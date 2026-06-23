Maturanti podijeljeni oko ispita iz Psihologije, došlo i teško pitanje o mirisima: 'Išlo je na tu foru'

Koliko imate točnih na Engleskom? Izašla su rješenja mature na A i B razini
Engleski je najpopularniji strani jezik, a prijavilo ga je oko 27 tisuća maturanata. Pisao se u petak, a sada su poznata i rješenja tog ispita.
08:51 12 h 23.06.2026
23. lipanj 2026.
Zadnji tjedan mature počeo je ispitom iz Psihologije, a iskustva maturanata su podijeljena. Neki kažu da je ispit bio lagan, a drugi težak.
Maturanti su danas pisali ispit iz Psihologije, koji je prijavilo 2.761 kandidata. Iskustva učenika s kojima smo razgovarali su podijeljena. Dok neki kažu da je ispit bio lakši nego prošlih godina, drugi tvrde da je bio teži.
Karlo iz Nadbiskupske klasične gimnazije u Zagrebu kaže da ima dobar dojam nakon pisanja ispita. Iako nije učio taj predmet, kaže da misli da će biti za prolaz.
- Mislim da test čak i nije toliko težak ako se učilo, očekivao sam i teže. Naravno, najteži dio je bio onaj gdje moramo napisati dugačke produžene odgovore. Mislim da je bio podjednake težine kao i prošlih matura, više manje se tu vrte slična pitanja. Ne sjećam se baš ni jednog posebno zbunjujućeg pitanja. Mislim da je sve bilo jasno postavljeno i da se moglo na sve odgovoriti ako se učilo kvalitetno, priča nam Karlo.
Za ispit se pripremao samo dan prije, a kaže da je učio iz skripti za pripremu. Sad ga čeka još samo ispit iz Matematike. Planira upisati poslovnu ekonomiju, a ako to ne uspije Psihologiju ili Komunikologiju na Fakultetu hrvatskih studija.
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Toni iz Gimnazije Pula nije zadovoljan kako je napisao ispit, iako kaže da osjeća olakšanje jer je gotovo. Ispit je bio malo teži nego što je očekivao i kaže da misli da je na nekoliko zadataka mogao bolje odgovoriti.
- Ispit mi je bio dosta zahtjevan. Najteži su mi bili zadaci u kojima je trebalo pažljivo analizirati situacije i povezati ih sa psihološkim pojmovima jer su neke formulacije bile dosta zbunjujuće. Rješavao sam mature iz prethodnih godina i čini mi se da je ovogodišnji ispit bio nešto teži. U usporedbi s probnom maturom, imao sam dojam da je bilo više pitanja kod kojih nisam bio potpuno siguran u odgovor. Bilo je nekoliko pitanja koja su mi bila nejasna i o kojima smo razgovarali nakon ispita. Posebno se sjećam jednog pitanja gdje su odgovori bili vrlo slični pa je bilo teško procijeniti što se točno traži. Nisam bio siguran u svoj odgovor i čuo sam različita mišljenja među učenicima nakon ispita, priča nam Toni.
Za ispit se pripremao par tjedana učeći iz skripti i rješavajući prošle mature. Sad mu je ostala još Matematika kao obvezni i planira upisati Psihologiju u Zagrebu.
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- Iskreno mislim da je ove godine lakši nego prošlih godina. Najteže pitanje mi je bilo u drugome dijelu ispita gdje je trebalo prepoznati o kojem se psihičkom poremećaju radilo, prijatelji i ja imamo dvojbe o odgovoru. Pripremala sam se od drugog ili trećeg mjeseca te sam išla po skripti i rješavala stare mature, priča nam Ena.
Cilj joj je upisati Logopediju u Zagrebu, zbog čega mora položiti i ispit iz Psihologije.
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Tea nije imala Psihologiju u srednjoj školi, no kaže da joj je ispit prošao okej i da osjeća olakšanje. Kaže da ispit nije bio pretežak i smatra da se ispit mogao riješiti za 2 ili 3 učenjem samo po starim maturama. Kaže da joj je najteže područje na ispitu bilo 'Ja i drugi'.
- Ispit je bio podjednake težine kao i ispiti od prijašnjih godina, dosta pitanja su na istu foru pa se može pohvatati. Pitanje koje je meni bilo malo teže je bilo u vezi klasičnog uvjetovanja jer mi je trebala koja minuta da ga oblikujem u shemu. Uglavnom pitanje je išlo na foru da brendovi koriste mirise da ih se prepozna pa smo trebali napraviti shematski prikaz klasičnog uvjetovanja, priča nam Tea.
Za ispit je prvotno htjela pripremati od veljače jer su je svi plašili, međutim na kraju je krenula tek tjedan dana prije samog ispita i skoro stigla proći svo gradivo. Učila je iz skripte za pripremu i za svaku lekciju rješavala pitanja te je tako najviše naučila i zapamtila, pa tu metodu preporučuje i drugima.
- S obzirom na moje kratko učenje očekivala sam da će ispit biti puno teži, ali dalo se proći. U mojoj školi nas je samo troje pisalo psihologiju pa i nije moglo biti kakvih incidenata. Imam još Matematiku za napisati. Planiram upisati Psihologiju na Filozofskom fakultetu pa sam zato pisala psihologiju, podijelila je s nama Tea.
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Mihaela iz Gimnazije Ljubuški nakon ispita osjeća se optimistično. Kaže da test nije bio težak i očekuje da će dobiti 4 ili 6.
- Rješavala sam četiri prošle mature i mislim da je ova bila dosta lagana. Malo smo komentirali odgovore na pitanje koji je pristup najteže znanstveno provjeriti i tu smo svi odgovorili različito. Sve u svemu, ispit generalno nije bio težak, a spremala sam se možda tjedan dana. Inače, planiram upisati Psihologiju u Zagrebu, podijelila je s nama Mihaela.
Prag prolaznosti na Psihologiji je ove godine 30 posto. Ovim ispitom počeo je posljednji tjedan provedbe državne mature na ljetnom roku, a uz Psihologiju u utorak se piše Informatika. U srijedu 24. lipnja pišu se Kemija i Sociologija, u četvrtak obje razine Matematike, a u petak se piše Glazbena umjetnost, Etika i Vjeronauk.
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