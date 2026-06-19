Maturantima viša razina Engleskog priredila užas: 'Osjećam se rastreseno i obeshrabreno'

Maturantima je na A razini Engleskog najteže bilo čitanje, jer se pojavio tekst o popisu stoke iz 1086. godine. Kažu puno je teže nego prošlih godina.

Maturanti su danas pisali ispit iz Engleskog, osnovnu razinu ukupno je pisalo 11.353, a višu 16.062 pristupnika. S višom razinom, su koliko nam kažu, imali dosta problema, dok su mišljenja o osnovnoj razini podijeljena. Najviše poteškoća imali su s čitanjem s razumijevanjem, u kojem se pojavio tekst koji govori o Domesday Booku, knjizi iz 1086. godine.

- Imam tisuću upitnika nad glavom jer je čitanje bilo jako opsežno s puno nepoznatih riječi, pogotovo drugo čitanje o nekoj knjizi o narodu u Engleskoj u 11. stoljeću. Najteže je bilo čitanje definitivno jer je po mome mišljenju premalo vremena, a puno tekstova, ispričala nam je Lada iz Gimnazije A. G. Matoša u Đakovu.

Kaže da se za ispit pripremala nekoliko tjedana, no išla je u jezičnu gimnaziju, u kojoj je sve četiri godine imala četiri sata Engleskog tjedno. Zato je očekivala da će ispit riješiti bez dodatnog učenja. Čeka je još ispit iz Kemije, a pisala je i Biologiju jer želi upisati veterinu.

'Pitanja na zaokruživanje su bila jako zbunjujuća'

Nakon ispita obeshrabreno se osjeća i Petra iz III. gimnazije u Osijeku. Ispit je napisala lošije nego što je očekivala i da sad preispituje svoje znanje engleskog.

- Bilo mi je teško, a inače mi engleski dobro ide, najteži definitivno ispit čitanja. Rekla bih da je ovaj ispit bio dosta teži od prošlogodišnjih. Definitivno nam je najteži bio tekst o nekom Domesday Booku, pitanja na zaokruživanje su bila jako zbunjujuća i ovo je prvi put da je bilo toliko riječi koje su mi nepoznate, bio je dosta težak i zadatak u kojem trebamo ubaciti odgovarajuće rečenice u tekst, jer je svaka rečenica mogla na više mjesta, ispričala nam je Petra.

Navodi da se nije uopće pripremala za ispit jer je prošlogodišnje mature i bez učenja rješavala s točnosti od 90 posto pa je mislila da je spremna. Međutim, kaže, ni ne zna kako bi se pripremila za ovakav ispit. Sad ju čekaju još ispiti iz Matematike i Kemije, a planira upisati studij stomatologije u Zagrebu.

'Riječi mi se nisu sklapale u neku smislenu cjelinu'

Za razliku od Lade i Petre, Matija iz X. gimnazije u Zagrebu nam kaže da mu je ispit ostavio dobar dojam. Navodi da je moglo biti bolje, ali da je dobro prošlo. Međutim, priznaje da je bilo teže nego što je očekivao, a najteže je i njemu bilo čitanje.

- Rekao bih da je teža naspram prošlih. Tekst iz Domesday Booka je bio potpuno zbunjujuć. Doslovno sam samo pohvatao buzz words, ali nisu mi se sklapale u neku smislenu cjelinu jer je bilo puno imena engleskih pokrajina i naroda, pa je bilo lako za izgubiti se. Pripremao sam se gotovo ništa, dan prije sam riješio tri mature tek toliko da vidim kako to izgleda (engleski mi je kao materinski jezik), rekao nam je Matija, kojem ovaj ispit nije pretjerano bitan jer želi upisati Prirodoslovno-matematički ili prehrambeno-biotehnološki fakultet.

Premalo vremena za čitanje

Nina nam je rekla da se nakon ispita osjeća rastreseno i obeshrabreno. I njoj je najteži dio bilo čitanje. Kaže da je to bilo znatno teže nego prošle godine i da je bilo premalo vremena, a za temu eseja kaže da je lakša nego prošle godine.

- Nisam se pripremala, u školi smo puno vježbali. Pišem još Psihologiju i Matematiku, nakon ove mature upisujem ekonomiju, trebala sam logopediju, ali za to mi je bio bitan Engleski, nezadovoljna je Nina.

'Pisanje je bilo dvosmisleno, čak trosmisleno'

Maturu iz Engleskog na višoj razini pisao je i Marko iz Gimnazije fra Grge Martića u Mostaru. Ni njemu nije sjeo isti problematični tekst na čitanju.

- Hrpa nepovezanih činjenica u vezi stavova o umjetnoj inteligenciji, nigdje se pojedine informacije ne spominju, tekst o divljim kozama gdje smo morali nadopunjavati rečenice, odgovarali smo na pitanja iz neke knjige o Saksonskom popisu stoke iz 1086. godine, ostatak čitanja je bio lagan. Pisanje je toliko dvosmisleno, čak trosmisleno jer si mogao odgovoriti sa svim odgovorima ponuđenima, neko slušanje o parfemima koje je bilo preglasno i nejasno, svaki se parfem spomene triput u rečenici. Esej je bio 'Neki ljudi smatraju da je anonimnost na internetu dobra, dok drugi smatraju da ona dovodi do neodgovornog ponašanja', detaljno nam je prepričao Marko.

Dodajmo da je prag prolaznosti na osnovnoj razini državne mature iz Engleskog jezika ove godine 30 posto. Sljedeći tjedan posljednji je tjedan državne mature na ljetnom roku, a pisat će se Psihologija, Informatika, Kemija, Sociologija, obje razine Matematike, Glazbena umjetnost, Vjeronauk i Etika.

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