Odvažno pismo maturantice nakon Engleskog, traži analizu ispita: 'Odlučuju o našoj sudbini'

Mnogi maturanti ostali su zatečeni ispitom mature iz Engleskog jezika koji se pisao u petak, poglavito višom razinom. Najviše problema imali su s tekstom vezanim uz Domesday Book, imovinskom popisom iz Engleske iz 11. stoljeća. Među razočaranim maturantima je i Elizabeta Brleković, maturantica Gimnazije Sisak, koja je uputila otvoreno pismo javnosti. U nastavku ga prenosimo u cijelosti:

'Nakon ispita sam ostala izrazito razočarana i zabrinuta'

Obraćam vam se kao maturantica koja je ove godine pristupila višoj razini ispita iz Engleskog jezika na državnoj maturi. Tijekom svojeg školovanja ostvarivala sam izvrsne rezultate te sam sve razrede završila s odličnim uspjehom.

Odlučila sam pristupiti višoj razini engleskog jezika jer se rezultat tog ispita značajno vrednuje pri upisu na fakultete koje želim upisati, među ostalim i logopediju. Nakon ispita sam ostala izrazito razočarana i zabrinuta, osobito zbog dijela ispita koji provjerava čitanje s razumijevanjem. Smatram da je razina težine pojedinih tekstova i zadataka bila neprimjerena svrsi ispita. Moj je dojam da se u određenim zadacima manje provjeravalo stvarno razumijevanje engleskog jezika, a više sposobnost snalaženja u izrazito specifičnim, nejasnim i vrlo rijetkim jezičnim konstrukcijama.

Posebno bih izdvojila tekstove koji su sadržavali zastarjele izraze, vrlo specifičan povijesni kontekst ili vokabular koji se ne susreće ni tijekom srednjoškolskog obrazovanja ni u svakodnevnoj uporabi engleskog jezika. Smatram da bi cilj ispita trebao biti procijeniti razinu znanja engleskog jezika koju učenici stječu tijekom školovanja te kroz svakodnevnu izloženost jeziku. Današnje generacije mladih svakodnevno koriste engleski jezik kroz literaturu, filmove, glazbu, društvene mreže i druge sadržaje. Upravo zato smatram da bi ispit trebao provjeravati razumijevanje suvremenog i relevantnog jezika, a ne sposobnost tumačenja izrazito rijetkih ili zastarjelih izraza koje mnogi učenici nikada prije nisu susreli.

Dodatno, smatram da nije zanemariva ni činjenica da se maturanti u ovom razdoblju nalaze pod iznimno velikim pritiskom. Rezultati državne mature često imaju velik utjecaj na mogućnost upisa željenih studija i time na daljnji tijek obrazovanja. U takvim okolnostima važno je da ispiti budu zahtjevni, ali i pravedni te usmjereni na provjeru stvarnog znanja, a ne na pronalaženje zamki koje mogu zbuniti i vrlo dobre učenike.

'Ne tražim snižavanje kriterija niti olakšavanje ispita'

Nakon ispita razgovarala sam s brojnim drugim maturantima koji dijele isto mišljenje, a slične reakcije mogu se vidjeti i u medijima te na portalima koji prate državnu maturu. Također sam razgovarala s prijateljicama koje studiraju engleski jezik na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, koje su također izrazile čuđenje razinom težine pojedinih tekstova i zadataka. Ne tražim snižavanje kriterija niti olakšavanje ispita, već smatram da bi bilo korisno dodatno analizirati ovogodišnji ispit i razmotriti jesu li pojedini zadaci doista bili primjereni ciljevima koje državna matura treba ostvariti.

Ako se nakon analize utvrdi da su određeni zadaci bili neprimjereno teški ili nejasni, molim da se to uzme u obzir prilikom vrednovanja rezultata. Ako to nije moguće, nadam se da će ove povratne informacije poslužiti pri sastavljanju budućih ispita. Zahvaljujem na vremenu i nadam se da ćete razmotriti mišljenje nas maturanata koji smo pristupili ispitu.

Ovo ne pišem samo zbog vlastitog rezultata, nego zato što imam osjećaj da maturanti u ovakvim situacijama nemaju stvaran način da izraze svoje mišljenje i budu saslušani. Kada nakon ispita velik broj učenika neovisno jedni o drugima izrazi isto nezadovoljstvo, osjećaj je kao da se taj glas jednostavno izgubi.

'Imamo osjećaj da nemamo stvarnu mogućnost sudjelovati u raspravi'

Mi smo generacija koja upravo završava srednju školu i nalazi se pred jednom od najvažnijih odluka u životu – upisom fakulteta. Rezultati državne mature imaju velik utjecaj na našu budućnost, a istovremeno imamo osjećaj da nemamo stvarnu mogućnost sudjelovati u raspravi o ispitima koji o toj budućnosti odlučuju. Upravo zato želim javno iznijeti svoje mišljenje. Ne zato što očekujem da će se zbog jedne osobe nešto promijeniti, nego zato što vjerujem da iskustva maturanata također zaslužuju biti saslušana. Ako se velik broj učenika suočio s istim problemom, smatram da je važno otvoriti razgovor o tome jesu li ovakvi zadaci doista najbolji način provjere znanja.

Nadam se da će se glas maturanata ozbiljno uzeti u obzir, bilo prilikom analize ovogodišnjeg ispita, bilo prilikom sastavljanja budućih ispita. Ako se ništa drugo ne promijeni, voljela bih da se barem čuje perspektiva učenika koji su taj ispit pisali i koji najbolje znaju kako je izgledalo sjediti u učionici pod pritiskom da jedan ispit može značajno utjecati na njihovu budućnost. Ovaj mail šaljem portalima, medijima i onima za koje mislim da su u mogućnosti pomoći.

Srdačan pozdrav, Elizabeta Brleković

Bodove za upis studija izračunajte u našem Kalkulatoru mature. Sve najnovije vijesti o maturi pratite putem naše Facebook stranice Maturanti 2026., a bit će vam korisno i da se učlanite u Facebook grupu Maturanti 2026. Kako ne biste propustili važne informacije oko mature, zapratite i naš Instagram profil @drzavna.matura, a pozivamo vas i da se pridružite našem WhatsApp kanalu Maturanti 2026. Raspored ispita državne mature u 2026. možete vidjeti na poveznici.