ove mature očekuje ocjenu odličan.

Engleski je bio dosta jednostavan i učeniku Emanuelu iz Tehničko obrtničke škole, smjer elektrotehničar.

- Bilo je samo potrebno malo koncentracije pri testu iz slušanja. Nije bilo teških pitanja, sve je bilo jednostavno. Nisam se ni pripremao za ovaj ispit, samo sam pogledao opće informacije o njemu. U pisanju smo morali odgovoriti Emi na mail, pitala nas je o školskom projektu iz zdravih navika te što bi škole mogle uraditi povodom toga pitanja, očekujem neku solidnu četvorku, otkrio nam je Emanuel.

Veoma zadovoljna današnjom maturom je i Lucija iz Elektrotehničke škole, a očekuje ocjenu vrlo dobar ili odličan.

- Jako sam zadovoljna i nije mi uopće bilo stresno, najteži dio je bio kraj slušanja, a rekla bih da je bilo podjednake težine kao prethodnih godina. Nemam baš najzahtjevnije pitanje, ali cijeli taj zadnji zadatak iz slušanja je bio potežak, pričalo se o Rachel Carson. Pripremala sam se tako što sam sinoć prošla dvije posljednje mature, nisam se puno pripremala jer sam dosta engleskog naučila u školi i preko knjiga, serija, filmova i društvenih mreža, rekla je Lucija.

'Zahvaljujući profesorici stres je bio na minimalnoj razini'

Hana iz Škole primijenjene umjetnosti i dizajna, glazbeni razred, kaže da je bilo i zahtjevnih zadataka, ali da je sve bilo jasno i da je imala dovoljno vremena za sve. Osjeća se super, baš kako i opisuje ovogodišnju B razinu.

- Najteži mi je bio zadnji zadatak slušanja jer nisam razumjela najbolje govor, ali snašla sam se. Pripremala sam se rješavajući prošlogodišnje ispite, bilo je jednake težine. S pripremama za maturu sam počela u 11. mjesecu, a zahvaljujući svojoj profesorici engleskog u ŠPUD-u, Ivani Blažeković Franić, stres je bio na minimalnoj razini, navodi Hana koja očekuje super postotak i ocjenu vrlo dobar ili odličan.

Da ipak nije sve bilo tako idealno smatra Rea iz I. gimnazije. Nedostajalo joj je vremena za čitanje i pisanje, a ni slušaju nije bilo savršeno.

- Najteže je bilo slušanje jer su bili neki čudni nazivi i stalno neki trikovi, bio je tekst u koji se trebaju ubacivati rečenice, ali ga ne mogu opisati kad uopće nisam razumjela o čemu se radi. Mislim da su prethodne mature bile lakše i čini mi se da su općenito sve mature ove godine otežane. Cijelu godinu sam se pripremala. Tema maila nije bila teška, ali očekujem samo prolaz, kaže Rea.

Prag prolaznosti je 29,99 posto

Stresno je bilo i Lauri iz Gimnazije Metković. Kako kaže, ipak je to matura i trebaju se sleći dojmovi.

- Bilo mi je teško, pogotovo čitanje jednog teksta gdje se plemena spominju, a slušanje mi je nekako išlo prebrzo i bilo je dosta caka. Za pripremu sam rješavala sam stare mature i puno je teže od prošlih godina i ponovila malo gramatiku. Idealno bi bilo da dobijem tri ili četiri, ali najbitnije mi je da prođem, zaključuje Laura.

Dodajmo da je prag prolaznosti na osnovnoj razini državne mature iz Engleskog jezika ove godine 30 posto. Sljedeći tjedan posljednji je tjedan državne mature na ljetnom roku, a pisat će se Psihologija, Informatika, Kemija, Sociologija, obje razine Matematike, Glazbena umjetnost, Vjeronauk i Etika.

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