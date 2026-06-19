Upravo su izašla rješenja matura iz Fizike i Logike: Pogledajte što vam je točno, a što ne

Ispiti mature iz Fizike i Logike pisali su se protekli četvrtak, a Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja već je objavio rješenja.

Više od sedam tisuća maturanata proteklog je četvrtka pisalo ispit mature iz Fizike i onaj iz Logike. Nakon što su jutros objavljena rješenja iz Politike i gospodarstva i Povijesti, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja već je objavio i ona iz Fizike i Logike.

- Zadatak sa zlatnim listićem i alfa-česticom nisam znao. To je zadatak s prikazom Rutherfordovog raspršenja te je pitanje u kojoj točki većina čestica odlazi, to sam odgovorio krivo. A zadatak s cilindrom bilo je da je čovjek u lunaparku ili tako negdje i vrti se u cilindru te se potom dno izmakne no čovjek ne ispadne zbog centrifugalne sile pa je pitanje koliki je koeficijent trenja između čovjeka i cilindra. Također nisam imao odgovor na to pitanje, rekao nam je u četvrtak nakon ispita maturant Ian.

Logiku je pisao puno manji broj učenika, ali uspjeli smo doći i do nekih od njih. Dojmove maturanata nakon tog ispita možete čitati na linku. Napomenimo da je prag prolaznosti na maturi iz Fizike 25 posto, a na Logici 30 posto, dok pragove ostalih ocjena možete doznati ovdje.

U nastavku se nalaze rješenja obaju ispita, s time da su prvo u dokumentima ispitne knjižice sa zadacima, a potom ključevi za odgovore i listovi za odgovore. Danas su maturanti polagali Engleski jezik, prve dojmove s A razine čitajte ovdje, a dojmovi učenika koji su pisali B razinu su na poveznici.

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