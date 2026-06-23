Ovo je jedno od lakših pitanja s mature iz Kemije, jeste li spremni za sutrašnji ispit?

Pred maturantima je u srijedu još jedan važan ispit - Kemija. Ovaj izborni predmet je među 'popularnijima', a prijavilo ga je oko 3.800 kandidata. Ono što svi mogu očekivati jer tako stoji u ispitnom katalogu, je da veći dio zadataka ispituje razumijevanje gradiva i primjenu znanja. Konkretno, ispit sadrži 25 posto zadataka prepoznavanja i navođenja, 50 posto zadataka kroz koje pokazujete razumijevanje i 25 posto zadataka primjene usvojenog znanja.

Ukupno je na ispitu 35 zadataka, a maturanti imaju 180 minuta za njegovo rješavanje. Tri su područja ispitivanja - tvari, promjene i procesi i energija. Više o samom ispitu možete čitati ovdje, a za ponavljanje smo izdvojili jedan od zadataka koji su se pojavili na prošlogodišnjem testu. Napomenimo i da je za prolazak na Kemiji nužno prikupiti 25 posto bodova, a pragove za ostale ocjene možete doznati ovdje. Napomena: u zadatku niže samo je jedan odgovor točan.

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