Koliko imate točnih na Engleskom? Izašla su rješenja mature na A i B razini

Engleski je najpopularniji strani jezik, a prijavilo ga je oko 27 tisuća maturanata. Pisao se u petak, a sada su poznata i rješenja tog ispita.

U petak su maturanti pisali drugi veći i obvezni ispit državne mature – Engleski jezik, koji se polaže na A i B razini. Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je rješenja obaju razina. Osnovnu razinu prijavilo je 11.353, a višu 16.062 pristupnika.

- Bilo mi je teško, a inače mi engleski dobro ide, najteži definitivno ispit čitanja. Rekla bih da je ovaj ispit bio dosta teži od prošlogodišnjih. Definitivno nam je najteži bio tekst o nekom Domesday Booku, pitanja na zaokruživanje su bila jako zbunjujuća i ovo je prvi put da je bilo toliko riječi koje su mi nepoznate, bio je dosta težak i zadatak u kojem trebamo ubaciti odgovarajuće rečenice u tekst, jer je svaka rečenica mogla na više mjesta, rekla nam je nakon pisanja A razine maturantica Petra.

Nešto pozitivnijih dojmova bili su učenici koji su pisali B razinu ovog ispita.

- Najteže je bilo slušanje jer su bili neki čudni nazivi i stalno neki trikovi, bio je tekst u koji se trebaju ubacivati rečenice, ali ga ne mogu opisati kad uopće nisam razumjela o čemu se radi. Mislim da su prethodne mature bile lakše i čini mi se da su općenito sve mature ove godine otežane. Cijelu godinu sam se pripremala. Tema maila nije bila teška, ali očekujem samo prolaz, rekla nam je Rea koja je polagala Engleski na B razini.

Napomenimo da je prag prolaznosti na maturi Engleskog 30 posto, dok pragove ostalih ocjena možete doznati ovdje. U nastavku se nalaze rješenja obaju ispita, s time da su prvo u dokumentima ispitne knjižice sa zadacima, a potom ključevi za odgovore i listovi za odgovore. Esejski zadatak s A razine je posljednji u dokumentu, nakon listova za odgovore. Zvučne zapise za slušni dio ispita možete preuzeti na linku.

Engleski jezik - A razina

Engleski jezik - B razina

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